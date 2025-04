Samsung phá vỡ ranh giới thực tế với dòng màn hình Odyssey 2025

Cụ thể, ở dòng thế hệ mới 2025, Samsung sẽ có các model Odyssey 3D đột phá, Odyssey OLED G8 ấn tượng với màn hình 4K 240Hz đầu tiên trên thị trường, và Odyssey G9 siêu rộng. Các model này đều được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết, vượt qua mọi giới hạn về độ đắm chìm và sự hoàn hảo, mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho game thủ hiện đại.

“Tại Samsung, chúng tôi cam kết mang đến công nghệ hiển thị tiên tiến để nâng tầm trải nghiệm chơi game. Các sản phẩm màn hình Odyssey mới đánh dấu bước tiến vượt bậc về đổi mới, chất lượng hình ảnh và hiệu suất, giúp game thủ hoàn toàn đắm chìm và phát huy tối đa khả năng của mình”. Ông Hoon Chung, Phó Chủ tịch Ngành hàng Kinh doanh Màn hình Hiển thị tại Samsung Electronics cho biết.

Màn hình Odyssey 3D mới (G90XF) mang đến trải nghiệm chơi game 3D đột phá mà không cần kính chuyên dụng

Cụ thể, màn hình Odyssey 3D mới (G90XF) có kích thước 27inch có thể mang đến trải nghiệm chơi game 3D đột phá mà không cần kính chuyên dụng. Công nghệ theo dõi mắt tiên tiến kết hợp với thấu kính lenticular độc quyền tạo ra hình ảnh 3D sắc nét, tự nhiên, dễ dàng truy cập thông qua ứng dụng Reality Hub. Nhờ đó, game thủ có thể trải nghiệm từng chuyển động chân thật, đắm chìm tuyệt đối trong thế giới game và video đầy kịch tính.

Samsung đang tích cực hợp tác với các nhà phát triển game nhằm khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ 3D này. Cụ thể như kết hợp với Nexon ở tựa game "The First Berserker: Khazan" đã ra mắt vào ngày 28 tháng 3 vừa qua. Hay hợp tác với Neowiz trong siêu phẩm "Lies of P" ở bản mở rộng (DLC) đầu tiên của trò chơi, "Overture", dự kiến phát hành vào mùa hè năm nay.

Odyssey 3D cũng sở hữu hiệu suất chơi game ấn tượng

Thông qua quan hệ hợp tác, các nhà phát triển game có thể kiểm soát hiệu ứng 3D ở mức độ tinh vi chưa từng có, giúp hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo một cách chính xác nhất. Samsung dự định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều studio game toàn cầu trong thời gian tới.

Ngoài ra, Odyssey 3D còn được tích hợp công nghệ chuyển đổi video bằng AI, cho phép biến video thông thường thành 3D, thổi sức sống mới vào mọi nội dung. Mỗi cảnh quay trong nội dung tương thích sẽ được phân tích và chuyển đổi sang 3D, mang đến hiệu ứng đồng nhất và giảm thiểu tình trạng mỏi mắt.

Odyssey 3D cũng sở hữu hiệu suất chơi game ấn tượng, với tần số quét 165Hz và tốc độ phản hồi Gray-to-Gray (GtG) 1ms đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà trên màn hình 4K. Đồng thời, công nghệ AMD FreeSync™ Premium và NVIDIA G-SYNC Compatible giúp giảm thiểu hiện tượng giật, lag và độ trễ màn hình ngay cả trong những pha hành động tốc độ cao và phức tạp nhất.

Hiệu ứng Edge Lighting nâng trải nghiệm 3D lên tầm cao mới bằng cách tạo ra không gian ánh sáng tương tác, thích ứng nội dung game. Ánh sáng bên dưới màn hình được đồng bộ với hiệu ứng trên màn hình, giúp nổi bật màn hình 3D và biến thế giới game trở nên sống động như đời thật.

Samsung Odyssey OLED G8 có 2 kích cỡ màn hình là 27inch và 32 inch

Odyssey OLED G8 có 2 kích cỡ màn hình là 27inch và 32 inch. Phiên bản 27inch sở hữu mật độ điểm ảnh 166 PPI (cao nhất trên thị trường màn hình 27 inch), và cũng là màn hình 4K đầu tiên có tần số quét 240Hz. Cả hai phiên bản của OLED G8 đều mang đến hiệu suất đột phá và chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội.

Màn hình 4K QD-OLED mới với độ chi tiết tuyệt vời, màu sắc và độ tương phản được nâng cao vượt trội ở mọi góc nhìn. Được hỗ trợ bởi VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400, màn hình đạt độ tương phản gần như vô hạn, giúp màu sắc trở nên rực rỡ nổi bật ngay cả ở độ sáng cao tiêu chuẩn 250 nit. Công nghệ chống chói Glare Free được chứng nhận bởi Underwriters Laboratories (UL) giúp giảm hiện tượng phản chiếu ánh sáng, hạn chế sự phân tâm khi sử dụng.

Hình ảnh trên màn hình được bảo vệ bởi công nghệ Samsung OLED Safeguard+. Hệ thống làm mát Dynamic Cooling System độc quyền sử dụng ống dẫn nhiệt xung (Pulsating Heat Pipe) lần đầu tiên xuất hiện giúp tản nhiệt hiệu quả gấp 5 lần so với các tấm than chì tiêu chuẩn mà không cần điều chỉnh độ sáng. Điều này giúp ngăn chặn hiện tượng lưu ảnh, đồng thời kéo dài tuổi thọ của màn hình.

Với tần số quét 240Hz và tốc độ phản hồi 0,03ms GtG giúp Odyssey OLED G8 trở thành một trong những màn hình gaming có hiệu suất cao nhất hiện nay

Với tần số quét 240Hz và tốc độ phản hồi 0,03ms GtG giúp Odyssey OLED G8 trở thành một trong những màn hình gaming có hiệu suất cao nhất hiện nay, với chuyển động nhanh và mượt mà. Thiết bị cũng hỗ trợ AMD FreeSync Premium Pro và NVIDIA G-SYNC Compatible giúp loại bỏ tình trạng giật, xé và rung hình. Sự kết hợp của các tính năng vượt trội này tạo nên trải nghiệm chơi game siêu mượt, đắm chìm và phản hồi tức thì.

Odyssey OLED G8 cũng là điểm nhấn phong cách cho mọi thiết kế phòng chơi game khi màn hình được bao phủ bởi lớp kim loại siêu mỏng phù hợp với nhiều phong cách, trong khi công nghệ Core Lighting+ tạo hiệu ứng ánh sáng sống động, đồng bộ với nội dung hiển thị và bao trùm người chơi trong không gian ấn tượng. Đặc biệt, việc lắp đặt màn hình trở nên dễ dàng và linh hoạt nhờ chân đế tiện dụng.

Odyssey G9 (G91F) với màn hình cong siêu rộng sẽ mở ra cơ hội trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới

Odyssey G9 (G91F) với màn hình cong siêu rộng sẽ mở ra cơ hội trải nghiệm chơi game hoàn toàn mới nhờ thiết kế đơn giản mà không làm giảm hiệu suất. Màn hình Dual QHD 49 inch sở hữu độ cong 1000R bao trọn tầm nhìn, mang lại hình ảnh chất lượng cao và trải nghiệm chơi game đắm chìm thú vị.

Tần số quét 144Hz và tốc độ phản hồi 1ms đảm bảo trải nghiệm chơi game nhanh chóng và mượt mà, trong khi AMD FreeSync Premium Pro giúp các chuyển động hiển thị liền mạch, loại bỏ tình trạng xé hình và giật lag. Chứng nhận VESA DisplayHDR 600 đảm bảo màu sắc rực rỡ với độ rõ nét ấn tượng, trong khi HDR10+ GAMING tối ưu hóa độ sáng, độ tương phản và dải màu, giúp hình ảnh trở nên chân thực và sống động.

Odyssey G9 cũng nổi bật với khả năng đa nhiệm nhờ các tính năng Picture-by-Picture (PBP) và Picture-in-Picture (PiP)

Odyssey G9 cũng nổi bật với khả năng đa nhiệm nhờ các tính năng Picture-by-Picture (PBP) và Picture-in-Picture (PiP). Qua đó, người dùng có thể theo dõi hai thiết bị khác nhau cùng lúc, với các tùy chọn kích thước linh hoạt trong chế độ Picture-in-Picture. Ngoài ra, Odyssey G9 còn giúp truy cập trò chơi nhanh hơn nhờ tính năng Auto Source Switch+, tự động nhận diện thiết bị được kết nối và hiển thị ngay khi bật nguồn.

ViewFinity S8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thoải mái và hiệu suất

ViewFinity S8 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thoải mái và hiệu suất. Đây cũng là mẫu màn hình 16:9 4K lớn nhất của Samsung từ trước đến nay. Với diện tích màn hình lớn hơn khoảng 34% so với các thế hệ trước, ViewFinity S8 tối ưu hóa năng suất và hiệu quả làm việc trên độ phân giải 4K. Công nghệ HDR10 và khả năng tái hiện chính xác 1 tỷ màu sắc trở thành công cụ mạnh mẽ cho các nhà sáng tạo chuyên nghiệp, giúp họ làm việc hiệu quả và chuẩn xác.

Màn hình ViewFinity S8 được thiết kế để tối ưu, chú trọng đến yếu tố công thái học cũng như bảo vệ mắt người dùng nhờ chứng nhận “Ergonomic Workspace Display” từ TÜV Rheinland, đồng thời công nghệ "Intelligent Eye Care" cũng đạt chứng nhận TÜV về giảm thiểu căng thẳng cho mắt cho người dùng.

Màn hình hỗ trợ kết nối USB-C công suất 90W, giúp kết nối thiết bị làm việc dễ dàng hơn. Với công tắc KVM được tích hợp, người dùng có thể dễ dàng điều khiển nhiều thiết bị chỉ với một bộ bàn phím, chuột và màn hình duy nhất, giúp chuyển đổi linh hoạt giữa công việc và giải trí trên một màn hình đa năng.

Bộ ba màn hình Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 và Odyssey G9 đã có thể đặt trước từ hôm nay

Bộ ba màn hình Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 và Odyssey G9 đã có thể đặt trước từ hôm nay và được giao hàng từ ngày 21/04/2025. Trong thời gian này, người dùng có thể săn e-voucher với giá chỉ từ 100.000 đồng để đặt mua màn hình gaming Odyssey 2025 với giá ưu đãi giảm lên đến 3,5 triệu đồng. Mua màn hình gaming Odyssey 2025, người dùng có thêm được mua kèm ổ cứng gắn trong SSD 9100 PRO 1TB trị giá 5,364,000 đồng với giá chỉ từ 600.000 đồng.

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá bán lẻ đề nghị (VNĐ) (+VAT) Màn hình Gaming 49 Inch Odyssey G9 G91F DQHD 144Hz LS49FG912EEXXV 25.374.600 Màn Hình Gaming 27 Inch Odyssey OLED G8 G81SF UHD 240Hz LS27FG812SEXXV 30.546.000 Màn hình Gaming 27 inch Odyssey 3D G90XF UHD 165 Hz LS27FG900XEXXV 46.287.000 Màn hình 37 inch ViewFinity S7 S70D UHD LS37D702EAEXXV 12.590.000 Màn hình 37 inch ViewFinity S8 S80D UHD LS37D800UAEXXV 14.600.000

Thông tin về màn hình gaming Odyssey 2025, xem tại đây.

Về màn hình ViewFinity S8 xem tại đây.

Về màn hình ViewFinity S7, xem tại đây.