Xiaomi Smart Band 10 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Thế hệ “vòng đeo tay thông minh quốc dân” ra đời, tiếp nối thành công của phiên bản trước với gần 17.000 thiết bị bán ra tại Việt Nam, Xiaomi Smart Band 10 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá như thiết kế thời trang, màn hình AMOLED 1,72 inch, cùng khả năng kết nối mượt mà với điện thoại, tai nghe, máy tính bảng chạy Xiaomi HyperOS 2 thông qua Xiaomi Smart Hub.

“Tại Xiaomi, chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi phục vụ những nhu cầu cốt lõi của con người – như chăm sóc sức khỏe, kết nối cá nhân và tối ưu hóa trải nghiệm sống. Xiaomi Smart Band 10 không chỉ là thiết bị đeo tay, mà là một phần trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái thông minh dễ tiếp cận của chúng tôi. Xiaomi kỳ vọng sản phẩm sẽ mang đến khả năng kết nối liền mạch, giúp người dùng chủ động quản lý sức khỏe và điều khiển công nghệ cá nhân chỉ từ một điểm chạm – đơn giản hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn". Ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam chia sẻ.

Bản thường và bản gốm sứ

Được biết, Xiaomi Smart Band 10 sở hữu màn hình AMOLED 1,72 inch với viền siêu mỏng 2mm, độ phân giải 326 PPI và độ sáng lên tới 1.500 nit, mang lại hiển thị sắc nét, sống động trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tần số quét 60Hz cùng tỷ lệ hiển thị 73% giúp thao tác mượt mà, trong khi khả năng chống ẩm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt.

Không chỉ là thiết bị theo dõi sức khỏe, Smart Band 10 còn là phụ kiện thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân. Theo đó, người dùng có thể tùy biến với hơn 200 giao diện và 10 lựa chọn dây đeo đa chất liệu. Đáng chú ý là phiên bản khung gốm sứ màu trắng ngọc trai thanh lịch, kết hợp dây chuỗi ngọc cao cấp với 4 kiểu đeo linh hoạt, phù hợp với mọi phong cách từ thanh lịch đến cá tính.

Khả năng kết nối thông minh của Xiaomi Smart Band 10 cũng rất ấn tượng nhờ tích hợp liền mạch với hệ sinh thái Xiaomi HyperOS 2, cho phép người dùng điều khiển điện thoại, máy tính bảng hay tai nghe thông minh chỉ bằng một chạm thông qua Xiaomi Smart Hub. Thiết bị còn được trang bị động cơ tuyến tính kết hợp thuật toán rung tinh chỉnh theo từng tình huống như báo thức, tin nhắn hay cuộc gọi, mang lại phản hồi chính xác và chân thực trên cổ tay.

Trợ thủ theo dõi sức khỏe toàn diện gọi tên Xiaomi Smart Band 10 nhờ được tích hợp hơn 150 chế độ luyện tập, tự động nhận diện 6 môn phổ biến và cung cấp các chỉ số chuyên sâu như VO₂ max, mức tải luyện tập và thời gian phục hồi. Cùng với chế độ bơi được nâng cấp với cảm biến 9 trục và chuẩn kháng nước 5ATM, cho phép đo nhịp tim thời gian thực và đếm vòng với độ chính xác lên tới 96%.

Thiết bị cũng hỗ trợ theo dõi liên tục các chỉ số sức khỏe quan trọng như nhịp tim, SpO₂ và mức độ căng thẳng, đồng thời đưa ra cảnh báo sớm khi phát hiện dấu hiệu bất thường, giúp người dùng chủ động bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh giải pháp theo dõi giấc ngủ chuyên sâu, tích hợp chương trình cải thiện giấc ngủ 21 ngày được cá nhân hóa theo thói quen người dùng.

Viên pin 233mAh cho phép Xiaomi Smart Band 10 hoạt động lên đến 21 ngày (9 ngày với màn hình luôn bật) cùng khả năng sạc đầy chỉ trong 1 giờ, sẵn sàng đồng hành cùng bạn mọi lúc mọi nơi.

Xiaomi Smart Band 10 chính thức mở bán từ hôm nay, 28/6/2025 với 3 màu tùy chọn Đen Bán Dạ, Bạc Băng Giá, và Hồng Huyền Bí cùng giá bán chính thức 1.190.000 đồng. Trong thời gian mở bán, giá bán chỉnh thức của Xiaomi Smart Band 10 giảm còn 1.090.000 đồng. Đặc biệt, khi mua kèm các sản phẩm smartphone và máy tính bảng thông minh thuộc thương hiệu Xiaomi, khách hàng sẽ được giảm thêm 200.000 đồng, giá chỉ còn 990.000 đồng.

Riêng phiên bản gốm sứ màu Trắng Ngọc Trai có giá bán chính thức 1.790.000 đồng, giảm còn 1.690.000 đồng trong giai đoạn mở bán. Và khi mua kèm các sản phẩm smartphone và máy tính bảng thông minh thuộc thương hiệu Xiaomi, khách hàng sẽ được giảm thêm 200.000 đồng, giá chỉ còn 1.590.000 đồng.

Từ ngày 28/6 - 31/7, khách hàng sẽ nhận ưu đãi 100.000 đồng và bảo hành 12 tháng khi mua sản phẩm tại các đại lý và chuỗi bán lẻ, các kênh bán hàng truyền thống trên toàn quốc cũng như trên các trang thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Người dùng cũng có thể chọn mua thêm dây đeo với nhiều phiên bản màu sắc và chất liệu khác nhau, như: dây cao su, dây da, dây từ tính, dây lụa đan, dây kim loại… với giá từ 390.000 - 890.000 đồng, và áp dụng ưu đãi giảm ngay 100.000 đồng tùy phiên bản trong giai đoạn mở bán.

