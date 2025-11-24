Kinh tế số
Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

14:52 | 24/11/2025
Trong đó, lần đầu tiên mảng xe điện thông minh ghi nhận lợi nhuận hoạt động quý tăng trưởng dương.
Xiaomi cho biết, kết quả kinh doanh quý III tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng ấn tượng

Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán cho quý III/2025 vừa qua của tập đoàn Xiaomi cho biết, kết quả kinh doanh quý III tiếp tục phản ánh đà tăng trưởng ấn tượng. Với doanh thu đạt 15,91 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ, đánh dấu quý thứ tư liên tiếp vượt mốc 14,07 tỷ USD. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 1,59 tỷ USD, tăng mạnh 80,9% và cao hơn đáng kể so với dự báo của thị trường, thiết lập mức kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động. Theo đó, 9 tháng đầu năm nay, Xiaomi đã đạt 47,9 tỷ USD doanh thu, gần tương đương cả năm 2024. Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 4,62 tỷ USD.

Với chiến lược “Human × Car × Home”, toàn bộ các mảng kinh doanh của Tập đoàn đều ghi nhận tăng trưởng, kể cả mảng xe điện thông minh (EV), trí tuệ nhân tạo (AI) và các sáng kiến mới đạt bước tiến mang tính lịch sử khi lần đầu ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương. Nâng tổng mức doanh thu toàn của mảng này đạt 4,08 tỷ USD, tăng hơn 199% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu từ mảng điện thoại thông minh đạt 6,47 tỷ USD, xuất xưởng tiếp tục duy trì vị trí Top 3 toàn cầu trong 21 quý liên tiếp. Mảng thiết bị IoT và sản phẩm tiêu dùng thông minh ghi nhận 3,88 tỷ USD, trong đó số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi đã vượt mốc 1 tỷ thiết bị.

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng
Dịch vụ Internet cũng đạt 1,32 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ và lập mức cao mới

Dịch vụ Internet cũng đạt 1,32 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ và lập mức cao mới. Kết quả vững vàng của tất cả mảng kinh doanh phản ánh năng lực thực thi hiệu quả của Tập đoàn.

Với chiến lược nâng tầm phân khúc, mẫu xe YU7 vừa ra mắt trong năm nay đã nhanh chóng thu hút thị trường và dẫn đầu về doanh số trong phân khúc SUV cỡ trung đến lớn suốt 3 tháng liên tiếp. Đến tháng 10, mẫu xe này thậm chí còn vươn lên dẫn đầu toàn bộ thị trường SUV tại Trung Quốc đại lục.

Chỉ riêng quý 3 vừa qua, Xiaomi đã bàn giao 108.796 xe điện thông minh, nâng tổng số xe đã bàn giao kể từ đầu năm đến hết 30/9 vừa qua lên con số hơn 260.000 chiếc. Tính đến ngày 30/9/2025, Tập đoàn sở hữu 402 trung tâm bán hàng và dịch vụ xe điện thông minh tại 119 thành phố ở Trung Quốc.

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng
Lần đầu tiên mảng xe điện thông minh ghi nhận đà tăng trưởng dương

Cùng theo đà tăng trưởng với mẫu xe YU7 thì dòng điện thoại cao cấp Xiaomi 17 cũng tạo nhiều chú ý. Trong dịp mua sắm “Ngày đôi 11/11” mới đâyphiên bản Xiaomi 17 Pro Max đã dẫn đầu cả về doanh số lẫn doanh thu trong nhóm smartphone nội địa có giá trên 840 USD tại tất cả nền tảng thương mại điện tử, trở thành một trong những smartphone nổi bật nhất phân khúc cao cấp.

Mặc dù là mảng sản phẩm duy trì đà tăng trưởng ổn định nhất, nhưng thị phần smartphone cao cấp của Xiaomi tại thị trường Trung Quốc vẫn tăng 5,6 điểm. Tính riêng quý 3 vừa qua, mảng điện thoại thông minh đa ghi nhận doanh thu 6,47 tỷ USD. Tổng số smartphone xuất xưởng toàn cầu đạt 43,3 triệu đơn vị, ghi nhận 9 quý liên tiếp tăng trưởng so với cùng kỳ. Theo dữ liệu từ Omdia, thị phần xuất xưởng smartphone toàn cầu của Xiaomi trong quý III/2025 đạt 13,6%, giữ vị trí Top 3 thế giới trong 21 quý liên tiếp và đứng Top 3 tại 57 quốc gia và khu vực. Tại sân nhà, Xiaomi đứng thứ 2 về số lượng máy bán ra, với thị phần 16,7%, duy trì vị trí Top 2 trong 6 quý liên tiếp.

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng
Thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi cũng vượt 1 tỷ đơn vị với doanh thu đạt 3,88 tỷ USD trong quý III vừa qua, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước

Số lượng thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi cũng vượt 1 tỷ đơn vị với doanh thu đạt 3,88 tỷ USD trong quý III vừa qua, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng 3,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ, đạt 23,9%. Đáng chú ý vào tháng 10 vừa qua nhà máy thiết bị gia dụng thông minh đầu tiên của Xiaomi chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu sự hoàn thiện chuỗi giá trị cho mảng thiết bị gia dụng lớn, bao gồm thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất và kiểm định. Nhà máy có công suất thiết kế tối đa 7 triệu máy điều hòa mỗi năm, phục vụ đầy đủ cho mảng sản phẩm cao cấp của Tập đoàn.

Xiaomi cũng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm máy tính bảng. Theo dữ liệu Omdia, sản phẩm máy tính bảng của Xiaomi nằm trong Top 5 sản lượng xuất xưởng toàn cầu và Top 3 tại Trung Quốc. Mảng thiết bị đeo của Xiaomi duy trì vị thế dẫn đầu, với lượng hàng xuất xưởng đứng số 1 toàn cầu và số 2 tại Trung Quốc. Tai nghe TWS xếp thứ 2 toàn cầu và dẫn đầu tại Trung Quốc.

Tính đến ngày 30/9/2025, số thiết bị IoT kết nối trên nền tảng AIoT của Xiaomi (không bao gồm smartphone, máy tính bảng và laptop) tăng lên 1.035,5 triệu đơn vị, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Số người dùng kết nối từ 5 thiết bị trở lên (không tính smartphone, máy tính bảng và laptop) đạt 21,6 triệu, tăng 26,1%. Trong tháng 9/2025, số người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) của ứng dụng Xiaomi Home tăng lên 114,6 triệu, tăng 14,4%.

Xiaomi tiếp tục tăng trưởng ấn tượng
Doanh thu dịch vụ Internet tại thị trường nước ngoài của Xiaomi đạt 464,32 triệu USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Ở mảng dịch vụ Internet, với doanh thu đạt 1,32 tỷ USD trong quý III vừa qua đã giúp biên lợi nhuận gộp của mảng vẫn duy trì ở mức cao 76,9%. Doanh thu dịch vụ Internet tại thị trường nước ngoài của Xiaomi đạt 464,32 triệu USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ.

Xiaomi cũng tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào R&D với mức cao kỷ lục 1,28 tỷ USD trong quý 3 vừa qua. Hiện tổng chi phí R&D trong 3 quý đầu năm 2025 của Xiaomi đã đạt 3,31 tỷ USD và dự kiến tổng đầu tư R&D trong 2025 sẽ vượt 4.22 tỷ USD.

Xiaomi ghi nhận đà tăng trưởng doanh thu quý 3 năm 2025

