Cổ phiếu quốc phòng châu Âu lao dốc khi xuất hiện tín hiệu hòa bình Ukraine

Thế Kiên

Thế Kiên

09:13 | 30/12/2025
Cổ phiếu các công ty quốc phòng châu Âu đồng loạt giảm mạnh trong phiên đầu tuần, sau khi xuất hiện những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Ukraine. Trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu vì kỳ nghỉ lễ cuối năm, diễn biến này nhanh chóng tác động lên nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ xung đột địa chính trị.
Cổ phiếu của Leonardo giảm 3,9%, trong khi Kongsberg , Hensoldt , RheinmetallSaab giảm lần lượt từ 2% đến 3%. Chỉ số hàng không vũ trụ và quốc phòng Stoxx Europe giảm 1,3%. Ảnh: Getty.

Thị trường châu Âu giao dịch giằng co trong tuần cuối năm

Cổ phiếu các công ty quốc phòng châu Âu tại các thị trường chứng khoán mở cửa tuần giao dịch cuối cùng của năm trong trạng thái gần như đi ngang.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng nhẹ 0,07% ngay sau khi mở cửa, ghi nhận mức cao trong ngày.

Tại các thị trường lớn FTSE 100 của Anh nhích nhẹ, CAC 40 của Pháp, DAX của Đức và FTSE MIB của Ý đồng loạt giảm nhẹ.

Khối lượng giao dịch được dự báo sẽ duy trì ở mức thấp trong cả tuần, khi nhiều nhà đầu tư bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và các thị trường châu Âu dự kiến đóng cửa vào thứ Năm nhân dịp năm mới.

Nhóm cổ phiếu quốc phòng chịu áp lực bán mạnh

Cổ phiếu các công ty quốc phòng châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên sáng, sau cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cụ thể:

Leonardo (Ý) giảm 3,9%,

Rheinmetall (Đức) giảm khoảng 2%,

Kongsberg, Hensoldt và Saab giảm từ 2% đến 3%.

Chỉ số Stoxx Europe Aerospace & Defense giảm 1,3%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng xung đột Ukraine có thể hạ nhiệt.

Trong khi tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine vẫn còn nhiều ẩn số, phản ứng nhanh của thị trường cho thấy kỳ vọng xung đột hạ nhiệt đang dần được phản ánh vào giá cổ phiếu. Với thanh khoản suy yếu trong tuần giao dịch cuối năm, các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với địa chính trị như quốc phòng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo từng diễn biến mới từ bàn đàm phán.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

