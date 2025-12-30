Cổ phiếu quốc phòng châu Âu lao dốc khi xuất hiện tín hiệu hòa bình Ukraine

Cổ phiếu của Leonardo giảm 3,9%, trong khi Kongsberg , Hensoldt , Rheinmetall và Saab giảm lần lượt từ 2% đến 3%. Chỉ số hàng không vũ trụ và quốc phòng Stoxx Europe giảm 1,3%. Ảnh: Getty.

Thị trường châu Âu giao dịch giằng co trong tuần cuối năm

Cổ phiếu các công ty quốc phòng châu Âu tại các thị trường chứng khoán mở cửa tuần giao dịch cuối cùng của năm trong trạng thái gần như đi ngang.

Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng nhẹ 0,07% ngay sau khi mở cửa, ghi nhận mức cao trong ngày.

Tại các thị trường lớn FTSE 100 của Anh nhích nhẹ, CAC 40 của Pháp, DAX của Đức và FTSE MIB của Ý đồng loạt giảm nhẹ.

Khối lượng giao dịch được dự báo sẽ duy trì ở mức thấp trong cả tuần, khi nhiều nhà đầu tư bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và các thị trường châu Âu dự kiến đóng cửa vào thứ Năm nhân dịp năm mới.

Cổ phiếu quốc phòng lao dốc, chứng khoán châu Âu quay đầu giảm Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa giảm điểm trong phiên giao dịch thứ Ba 16/12, đảo chiều so với đà tăng đầu tuần, ...

Nhóm cổ phiếu quốc phòng chịu áp lực bán mạnh

Cổ phiếu các công ty quốc phòng châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên sáng, sau cuộc đàm phán hòa bình cuối tuần giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cụ thể:

Leonardo (Ý) giảm 3,9%,

Rheinmetall (Đức) giảm khoảng 2%,

Kongsberg, Hensoldt và Saab giảm từ 2% đến 3%.

Chỉ số Stoxx Europe Aerospace & Defense giảm 1,3%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng xung đột Ukraine có thể hạ nhiệt.

Trong khi tiến trình đàm phán hòa bình Ukraine vẫn còn nhiều ẩn số, phản ứng nhanh của thị trường cho thấy kỳ vọng xung đột hạ nhiệt đang dần được phản ánh vào giá cổ phiếu. Với thanh khoản suy yếu trong tuần giao dịch cuối năm, các nhóm cổ phiếu nhạy cảm với địa chính trị như quốc phòng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh theo từng diễn biến mới từ bàn đàm phán.