Starlink chính thức được cấp phép tại Việt Nam

Ngày 13/2, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam, doanh nghiệp do SpaceX thành lập tại Việt Nam.

Cùng với các quyết định trên, Bộ cũng gửi văn bản thông báo tới Sở Khoa học và công nghệ các địa phương để phối hợp kiểm soát theo quy định pháp luật. Trong khi đó, Starlink chưa chia sẻ về thời gian triển khai Internet vệ tinh ở Việt Nam.

Việc cấp phép thể hiện định hướng chủ động của Việt Nam trong việc tiếp cận và ứng dụng các công nghệ thế hệ mới. Trong bối cảnh hạ tầng viễn thông truyền thống vẫn gặp nhiều hạn chế tại các khu vực địa hình phức tạp, Internet vệ tinh được kỳ vọng sẽ bổ sung hiệu quả cho mạng cáp quang và di động hiện hữu.

Starlink của tỷ phú Elon Musk được cấp phép tại Việt Nam

Theo nội dung giấy phép, giai đoạn triển khai ban đầu sẽ bao gồm 4 trạm cổng (gateway) cùng quy mô tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối trên toàn quốc. Hệ thống sử dụng vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) nhằm cung cấp kết nối băng thông rộng, đặc biệt phục vụ các khu vực đồi núi, hải đảo, biên giới và những “vùng lõm” chưa được phủ sóng ổn định. Cơ quan quản lý nhấn mạnh việc tuân thủ nghiêm các quy định về tần số vô tuyến điện để tránh gây nhiễu cho các mạng thông tin đang hoạt động.

Động thái này cũng gắn với kế hoạch đầu tư quy mô lớn từ SpaceX tập đoàn công nghệ vũ trụ của tỷ phú Elon Musk. Trước đó, thông tin về khoản đầu tư dự kiến lên tới 1,5 tỷ USD nhằm phát triển hạ tầng Starlink tại Việt Nam đã được công bố. Nguồn vốn không chỉ tập trung vào triển khai kỹ thuật mà còn hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng, hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông trong nước và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh cụ thể của Starlink tại Việt Nam vẫn chưa được công bố chi tiết. Theo kế hoạch, thời gian thí điểm dịch vụ tối đa 5 năm, tính từ ngày được cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và kết thúc trước ngày 1/1/2031. Trong giai đoạn này, các cơ quan chức năng sẽ theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin và an ninh mạng.

Ở góc độ chiến lược, việc cấp phép cho Starlink phản ánh tầm nhìn dài hạn của Việt Nam trước xu thế thương mại hóa công nghệ không gian. Khi Internet vệ tinh dần trở thành một phần của hạ tầng số toàn cầu, Việt Nam đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách số giữa đô thị và nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia một cách bao trùm và bền vững.

Với khả năng phủ sóng rộng và linh hoạt, Starlink được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế số, giáo dục trực tuyến, y tế từ xa và các dịch vụ công số, mở ra một chương mới cho hạ tầng kết nối quốc gia trong kỷ nguyên số.