Elon Musk: Starlink có thể thay thế hoàn toàn nhà mạng di động truyền thống

Ảnh minh họa: Nguồn Getty Images

Kế hoạch tham vọng từ "tháp di động trên không gian"

Trên podcast All-In, Musk tiết lộ SpaceX sẽ sử dụng phổ tần mới mua để biến các vệ tinh Starlink thành "tháp di động trên không gian". Ông cho biết công nghệ này cho phép truyền dữ liệu băng thông cao trực tiếp từ vệ tinh đến điện thoại người dùng.

Hiện tại, SpaceX vận hành 8.140 vệ tinh trên quỹ đạo, trong đó 657 vệ tinh phục vụ truyền trực tiếp đến thiết bị di động. Phần còn lại cung cấp dịch vụ internet Starlink truyền thống.

Với những thách thức từ công nghệ, Musk thừa nhận việc sử dụng phổ tần EchoStar đòi hỏi thay đổi phần cứng điện thoại. Các thiết bị di động cần trang bị chipset tương thích với tần số mới. Theo ước tính của CEO SpaceX, quá trình này kéo dài khoảng hai năm.

Doanh nhân 53 tuổi cũng thẳng thắn thừa nhận Starlink chưa thể đe dọa AT&T, T-Mobile hay Verizon trong ngắn hạn. Các nhà mạng truyền thống vẫn kiểm soát phần lớn phổ tần không dây phục vụ cuộc gọi, tin nhắn và truyền video.

Thị trường hỗ trợ thay vì cạnh tranh trực tiếp

Jeff Moore, chuyên gia phân tích từ Wave7 Research, nhận định vị trí của Starlink trong hệ sinh thái viễn thông là hỗ trợ các nhà mạng lớn. Công nghệ vệ tinh giúp mở rộng vùng phủ sóng, đặc biệt ở những khu vực xa xôi thiếu hạ tầng mặt đất.

SpaceX đã khởi động quan hệ đối tác với T-Mobile từ tháng 7. Dịch vụ T-Satellite hiện cho phép khách hàng gửi tin nhắn SMS trong vùng lõm sóng. Tháng tới, dịch vụ mở rộng hỗ trợ dữ liệu cho AccuWeather, AllTrails, WhatsApp và X.

Khi được hỏi về khả năng mua lại Verizon để có thêm phổ tần, Musk trả lời: "Điều đó không nằm ngoài khả năng. Tôi cho rằng chuyện đó có thể xảy ra."

Tuy nhiên, Moore cho rằng việc tăng dung lượng và số lượng tần số sẽ cải thiện chất lượng dịch vụ. Phổ tần EchoStar giúp Starlink nâng cao khả năng truyền trực tiếp đến di động, mở đường cho tương lai thay thế nhà mạng truyền thống.