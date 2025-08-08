Công nghệ số
AI

Elon Musk 'khai tử' dự án siêu máy tính Dojo, chọn Samsung sản xuất chip

Nguyên Anh

Nguyên Anh

18:26 | 08/08/2025
Tesla dừng siêu máy tính Dojo vì liên tiếp mất nhân tài, Elon Musk chọn Samsung làm chip AI5 AI6 thay vì tự phát triển.
Ảnh: interestingengineering

Tesla dừng dự án siêu máy tính Dojo sau khi trưởng dự án Peter Bannon cùng nhiều chuyên gia ra đi. CEO Elon Musk chọn Samsung sản xuất chip AI5 và AI6 thay vì tiếp tục phát triển nội bộ.

Bloomberg đưa tin, Musk đã chấm dứt chương trình chip nội bộ và chuyển các thành viên còn lại sang các dự án trung tâm dữ liệu và tính toán khác.

Dự án Dojo được thiết kế để tạo ra chip huấn luyện tùy chỉnh, xử lý lượng lớn dữ liệu và video từ xe điện Tesla. Mục tiêu nhằm cải thiện phần mềm lái tự động thông qua việc giảm phụ thuộc vào các nhà sản xuất chip bên ngoài.

Trên X, Musk giải thích lý do dừng dự án: "Tesla không nên chia nguồn lực để phát triển đồng thời hai loại chip khác nhau".

Siêu máy tính Dojo từng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển hạ tầng riêng của Tesla. Công ty muốn cắt giảm sự phụ thuộc vào Nvidia và AMD bằng cách tự chế tạo chip tăng tốc tốt hơn. Những chip này sẽ cung cấp năng lượng cho hệ thống tự lái, robot và trung tâm dữ liệu.

Ảnh chụp màn hình

Liên tục mất nhân tài quan trọng

Tesla đầu tư mạnh vào nhân tài, tuyển dụng các kiến trúc sư chip hàng đầu trong ngành. Tuy nhiên, dự án gặp phải nhiều năm trì hoãn và thất bại do thiếu ổn định về nhân sự lãnh đạo.

Jim Keller, kiến trúc sư chip nổi tiếng ban đầu dẫn dắt việc phát triển chip của Tesla, rời khỏi công ty năm 2018. Người kế nhiệm Ganesh Venkataramanan ra đi năm 2023. Peter Bannon, người từng làm việc cùng Keller nhiều năm và đảm nhận vai trò lãnh đạo sau đó, cũng sẽ rời khỏi Tesla.

Bloomberg đưa tin khoảng 20 nhân viên Dojo đã chuyển sang DensityAI, startup do cựu nhân viên Tesla thành lập, bao gồm Venkataramanan. DensityAI dự kiến làm việc trên chip cho trung tâm dữ liệu và robot, tương tự nhiệm vụ ban đầu của Dojo.

Tesla mua ngày càng nhiều chip từ Nvidia, chứng tỏ sự phụ thuộc vào Dojo đang giảm dần. Cuối tháng 7, Musk nói Dojo 2 sẽ "hoạt động ở quy mô lớn vào năm tới". Tuy nhiên, với việc giải tán đội ngũ, cột mốc đó có thể không bao giờ đạt được.

Trong khi CEO Tesla bày tỏ sự lạc quan về chương trình, nói vào tháng 6 rằng "máy tính huấn luyện Tesla Dojo đang tiến bộ" và "Dojo 3 sẽ tuyệt vời", dự án đã đối mặt với những thách thức lớn.

Chuyển hướng sang đối tác ngoài

Tesla hiện chuyển hướng sử dụng nhiều đối tác công nghệ bên ngoài hơn. Bloomberg đưa tin công ty sẽ dựa vào Nvidia và AMD về sức mạnh tính toán, Samsung Electronics về sản xuất chip.

Tháng trước, Samsung đảm bảo hợp đồng 16,5 tỷ USD cung cấp chip cho Tesla, sử dụng trong xe tự lái, robot hình người và trung tâm dữ liệu. Nhà máy chip mới của Samsung tại Taylor, Texas sẽ sản xuất chip AI6 thế hệ tiếp theo của Tesla.

Mặc dù chưa đưa ra ngày cụ thể, Musk tuyên bố chip AI5 sẽ bắt đầu sản xuất cuối năm 2026, cho thấy AI6 sẽ theo sau. "Chip Tesla AI5, AI6 và các chip tiếp theo sẽ xuất sắc cho suy luận và ít nhất khá tốt cho huấn luyện. Mọi nỗ lực tập trung vào điều đó", Musk đăng trên X.

Ông cũng lưu ý trong một cụm siêu máy tính lớn, việc đặt nhiều chip AI5 và AI6 cùng nhau sẽ hợp lý. "Người ta có thể gọi đó là Dojo 3", ông nói.

Quyết định đóng cửa Dojo diễn ra trong giai đoạn tái cấu trúc toàn công ty tại Tesla. Trong năm qua, nhà sản xuất ô tô trải qua nhiều lần ra đi của giám đốc điều hành và hàng nghìn lượt cắt giảm việc làm.

Musk theo đuổi chiến lược tích hợp giữa các công ty của mình, tập trung vào công nghệ tự lái và robot hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo. Điều này bao gồm tích hợp chatbot Grok vào xe Tesla và tận dụng việc xAI mua lại nền tảng mạng xã hội X với giá 33 tỷ USD để cải thiện việc huấn luyện chatbot.

Việc phát triển chip hiện đại đòi hỏi đầu tư khổng lồ về nghiên cứu, thiết bị sản xuất và nhân lực. Ngay cả những công ty công nghệ lớn như Apple cũng dựa vào TSMC để sản xuất chip thay vì xây dựng nhà máy riêng.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài cũng mang đến rủi ro. Tesla sẽ phải chịu sự kiểm soát về giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng từ Samsung và Nvidia. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và cuộc chiến chip toàn cầu, việc không có khả năng sản xuất chip độc lập có thể tạo ra những thách thức trong tương lai.

Nvidia từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi AMD và Samsung chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Quyết định "khai tử" dự án siêu máy tính Dojo của Tesla có thể ảnh hưởng đến cách các công ty công nghệ tiếp cận phát triển chip. Thay vì đầu tư khổng lồ vào nghiên cứu phát triển nội bộ, nhiều doanh nghiệp có thể chọn hợp tác với các nhà sản xuất chip chuyên nghiệp. Mô hình này giúp giảm rủi ro đầu tư trong khi vẫn tiếp cận được công nghệ tiên tiến.

Đối với thị trường chip, quyết định của Tesla củng cố vị thế của Nvidia trong lĩnh vực chip huấn luyện và Samsung trong sản xuất chip. Điều này có thể tạo ra sự phụ thuộc lớn hơn vào một số nhà cung cấp chính, đặt ra câu hỏi về tính bền vững của chuỗi cung ứng toàn cầu trong dài hạn.

