Thông báo mới nhất của NVIDIA cho biết, Tập đoàn Foxconn Hon Hai công bố dự án xây dựng siêu máy tính AI thông qua công ty con Big Innovation Company. Hệ thống này tích hợp 10.000 chip GPU NVIDIA Blackwell, tạo ra hạ tầng AI tiên tiến nhất cho các nhà nghiên cứu, startup và doanh nghiệp tại Đài Loan (Trung Quốc).

Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ từ Hội đồng khoa học và công nghệ quốc gia Đài Loan (Trung Quốc). Big Innovation company sẽ trở thành đối tác NVIDIA Cloud, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI cho toàn bộ hệ sinh thái công nghệ tại Đài Loan (Trung Quốc). Điều này giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và ứng dụng AI trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

TSMC là nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới cũng dự kiến sử dụng hệ thống này để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển. Hiệu suất xử lý nhanh hơn hàng tỷ lần so với các thế hệ máy tính trước đây sẽ giúp TSMC tạo ra những đột phá công nghệ bán dẫn mới.

Ông Jensen Huang nhà sáng lập NVIDIA nhận định AI đã khởi động cuộc cách mạng công nghiệp mới. Ông cho biết NVIDIA hợp tác với Foxconn và Chính phủ Đài Loan (Trung Quốc) để xây dựng hạ tầng AI, hỗ trợ TSMC cùng các công ty công nghệ hàng đầu thế giới thúc đẩy đổi mới trong kỷ nguyên AI và robot.

Bên cạnh dự án siêu máy tính, NVIDIA còn công bố kế hoạch xây dựng văn phòng mới có tên NVIDIA Constellation tại quận Beitou, Shilin, Đài Loan (Trung Quốc). Quyết định này thể hiện tầm quan trọng của Đài Loan (Trung Quốc) đối với NVIDIA và cam kết sâu sắc hơn của công ty với thị trường này.

Ông Jensen Huang tiết lộ NVIDIA đã vượt quá giới hạn không gian văn phòng hiện tại do đội ngũ kỹ thuật tại Đài Loan (Trung Quốc) phát triển nhanh chóng. Ông tuyên bố sẽ xây dựng văn phòng NVIDIA Đài Loan hoàn toàn mới trong thời gian sớm nhất.

Trong suốt bài phát biểu tại triển lãm COMPUTEX 2025, ông Jensen Huang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đối tác, chuyên gia kỹ thuật và Chính phủ Đài Loan (Trung Quốc) đã thúc đẩy sự phát triển của NVIDIA qua nhiều năm. Ông gọi đây là "cơ hội có một không hai" nhờ vào những mối quan hệ đối tác bền vững và sự xuất sắc trong kỹ thuật mà Đài Loan (Trung Quốc) mang lại

Foxconn sẽ sử dụng siêu máy tính AI để tăng tốc tự động hóa và hiệu quả hoạt động trên ba trụ cột chính: thành phố thông minh, xe điện và sản xuất. Tầm nhìn của Foxconn hướng tới việc kết nối các ngành công nghiệp, người dân và tổ chức chính phủ để thúc đẩy tăng trưởng bằng AI.

Hạ tầng AI factory này sẽ giúp tối ưu hóa hệ thống giao thông kết nối và các nguồn lực dân sự khác, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Đài Loan (Trung Quốc). Trong lĩnh vực xe điện thông minh, hạ tầng thông minh sẽ hỗ trợ các hệ thống hỗ trợ lái xe tự động và an toàn giao thông.