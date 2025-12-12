Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao nhất hơn một tháng trở lại đây

Chốt phiên giao dịch 11/12, giá vàng giao ngay tăng gần 52 USD, lên 4.279 USD/ounce, lập đỉnh kể từ ngày 21/10. Đà tăng được kích hoạt từ cuối phiên 10/12, ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm thêm 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần hạ lãi suất thứ ba trong năm.

Giới phân tích nhận định việc Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát chưa về mục tiêu 2% đã tạo môi trường lý tưởng cho vàng – tài sản không mang lại lợi suất cố định nhưng lại hấp dẫn khi lãi suất thấp. Song song đó, Dollar Index giảm về đáy 8 tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn với nhà đầu tư ngoài Mỹ.

Chuyên gia Edward Meir (Marex) đánh giá: “Khi Fed giảm lãi suất trong môi trường lạm phát còn dai dẳng, vàng sẽ hưởng lợi rất lớn.”

Tuy nhiên, tín hiệu ngừng giảm lãi suất được một số quan chức Fed đưa ra cho thấy họ muốn quan sát thêm thị trường lao động, nhất là trước báo cáo việc làm tháng 12 dự kiến công bố ngày 16/12. Từ đầu nhiệm kỳ hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục ủng hộ việc giảm mạnh lãi suất và ưu tiên đề cử Chủ tịch Fed mới có quan điểm “bồ câu”. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett hiện là ứng viên sáng giá.

Không chỉ vàng, giá bạc tiếp tục bứt phá, có lúc chạm 64,3 USD/ounce, kéo theo bạch kim và palladium đồng loạt tăng. Chốt phiên, bạch kim tăng 2,5% lên 1.697 USD/ounce, còn palladium tăng 1,1% lên 1.492 USD/ounce. Theo Meir, thị trường kim loại quý đang có “rất nhiều động lực” nâng đỡ trong ngắn hạn.