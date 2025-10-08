Kinh tế số
Giá vàng hôm nay 8/10/2025 lập đỉnh: 140 triệu trong nước, 4.000 USD thế giới

09:30 | 08/10/2025
Giá vàng trong nước phá kỷ lục 140,6 triệu đồng một lượng trong khi thị trường thế giới tiến sát mốc 4.000 USD một ounce.

Thị trường vàng trong nước, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138,6-140,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào và bán ra cuối phiên 7/10, tăng 500.000 đồng so với phiên liền trước. Đây là lần đầu tiên giá vàng miếng SJC chạm mốc 140,6 triệu đồng một lượng.

DOJI niêm yết vàng miếng ở mức 138,6-140,6 triệu đồng một lượng. PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng cũng áp dụng mức giá tương tự. Tập đoàn Phú Quý có mức giá mua vào thấp hơn ở 138 triệu đồng một lượng nhưng bán ra vẫn ở mức 140,6 triệu đồng một lượng.

SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 135-137,7 triệu đồng một lượng chiều mua và bán, tăng 600.000 đồng một lượng so với phiên trước. DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 135-138 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu duy trì giá vàng nhẫn ở mức 134-137 triệu đồng một lượng. PNJ niêm yết ở 135-138 triệu đồng một lượng. Đây đều là những mức giá cao lịch sử chưa từng có.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.985 USD một ounce lúc 20 giờ ngày 7/10 theo giờ Việt Nam. Vàng giao tháng 12/2025 trên sàn Comex New York còn cao hơn ở mức 4.006 USD một ounce. Sáng 8/10, kim loại quý này tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, chỉ còn cách ngưỡng 4.000 USD một khoảng ngắn.

Vàng đã tăng 51,8% tương đương 1.360 USD một ounce so với cuối năm 2024, đây là giai đoạn tăng giá mạnh nhất trong lịch sử. Quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng, vàng thế giới có giá khoảng 127,6 triệu đồng một lượng sau khi tính thuế và phí, thấp hơn giá trong nước tới 13 triệu đồng một lượng.

Thông điệp trái chiều từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề đóng cửa chính phủ đã tạo đà tăng cho giá vàng. Ngày 6/10, ông Trump bất ngờ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với đảng Dân chủ về vấn đề trợ cấp chăm sóc sức khỏe, đánh dấu sự thay đổi quan điểm sau khi đảng Cộng hòa trước đó kiên quyết không nhượng bộ.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu Tổng thống Trump thực sự muốn hợp tác. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ông Trump lại đổi ý khi viết trên mạng xã hội rằng đảng Dân chủ phải để chính phủ mở cửa trước khi có thể thảo luận các vấn đề khác.

Bloomberg cho biết chính phủ Mỹ đóng cửa dẫn tới sự trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến thị trường méo mó và các nhà đầu tư không chắc chắn về hiệu suất của nền kinh tế thực. Sự thiếu vắng thông tin đáng tin cậy đẩy các nhà đầu tư vào trạng thái bấp bênh và tăng cường nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.

Nợ công Mỹ ở mức cao kỷ lục chính là nguyên nhân dẫn tới việc chính phủ bị đóng cửa. Tình trạng này trở thành động lực mới góp phần đẩy giá vàng tăng nhanh hơn, phản ánh mối lo ngại sâu sắc về tính bền vững tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, cho rằng vàng không chỉ tăng giá mà còn tái khẳng định vị thế là niềm tin. Ông nhận định vàng vốn từng là kim loại lấp lánh như bảo hiểm, giờ đây bùng cháy như một niềm tin.

Theo Innes, khi các ngân hàng trung ương, các quỹ và cá nhân cùng hướng đến một loại tài sản cổ xưa thì đó không phải là biện pháp phòng ngừa rủi ro mà là một phán quyết tập thể. Trong thời đại tài chính bị vũ khí hóa và chính trị hóa, vàng vẫn giữ nguyên vị thế của nó, trở thành quả cân trung thực cuối cùng trên bàn cân.

Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ bất chấp giá ở mức cao kỷ lục. Qua đó cho thấy niềm tin của các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới vào vai trò dự trữ giá trị dài hạn của vàng.

Vàng có năm tăng giá mạnh nhất kể từ cuối thập niên 1970 với mức tăng hơn 51% từ đầu năm 2025. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm lạm phát dai dẳng tại Mỹ, căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới, đồng USD suy yếu, sức cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và nhu cầu nắm giữ vàng chống biến động của nhà đầu tư.

