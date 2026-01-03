Sony ra mắt PS5 Pro cải tiến: tối ưu hiệu năng, tăng mức pin tay cầm và giảm tiếng ồn

Mẫu máy PS5 Pro mới mang mã CFI-7100B01

Về tổng thể, PS5 Pro bản cập nhật không có bất kỳ thay đổi nào về thiết kế bên ngoài. Kiểu dáng, kích thước và cách bố trí cổng kết nối vẫn được giữ nguyên. Sony cũng không nâng cấp cấu hình theo hướng tăng sức mạnh xử lý hay cải thiện đồ họa.

Các tựa game tiếp tục vận hành với chất lượng hình ảnh, tốc độ khung hình và thời gian tải giống hệt phiên bản trước, đảm bảo sự nhất quán trong trải nghiệm chơi game.

Điểm khác biệt của phiên bản mới nằm hoàn toàn ở phần nội thất. Sony đã điều chỉnh quy trình sản xuất và bố cục của chip AMD APU, bộ xử lý trung tâm quyết định hiệu năng của PS5 Pro.

Phần console được nâng cấp đáng kể so với phiên bản trước đó

Theo công bố, APU mới giúp mức tiêu thụ điện năng của hệ thống giảm khoảng 4%. Dù con số này không lớn, nhưng trong bối cảnh một console hoạt động liên tục nhiều giờ, việc tiết kiệm điện đồng nghĩa với lượng nhiệt tỏa ra thấp hơn và áp lực lên hệ thống làm mát cũng giảm đáng kể.

Song song với đó, Sony cũng tinh chỉnh hệ thống tản nhiệt bên trong. Cấu trúc heatsink và luồng gió được thiết kế lại nhằm tối ưu khả năng làm mát. Nhờ sự kết hợp này, độ ồn của quạt tản nhiệt giảm khoảng 2 decibel so với phiên bản cũ.

Trên lý thuyết, mức giảm này không quá ấn tượng, nhưng trong thực tế sử dụng, đặc biệt là khi chơi game nặng trong thời gian dài, người dùng có thể cảm nhận rõ console vận hành êm ái hơn, ít tiếng quạt gió hơn so với trước đây.

Tay cầm DualSense cũng được nâng cấp

Ngoài phần console, tay cầm DualSense đi kèm PS5 Pro. Sony đã thiết kế lại bo mạch bên trong và trang bị viên pin dung lượng cao hơn, giúp thời lượng sử dụng của tay cầm tăng lên khoảng 50%.

Đây là một trong những thay đổi được cộng đồng game thủ đánh giá cao, bởi thời lượng pin của DualSense từ lâu đã là điểm khiến nhiều người chưa hài lòng. Việc kéo dài thời gian chơi giữa các lần sạc giúp trải nghiệm liền mạch hơn, đặc biệt với những phiên chơi kéo dài nhiều giờ. Đáng chú ý, Sony vẫn giữ nguyên thiết kế công thái học và các tính năng cốt lõi của tay cầm như phản hồi rung hay cò adaptive trigger.

Dù có nhiều cải tiến về hiệu quả năng lượng, độ ồn và thời lượng pin tay cầm, Sony không điều chỉnh giá bán của PS5 Pro. Mức giá của phiên bản CFI-7100B01 được giữ nguyên, khoảng 840 USD, tương đương các biến thể PS5 Pro hiện tại trên thị trường. Điều này giúp người tiêu dùng không phải trả thêm chi phí để sở hữu một phiên bản được tối ưu tốt hơn.

Tuy chất lượng được cải thiện, giá bán PS5 Pro vẫn không thay đổi

Với việc hiệu năng chơi game không thay đổi, PS5 Pro mới không phải là bản nâng cấp dành cho những ai đang tìm kiếm sức mạnh vượt trội hơn. Tuy nhiên, với khả năng tiêu thụ điện thấp hơn, vận hành yên tĩnh hơn và tay cầm có pin bền bỉ hơn, CFI-7100B01 mang lại trải nghiệm sử dụng tổng thể dễ chịu và thực tế hơn cho game thủ.

Trong thời gian tới, đây được xem là phiên bản PS5 Pro “tiêu chuẩn mới” mà người mua nên ưu tiên lựa chọn, trong khi các mẫu cũ dần được thay thế trên thị trường.