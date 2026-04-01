Sony tạm ngừng nhận đơn thẻ nhớ trên toàn cầu vì thiếu chip. Ảnh: RGB

Sony đồng loạt ngừng nhận đơn hàng với hàng loạt dòng thẻ nhớ CFexpress Type A từ 240GB đến 1.920GB và CFexpress Type B phiên bản 240GB và 480GB. Nhóm thẻ SD cao cấp gồm TOUGH, SF-M và SF-E cũng bị rút khỏi kênh phân phối trong cùng đợt điều chỉnh này.

Thị trường nội địa rơi vào tình trạng khan hiếm khi nguồn cung thực tế chỉ còn CFexpress Type B 960GB và một số dòng thẻ SD thế hệ cũ với số lượng nhỏ giọt. Sony Store và hệ thống đại lý ủy quyền triển khai lệnh ngắt đơn hàng vô thời hạn, khiến người dùng các dòng máy ảnh Sony thế hệ mới gặp khó trong việc tiếp cận phụ kiện chính hãng trong ngắn hạn.

Áp lực không xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng thông thường. Các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tăng tốc thu mua bộ nhớ NAND, đẩy giá hợp đồng tăng tới 60% trong thời gian ngắn. Song song, thiếu hụt khí heli do biến động địa chính trị bóp nghẹt công suất sản xuất chip. Hai biến số này đồng thời siết nguồn cung, buộc doanh nghiệp ưu tiên phân bổ thay vì mở rộng bán lẻ.

Việc đóng cổng đặt hàng thay cho điều chỉnh giá cho thấy biên độ thiếu hụt vượt ngưỡng kiểm soát chi phí. Cùng thời điểm, Sony tăng giá PlayStation 5 trên toàn cầu, phản ánh áp lực lan sang nhiều mảng kinh doanh. Thị trường Nhật Bản hiện phụ thuộc hoàn toàn vào lượng tồn kho tại đại lý, trong khi các khu vực khác đứng trước nguy cơ chịu hiệu ứng lan tỏa nếu chuỗi cung ứng tiếp tục suy yếu.