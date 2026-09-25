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Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Thế Kiên

Thế Kiên

14:39 | 25/09/2026
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Quân đội Mỹ vừa đặt mua 4.000 máy bay không người lái tấn công một chiều Kiwi từ Swarm Defense Technologies, trang bị phần mềm Strike Deck cho phép một người vận hành điều khiển hàng chục drone cùng lúc trong chiến đấu.
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Mỹ đặt mua 4.000 drone tấn công điều khiển theo bầy đàn
Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn.

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ vừa trao đơn đặt hàng 4.000 máy bay không người lái tấn công một chiều mang tên Kiwi cho công ty Swarm Defense Technologies. Đây là loại drone tự lao vào mục tiêu và phát nổ, còn gọi là đạn tuần kích, khác với drone trinh sát chỉ quan sát rồi quay về. Hợp đồng có giá trị tối thiểu 25 triệu USD, đã bao gồm phần đạn dược đi kèm.

Cựu thành viên DOGE nắm quyền kiểm soát trí tuệ nhân tạo quân sự Mỹ
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Swarm Defense Technologies đặt trụ sở tại bang Michigan. Công ty sẽ sản xuất toàn bộ số drone này tại một nhà xưởng rộng 40.000 feet vuông, tương đương gần 3.700 mét vuông, ở thành phố Auburn Hills.

Đơn hàng nằm trong Chương trình Thống trị Máy bay không người lái của Bộ Chiến tranh Mỹ. Đây là mô hình mua sắm theo kiểu thách thức, quân đội tổ chức thử nghiệm thực tế để đánh giá drone cỡ nhỏ trước khi ký hợp đồng sản xuất hàng loạt, thay vì chỉ xét hồ sơ kỹ thuật trên giấy. Swarm Defense giành được hợp đồng sau khi vượt qua vòng thi Gauntlet lần thứ hai, tổ chức tại căn cứ Fort Carson, bang Colorado.

Kiwi được thiết kế theo cấu hình bốn cánh quạt, chuyên cho nhiệm vụ tấn công một chiều. Swarm Defense vốn phát triển từ Firefly Drone Shows, doanh nghiệp đã chế tạo hơn 20.000 drone trình diễn theo đội hình từ năm 2017. Hai công ty hiện dùng chung nguồn lực kỹ thuật và sản xuất.

Phần mềm Strike Deck giúp một người điều khiển cả đàn drone

Giá trị công nghệ của hợp đồng nằm ở phần mềm điều khiển mặt đất Strike Deck, đi kèm với từng chiếc Kiwi. Phần mềm này cho phép một người vận hành duy nhất điều phối hàng chục drone trong cùng một thời điểm, thay vì cần một người giám sát riêng cho mỗi chiếc như cách vận hành truyền thống.

Strike Deck tự động hóa việc dẫn đường theo các điểm định vị đã lập trình sẵn và điều khiển bay cho drone đóng vai trò tiếp sức tín hiệu. Hệ thống liên tục tính toán lại đường bay của từng drone trong đàn để tránh tình trạng các máy bay gây nhiễu sóng lẫn nhau khi bay gần nhau.

Khi drone tiến vào giai đoạn tiếp cận mục tiêu, Strike Deck cung cấp hướng dẫn bay cuối cùng dựa trên mục tiêu do người vận hành chỉ định từ trước. Công ty cho biết việc chọn mục tiêu và quyết định tấn công vẫn do con người thực hiện, phần mềm không tự ý ra quyết định này.

Phần mềm Strike Deck Mỹ mua 4.000 drone tấn công Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Kiwi Swarm Defense Technologies drone tự lao vào mục tiêu và phát nổ drone trinh sát Strike Deck vuc khí quân sự máy bay không người lái tấn công một chiều

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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THB 0 757 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 25/09/2026 15:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân

Đưa chữ ký số vào giao dịch hằng ngày của người dân

'Phim ngắn' tràn lan trên mạng, Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát

Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Ngày Đổi mới sáng tạo 2026: Không để công nghệ dừng ở phòng nghiên cứu

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

Nhiều hoạt động tôn vinh phụ nữ Việt Nam dịp 20/10

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vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

vivo V80 Lite 5G sắp ra mắt có gì?

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

Smartphone thế hệ mới sẽ trang bị 2 SoC di động nhanh nhất thế giới

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

HUAWEI WATCH GT 7 Series chính thức lên kệ

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

Laptop đầu tiên cho Gemini Intelligence trang bị Snapdragon X Elite

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Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

A10 AI Gateway sẽ thành lớp điều khiển hoạt động AI doanh nghiệp

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Agentic AI vận hành thực tế, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về con người

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Amazon Kuiper vào Việt Nam từ mạng viễn thông dùng riêng

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

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