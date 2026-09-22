Xe và phương tiện

Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

Thế Kiên

Thế Kiên

10:02 | 22/09/2026
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Tesla đã đăng ký thành lập công ty con tại Việt Nam, mở đường cho khả năng gia nhập thị trường xe điện tăng trưởng nhanh, nơi VinFast đang giữ vị thế lớn.
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Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới
Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới. Ảnh do AI tạo

Tesla chuẩn bị nền tảng vào thị trường Việt Nam

Tesla đã đăng ký thành lập công ty con Tesla Motors Vietnam trong tháng 9/2026, theo hồ sơ đăng ký kinh doanh được nguồn tin dẫn lại. Động thái này mở đường cho khả năng nhà sản xuất xe điện Mỹ hiện diện trực tiếp tại Việt Nam.

Việt Nam đang trở thành một thị trường xe điện có tốc độ tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á. Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế được công bố vào tháng 5, doanh số xe điện tại Việt Nam tăng hơn gấp đôi trong năm 2025, đưa Việt Nam trở thành thị trường xe điện lớn nhất Đông Nam Á. Xe điện chiếm gần 40% doanh số xe mới.

Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty con tại Việt Nam
Tesla của tỷ phú Elon Musk mở công ty con tại Việt Nam

Tốc độ tăng trưởng này tạo ra dư địa cho các thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, Tesla sẽ bước vào một thị trường mà một doanh nghiệp nội địa đã xây dựng được hệ sinh thái tương đối hoàn chỉnh.

Theo nghiên cứu của HSC được nguồn tin dẫn lại, VinFast chiếm khoảng 92% thị phần xe điện trong nước. Lợi thế của hãng không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở mạng lưới sạc, dịch vụ hậu mãi và hệ sinh thái vận tải điện.

Vingroup đạt doanh thu 221,97 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,52 tỷ USD, trong nửa đầu năm 2026, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Koketso Tsoai, nhà phân tích ô tô cấp cao tại BMI, thuộc Fitch Solutions, cho rằng lợi thế của VinFast tại Việt Nam đến từ nhận diện thương hiệu trong nước, hệ sinh thái của Vingroup và mạng lưới taxi điện.

VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam
VinFast Auto rút vốn khỏi pháp nhân sở hữu hai nhà máy Việt Nam

Theo ông Tsoai, mạng lưới trạm sạc và dịch vụ hậu mãi của VinFast giúp người mua dễ tiếp cận hơn với xe điện, đồng thời giảm những rủi ro liên quan đến quá trình sử dụng xe.

Điều này tạo ra một khác biệt quan trọng giữa Tesla và VinFast. Tesla có thương hiệu toàn cầu và nền tảng công nghệ mạnh, nhưng khi bước vào Việt Nam, hãng sẽ phải xây dựng mạng lưới phân phối, dịch vụ và niềm tin của khách hàng đối với hệ thống sạc.

Supparoek Sawangwong, nhà phân tích ASEAN tại Mobility Global, cho biết VinFast đang sở hữu mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc dành riêng cho xe điện. Theo ông, hạ tầng này cũng tạo thêm thách thức cho các hãng xe điện quốc tế như BYD và có thể trở thành một yếu tố Tesla phải tính đến khi vào Việt Nam.

Với người mua xe điện, trạm sạc không chỉ là một tiện ích. Mật độ và khả năng tiếp cận trạm sạc ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng xe trong những hành trình dài. Dịch vụ hậu mãi cũng quyết định chi phí và mức độ thuận tiện trong quá trình sở hữu.

Vì vậy, Tesla không đơn thuần phải đưa xe vào Việt Nam. Hãng cần giải quyết đồng thời bài toán sản phẩm, giá bán, phân phối, bảo dưỡng và sạc điện.

Thị trường đã có nhu cầu, Tesla không phải tạo từ đầu

Theo Peter Richardson, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, doanh số xe điện tại Việt Nam tăng 89% so với cùng kỳ trong quý II/2026.

Con số này cho thấy Tesla có thể bước vào một thị trường mà người tiêu dùng đã hình thành nhận thức và nhu cầu nhất định đối với xe điện.

Đây là điểm khác biệt giữa Việt Nam với một số thị trường Đông Nam Á khác.

Theo Tsoai, Thái Lan phát triển xe điện trên nền tảng ngành sản xuất ô tô đã hoàn thiện và sự tham gia mạnh của nhiều nhà sản xuất Trung Quốc. Indonesia lại gắn tăng trưởng xe điện với nguồn nguyên liệu pin và chính sách khuyến khích sản xuất trong nước.

Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt
Công nghệ lõi trở thành cuộc đua mới trên thị trường xe máy điện Việt

Việt Nam có một cấu trúc khác, với VinFast đóng vai trò là một thương hiệu xe điện nội địa lớn cùng hệ sinh thái di chuyển đang phát triển.

Theo World Bank, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8% trong năm 2025, trong khi GDP bình quân đầu người đạt 5.066 USD. Thu nhập tăng tạo thêm dư địa cho thị trường ô tô, dù khả năng chi trả vẫn là một yếu tố quan trọng đối với các thương hiệu xe điện có giá cao.

Đây cũng là lý do Tesla có thể phải lựa chọn kỹ phân khúc khi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

Theo số liệu được VinFast công bố, thị phần của hãng trên thị trường xe du lịch Việt Nam ước đạt 36% trong năm 2025, tăng từ khoảng 22% một năm trước.

Hãng cho biết đã bán hơn 154.000 xe tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2026 và là nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.

VinFast cũng báo cáo doanh thu quý I đạt 23,11 nghìn tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lỗ ròng trong quý tăng 59%, lên 1,12 tỷ USD.

Những con số này cho thấy quy mô hoạt động của VinFast tại Việt Nam đã lớn hơn đáng kể so với giai đoạn đầu phát triển xe điện.

Với Tesla, đây vừa là một cơ hội vừa là thách thức. Hãng có thể tận dụng một thị trường đang tăng trưởng nhanh, nhưng phải cạnh tranh với một thương hiệu đã có mạng lưới khách hàng, hạ tầng sạc và dịch vụ trong nước.

Model 3 và Model Y có thể là lựa chọn đầu tiên

Ba nhà phân tích được CNBC phỏng vấn đều cho rằng Model 3 và Model Y có thể là những mẫu xe phù hợp để Tesla bắt đầu hiện diện tại Việt Nam.

Model 3 là sedan có giá thấp hơn trong danh mục của Tesla, trong khi Model Y là mẫu SUV crossover phổ biến của hãng.

Richardson cho rằng Tesla có thể trước tiên nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích công nghệ với hai mẫu xe này. Nhà máy Tesla tại Thượng Hải cũng có thể cung cấp năng lực sản xuất trong khu vực, giúp hãng linh hoạt hơn về nguồn cung.

Tuy nhiên, giá bán sẽ là yếu tố quan trọng. Để mở rộng ra ngoài nhóm khách hàng cao cấp, Tesla có thể cần mức giá cạnh tranh hơn hoặc một mẫu xe có chi phí thấp hơn.

Sawangwong nhận định Tesla và VinFast trong giai đoạn đầu có thể đóng vai trò như những tiêu chuẩn để người tiêu dùng so sánh hơn là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mọi phân khúc.

Theo ông, hình ảnh Tesla như một thương hiệu xe điện có tính thời thượng và sáng tạo có thể thu hút nhóm khách hàng coi trọng công nghệ và vị thế xã hội. Model 3 có thể tiếp cận nhóm khách hàng cao cấp đại chúng, trong khi Model Y có thể phù hợp hơn với nhóm khách hàng cao cấp ưa chuộng SUV.

Tesla có lợi thế về thương hiệu toàn cầu, công nghệ và phần mềm. VinFast lại có lợi thế về thị trường nội địa, hệ sinh thái của Vingroup, mạng lưới sạc và dịch vụ.

Điều đó khiến cuộc cạnh tranh tại Việt Nam có thể không chỉ xoay quanh thiết kế, phạm vi hoạt động hay công nghệ trên xe.

Với Tesla, bài toán lớn hơn là xây dựng trải nghiệm sở hữu hoàn chỉnh. Người mua cần biết họ có thể sạc xe ở đâu, bảo dưỡng tại đâu, xử lý sự cố như thế nào và tổng chi phí sở hữu trong nhiều năm là bao nhiêu.

Với VinFast, sự xuất hiện của Tesla sẽ tạo thêm một thương hiệu toàn cầu để người tiêu dùng Việt Nam so sánh về công nghệ, phần mềm và trải nghiệm sử dụng.

Ở cấp độ thị trường, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu có thể thúc đẩy yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hạ tầng sạc và dịch vụ hậu mãi. Tuy nhiên, mức độ tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm Tesla chính thức bán xe, danh mục sản phẩm, giá bán và cách hãng xây dựng hệ thống dịch vụ tại Việt Nam.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về thời điểm Tesla chính thức gia nhập thị trường Việt Nam. Tesla và VinFast cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ CNBC.

https://www.cnbc.com/2026/09/22/tesla-vinfast-ev-vietnam.html
Tesla Motors Vietnam Tesla Model 3 Tesla Model Y

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Chủ nhật, 27/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,100 ▼500K 146,100 ▼500K
Cập nhật: 22/09/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,310 ▼50K 14,610 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,310 ▼50K 14,610 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,310 ▼50K 14,610 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,260 ▼50K 14,610 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,260 ▼50K 14,610 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,260 ▼50K 14,610 ▼50K
NL 99.99 13,550 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450 ▼50K
Trang sức 99.9 13,920 ▼50K 14,520 ▼50K
Trang sức 99.99 13,930 ▼50K 14,530 ▼50K
Cập nhật: 22/09/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,431 ▼5K 14,612 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,431 ▼5K 14,613 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,426 ▼5K 1,456 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,426 ▼5K 1,457 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,401 ▼5K 1,446 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▼495K 143,168 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,811 ▼375K 108,611 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,688 ▼340K 98,488 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,565 ▲70678K 88,365 ▲79498K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,466 ▼67486K 8,446 ▼76306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,654 ▼209K 60,454 ▼209K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,431 ▼5K 1,461 ▼5K
Cập nhật: 22/09/2026 12:00
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Cập nhật: 22/09/2026 12:00
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Cập nhật: 22/09/2026 12:00
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