Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Theo Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) là một trong những sự kiện lớn được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia.

Trong đó, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dự kiến được tổ chức ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Thành phố Hà Nội được giao chủ trì Lễ kỷ niệm, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan.

Riêng hoạt động diễu binh, diễu hành dự kiến do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan. Trước lễ kỷ niệm sẽ có hoạt động viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hà Nội.

Nghi thức rước và thắp đuốc trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một điểm đáng chú ý trong định hướng tổ chức các sự kiện giai đoạn 2026 - 2030 là yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận, tương tác và trải nghiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động dự kiến gồm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, hội thảo khoa học, xuất bản sách và các chương trình truyền hình. Đáng chú ý, kế hoạch còn đề cập việc xây dựng không gian trưng bày số, triển lãm ứng dụng công nghệ 3D và thực tế ảo (VR), tạo thêm hình thức tiếp cận các tư liệu lịch sử trên nền tảng số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thực hiện Triển lãm quốc gia với chủ đề “100 năm vững bước dưới cờ Đảng” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia. Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dự kiến được khánh thành trong dịp này.

Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm dự kiến được khởi công hoặc khánh thành trong tháng đầu năm 2030, gắn với dấu mốc kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng.

Trước đó, tại Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2030, Ban Bí thư xác định giai đoạn này có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức được yêu cầu theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tính chất từng sự kiện.