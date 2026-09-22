Chuyển động số

Dự kiến diễu binh tại Quảng trường Ba Đình dịp 100 năm thành lập Đảng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:27 | 22/09/2026
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Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân 100 năm Ngày thành lập Đảng dự kiến diễn ra ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Công nghệ và chuyển đổi số sẽ được tăng cường trong chuỗi hoạt động kỷ niệm.
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Theo Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2030) là một trong những sự kiện lớn được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia.

Trong đó, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dự kiến được tổ chức ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Thành phố Hà Nội được giao chủ trì Lễ kỷ niệm, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan.

Riêng hoạt động diễu binh, diễu hành dự kiến do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan. Trước lễ kỷ niệm sẽ có hoạt động viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Hà Nội.

Nghi thức rước và thắp đuốc trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Nghi thức rước và thắp đuốc trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Một điểm đáng chú ý trong định hướng tổ chức các sự kiện giai đoạn 2026 - 2030 là yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận, tương tác và trải nghiệm của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động dự kiến gồm nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, phim tài liệu, hội thảo khoa học, xuất bản sách và các chương trình truyền hình. Đáng chú ý, kế hoạch còn đề cập việc xây dựng không gian trưng bày số, triển lãm ứng dụng công nghệ 3D và thực tế ảo (VR), tạo thêm hình thức tiếp cận các tư liệu lịch sử trên nền tảng số.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến thực hiện Triển lãm quốc gia với chủ đề “100 năm vững bước dưới cờ Đảng” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia. Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dự kiến được khánh thành trong dịp này.

Bên cạnh đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm dự kiến được khởi công hoặc khánh thành trong tháng đầu năm 2030, gắn với dấu mốc kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng.

Trước đó, tại Kết luận số 91-KL/TW ngày 3/9/2026 về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng giai đoạn 2026 - 2030, Ban Bí thư xác định giai đoạn này có nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng và 140 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức được yêu cầu theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tính chất từng sự kiện.

diễu binh Quảng trường Ba Đình 100 năm thành lập Đảng diễu binh 2030 Chuyển đổi số triển lãm 3D VR mùng 2 tết

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Chủ nhật, 27/09/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,600 146,600
Hà Nội - PNJ 143,600 146,600
Đà Nẵng - PNJ 143,600 146,600
Miền Tây - PNJ 143,600 146,600
Tây Nguyên - PNJ 143,600 146,600
Đông Nam Bộ - PNJ 143,600 146,600
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 14,660
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,970 14,570
Trang sức 99.99 13,980 14,580
Cập nhật: 22/09/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,663 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,186 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,028 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,887 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,952 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,863 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
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Cập nhật: 22/09/2026 09:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp

Laifen ra mắt loạt sản phẩm với thông điệp 'Tóc đẹp, Bật chất riêng'

ShopDunk đưa định vị

ShopDunk đưa định vị 'Đẹp Đúng Điệu' ra không gian thực

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Tận hưởng bữa tiệc âm nhạc cùng LG xboom Stage 501

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Amazon Bedrock của AWS chính thức tích hợp mô hình Kimi K3

Giá smartphone tăng cản trở phổ cập Internet di động

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Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Mỹ đề xuất cơ chế báo sự cố AI với Trung Quốc

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Vì sao công tắc tắt AI không thể chặn mọi rủi ro?

Khoa học

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Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc phóng nhóm vệ tinh Guowang thứ 25, xây mạng Internet vệ tinh gần 13.000 chiếc

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

EVNNPT được chấp thuận đầu tư đường dây 500 kV Hòa Bình 2 – Tây Hà Nội

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Hải Phòng lập đường dây nóng, mạnh tay xử lý lạm thu và dạy thêm sai quy định

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Omdia: Công suất nhà máy tấm nền giảm còn 80%

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Khám sức khỏe định kỳ: Đề xuất Quỹ BHYT chi tối đa 350.000 đồng/năm

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Nhận định chứng khoán 22/9: VN-Index kiểm tra vùng hỗ trợ 1.790 điểm

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Chứng khoán 21/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm trong ngày đầu nâng hạng

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

Samsung cùng đối tác khai trương cửa hàng giặt sấy đầu tiên

An toàn số khi mua sắm trực tuyến: Cảnh giác thủ đoạn giả mạo sàn thương mại điện tử

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