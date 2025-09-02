Ấn tượng Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Ấn tượng Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9Chuyển động số
6h30 sáng 30/8, Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội).
Dự tổng duyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước (2023-2025); Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Tham gia chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Buổi tổng duyệt mở đầu với lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình. Dọc các tuyến đường lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt đã cùng nhau hòa vang bài "Quốc ca".
Đúng 6h45, từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã khai hỏa 21 phát đại bác rền vang, báo hiệu buổi tổng duyệt bắt đầu.
Khoảng 7h00, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình, mở màn buổi tổng duyệt. Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, huấn luyện Yak-130 và L-39NG, máy bay tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2, đặc biệt là phần thả đạn nhiễu.
Tiếp đó, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình trên nền nhạc bài “Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao và lời thuyết minh về các lực lượng.
Bắt đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tham gia tổng duyệt đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an.
Phần diễu binh của các khối lực lượng vũ trang (quân đội, công an) luôn được nhân dân quan tâm, háo hức chờ đợi và hân hoan chào đón trong tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ cùng những cánh tay giơ cao, những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới vẫy chào.
Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình tham gia gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.
Các khối xe pháo quân sự:
Các khối xe đặc chủng công an:
Tiếp sau các khối lực lượng vũ trang là khối Hồng kỳ mở đầu cho phần diễu hành của 12 khối quần chúng, trong đó, đi đầu là khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam.
Lực lượng đứng tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Tham gia tổng duyệt còn có khối xếp hình, xếp chữ.
Từ Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tỏa đi các hướng trong sự chào đón hân hoan của hàng vạn người dân trên khắp Hà Nội.