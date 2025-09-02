Ấn tượng Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

6h30 sáng 30/8, Lễ tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Thủ đô Hà Nội).

Dự tổng duyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước (2023-2025); Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước (2023-2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tham gia chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Nghi thức rước và thắp đuốc trên Quảng trường Ba Đình sáng 30/8 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Buổi tổng duyệt mở đầu với lễ chào cờ trang trọng tại khu vực quảng trường Ba Đình. Dọc các tuyến đường lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua, đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt đã cùng nhau hòa vang bài "Quốc ca".

Buổi tổng duyệt mở đầu với lễ chào cờ trang trọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đúng 6h45, từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã khai hỏa 21 phát đại bác rền vang, báo hiệu buổi tổng duyệt bắt đầu.

Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Máy bay tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khoảng 7h00, biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang theo Quốc kỳ, Đảng kỳ dẫn đầu khối không quân bay qua bầu trời Ba Đình, mở màn buổi tổng duyệt. Tiếp đó là màn trình diễn đầy ấn tượng của các đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i, huấn luyện Yak-130 và L-39NG, máy bay tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại Su-30MK2, đặc biệt là phần thả đạn nhiễu.

Tiếp đó, lần lượt các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài Quảng trường Ba Đình trên nền nhạc bài “Tiến về Hà Nội” của nhạc sĩ Văn Cao và lời thuyết minh về các lực lượng.

Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khối Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc

Bắt đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham gia tổng duyệt đi qua lễ đài lần lượt là 26 khối Quân đội; 4 khối quân đội nước ngoài (Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); khối dân quân, du kích; 17 khối Công an; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng Công an.

Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Sĩ quan Lục quân- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Sĩ quan Hải quân- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Sĩ quan Biên phòng- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối học viên các học viện, nhà trường Quân đội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ Sĩ quan Quân y- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Đặc công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ chiến sĩ Biệt động - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Pháo binh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ chiến sĩ Thông tin - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ chiến sĩ Gìn giữ hòa bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Công binh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối chiến sĩ Tác chiến không gian mạng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam Dân quân tự vệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ Du kích miền Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phần diễu binh của các khối lực lượng vũ trang (quân đội, công an) luôn được nhân dân quan tâm, háo hức chờ đợi và hân hoan chào đón trong tiếng reo hò, những nụ cười rạng rỡ cùng những cánh tay giơ cao, những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới vẫy chào.

Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân

Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam sĩ quan Cảnh vệ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên màn hình tại Quảng trường Ba Đình xuất hiện các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đội hình tham gia gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.

Các khối xe pháo quân sự:

Phiên bản xe tăng T-54B được cải tiến, nâng cấp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xe tăng T-90S - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xe thiết giáp lội nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly. - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối xe pháo tự hành - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đội hình pháo phản lực BM-21, tên lửa chiến lược Scud-B - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học - - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các khối xe đặc chủng công an:

Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối xe tác chiến chống khủng bố- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp sau các khối lực lượng vũ trang là khối Hồng kỳ mở đầu cho phần diễu hành của 12 khối quần chúng, trong đó, đi đầu là khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam.

Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối thanh niên Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khối diễu hành Ngành Văn hóa, Thể thao - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lực lượng đứng tham gia tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Tham gia tổng duyệt còn có khối xếp hình, xếp chữ.

Từ Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tỏa đi các hướng trong sự chào đón hân hoan của hàng vạn người dân trên khắp Hà Nội.