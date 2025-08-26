Du Lịch Việt ghi nhận tăng trưởng dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Theo Du Lịch Việt, dịp lễ năm nay, du lịch nội địa chiếm ưu thế với hơn 60% tổng lượng đặt chỗ, cao hơn hẳn so với outbound (khoảng 30-40%). Sự gia tăng đột biến tại các tuyến miền Bắc, đặc biệt Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa và Mộc Châu, xuất phát từ sức hút của Lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng tại Thủ đô. Nhiều du khách đã lên kế hoạch từ tháng 6, dẫn đến tình trạng “cháy phòng” tại các khách sạn trung tâm Hà Nội. Các điểm đến lân cận cũng ghi nhận lượng khách tăng cao, với xu hướng kết hợp tham quan danh lam thắng cảnh và tham dự hoạt động kỷ niệm lịch sử.

Một số tuyến như Phú Quốc ổn định, trong khi Nha Trang, Đà Nẵng và Quảng Bình tăng 5-10%. Sự chuyển dịch từ outbound sang nội địa một phần do giá vé máy bay nội địa tăng 20-45%, khiến tour nội địa trở nên hấp dẫn hơn với chi phí trung bình 3-10 triệu VND/tour và rất phù hợp thời gian kỳ nghỉ Lễ ngắn 3-4 ngày.

Ngược lại, tour outbound vẫn giữ sức hút ổn định, chiếm 30-40% tổng lượng khách – cao hơn mức trung bình 15% của các kỳ lễ trước. Thị trường châu Á dẫn đầu, với Trung Quốc và Thái Lan được ưa chuộng nhất, tiếp theo là Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Phân khúc cao cấp như châu Âu (Pháp, Đức), Mỹ và Úc cũng ghi nhận sự quan tâm từ nhóm gia đình.

Xu hướng nổi bật bao gồm tour ngắn ngày (3-5 ngày), ưu tiên điểm đến miễn visa hoặc e-visa nhanh chóng, kết hợp mua sắm và trải nghiệm gia đình. Thái Lan vẫn giữ vị trí top đầu nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, an toàn và ẩm thực đa dạng, phù hợp khách trẻ hoặc lần đầu ra nước ngoài. Tuy nhiên, Trung Quốc đang bứt phá mạnh mẽ, vượt Thái Lan về số lượng đoàn tại chi nhánh Hà Nội, nhờ giá rẻ (từ 4-22 triệu VND/khách), đa dạng sản phẩm (từ phổ thông đến cao cấp) và tuyến mới như Vân Nam, Côn Minh, Phượng Hoàng. Theo quan sát, du khách Việt dần chuyển dịch từ Thái Lan (quen thuộc) sang Trung Quốc (hấp dẫn hơn về chi phí và điểm đến mới mẻ).

Giá tour outbound trung bình dao động 10-15 triệu VND/khách cho hành trình 3-5 ngày, với phân khúc phổ thông (5-10 triệu VND: Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan) chiếm 50% lượng đặt, trung cấp (10-20 triệu VND: Hàn Quốc, Nhật Bản) 30%, và cao cấp (20-100 triệu VND: châu Âu, Mỹ) 20%. Đối với nội địa, giá tour trọn gói tăng nhẹ 2-5% do chi phí vé máy bay và khách sạn, với mức phổ biến 12-15 triệu VND/khách cho tuyến miền Bắc. Du khách thường đặt tour trước 1-2 tháng, sớm hơn các kỳ nghỉ khác, qua các kênh trực tiếp tại công ty, website, OTA hoặc đại lý. Yếu tố quyết định hàng đầu là giá cả (40%), visa/thủ tục (10%), lịch trình (20%) và thương hiệu công ty (30%).

Để đáp ứng nhu cầu, Du Lịch Việt đã chuẩn bị nhiều sản phẩm đặc sắc và ưu đãi hấp dẫn. Đối với nội địa, nổi bật là các tour kết hợp sự kiện lịch sử như:

- Hà Nội - Ninh Bình kết hợp xem diễu binh (3 ngày 2 đêm): Giá từ 10.999.000 VNĐ/khách, bao gồm chứng kiến Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, thăm Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh và khám phá Tam Cốc - Bích Động.

- Hà Nội - Sa Pa: Lễ hội mùa lúa (3 ngày 2 đêm): Giá từ 6.599.000 VNĐ/khách, dạo phố cổ Hà Nội và ngắm ruộng bậc thang Sa Pa, chinh phục Fansipan.

- Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long: Di sản Thiên nhiên & Văn hóa (4 ngày 3 đêm): Giá từ 8.999.000 VNĐ/khách, tham gia hoạt động chào mừng 2/9 và khám phá vịnh Hạ Long.

Đối với outbound, các chương trình giảm giá cho đặt sớm đến 3 triệu, voucher 5-10 triệu VND, tặng quà tiện ích, hoặc combo vé máy bay + khách sạn , tuyến Trung Quốc từ Hà Nội với giá dưới 5 triệu VND cho hành trình đường bộ, trải nghiệm lễ hội mùa thu.Đặc biệt chương trình Mua 10 vé tặng 1 vé miễn phí áp dụng cho đến hết năm 2025.

Du Lịch Việt khuyến nghị du khách dịp lễ nên chuẩn bị sức khỏe tốt, giấy tờ tùy thân đầy đủ, đồng thời tìm hiểu trước lịch trình sự kiện và các tuyến đường hạn chế giao thông tại Hà Nội để có hành trình thuận lợi, an toàn.