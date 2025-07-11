Kinh tế số
Du lịch Việt Nam cần hướng đến các thị trường mới nổi

Anh Tuấn

Anh Tuấn

14:46 | 11/07/2025
Dữ liệu mới đây từ Yango Ads cho thấy các xu hướng của du khách đến từ những thị trường mới nổi, từ đó đưa ra lời khuyên chiến lược và gợi ý nhiều công cụ kỹ thuật số giúp đẩy mạnh sự phát triển của du lịch Việt Nam.
Klook: Du lịch Việt Nam tăng trưởng ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2024 Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong quý I-2025 6 tháng đầu năm Việt Nam thu hút gần 11 triệu du khách quốc tế

Cụ thể, du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đặc biệt là các điểm đến ở Châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành tâm điểm chú ý và Việt Nam sở hữu vị thế độc đáo để tận dụng đà phát triển này. Dữ liệu chỉ rõ:

Xu hướng du lịch của các thị trường mới nổi: du khách của các thị trường mới nổi đến từ các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng như Nga, Kazakhstan, Belarus, Georgia và các quốc gia Đông Âu và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Những du khách này thường là những người trẻ có tham vọng, với 27,5% ở độ tuổi từ 25-34 và 36,2% trong độ tuổi 35-44, họ là những du khách có khả năng chi tiêu cao, ½ trong số họ có thu nhập từ 500 đến 1.000 đô la mỗi tháng và 90% sẵn sàng chi từ 1.000 đến 3.000 đô la cho mỗi chuyến đi. Con số này cho thấy tiềm năng lớn cho cả các dịch vụ phải chăng và cao cấp.

Du lịch Việt Nam cần hướng đến các thị trường mới nổi
Đông Nam Á cũng đang nhanh chóng thu hút sự chú ý khi các điểm đến như Thái Lan, Maldives, Sri Lanka và Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến

Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập xếp hạng cao nhất trong số những điểm đến được ưa chuộng vào đầu năm 2024. Đông Nam Á cũng đang nhanh chóng thu hút sự chú ý khi các điểm đến như Thái Lan, Maldives, Sri Lanka và Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến. Các yếu tố chính thúc đẩy quyết định lựa chọn của du khách bao gồm khí hậu (58,6%), chi phí đi lại (44%), chuyến bay thuận tiện (32%), các điểm tham quan văn hóa và sự tiện lợi trong việc đăng ký thị thực.

Dữ liệu này cũng cho thấy một cơ hội đáng chú ý cho Việt Nam. Đó là 50,4% số người tham gia khảo sát cho biết họ thích các điểm đến ven biển của Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc và Đà Nẵng. Không chỉ mùa hè mà du lịch mùa đông đối với những du khách giàu có (chiếm 28,6%) cũng sẽ mở ra cánh cửa thu hút các chuyến đi ngoài mùa cao điểm (mùa hè) tới các khu vực phía Nam của Việt Nam, nơi thời tiết ôn hòa quanh năm.

Phần lớn du khách thích kỳ nghỉ ở bãi biển (80%), tiếp theo là các kỳ nghỉ dưỡng thiên nhiên (46%) và các tour du lịch văn hóa (43,2%) càng chứng minh thêm sức hấp dẫn của Việt Nam. Cùng với thực tế là một nửa trong số họ đi cùng gia đình và 61,8% thường ở lại tới 2 tuần. Việt Nam nổi bật là điểm đến đem lại giá trị tương xứng với chi phí bỏ ra và đáp ứng được nhiều sở thích khác nhau.

Du lịch Việt Nam cần hướng đến các thị trường mới nổi
Phần lớn du khách thích kỳ nghỉ ở bãi biển (80%)

Ngoài ra, cách du khách lên kế hoạch cho hành trình của mình cho thấy tầm quan trọng của các chiến lược đa kênh. Cụ thể, có khoảng 41% dựa vào các công ty lữ hành, trong khi 35% thích tự lập kế hoạch cho các chuyến đi. Hệ sinh thái các công ty lữ hành phát triển mạnh của Việt Nam, kết hợp với ngành du lịch hiếu khách, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả hai phong cách lập kế hoạch.

Du lịch Việt Nam cần hướng đến các thị trường mới nổi
Yango Ads chỉ rõ tác dụng của quảng cáo để thúc đẩy du lịch

Vậy lời khuyên chiến lược để quảng cáo hiệu quả và thúc đẩy du lịch Việt Nam mà Yango Ads đưa ra là gì?

Du lịch Việt Nam cần hướng đến các thị trường mới nổi
Các hình thức quảng cáo có tác động lớn

Ra mắt các chiến dịch theo mùa sớm: thời điểm quảng cáo rất quan trọng bởi gần 60% du khách lên kế hoạch cho chuyến đi trước nhiều tháng. Ra mắt các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số ít nhất 2–3 tháng trước mùa hè và các ngày lễ lớn có thể cải thiện đáng kể khả năng hiển thị. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi nhắm mục tiêu vào mùa đông có thể thu hút những du khách với khả năng chi tiêu nhiều, do thời tiết vẫn thuận lợi vào mùa thấp điểm.

Hướng đến khách hàng phân khúc tầm trung và cao cấp: Việt Nam nên tăng cường cung cấp các trải nghiệm được thiết kế riêng, từ các tour du lịch có hướng dẫn viên đến những homestay sang trọng, phù hợp với du khách cao cấp và trung cấp. Một nửa số du khách đưa ra quyết định của mình nhờ vào quảng cáo được nhắm mục tiêu, vì vậy hãy tận dụng các công cụ AdTech toàn diện như Yango Ads để tạo ra các quảng cáo được cá nhân hóa, cung cấp các điều khoản linh hoạt, tạo các gói gia đình và ưu đãi cho khách hàng lâu dài.

Tối ưu hóa các công cụ kỹ thuật số và nội dung cá nhân hóa: Nền tảng tích hợp của Yango Ads cho phép đặt quảng cáo liền mạch trên các kênh này, tối đa hóa khả năng tiếp cận đối tượng có liên quan. Từ đấu giá tự động và nhắm mục tiêu đối tượng đến phân tích thời gian thực, việc sử dụng ngôn ngữ bản địa hóa, nội dung được tối ưu cho thiết bị di động và hình ảnh thu hút là điều cần thiết để nắm bắt sự chú ý của thế hệ người dùng sử dụng thiết bị di động. Cách tiếp cận này không chỉ thu hút đặt chỗ mà còn nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng lâu dài.

Đồng thời, Việt Nam cũng cần xây dựng tương lai của du lịch Việt Nam thông qua các dữ liệu này. Chính xác là Ngành du lịch cần tái định hình tương lai của mình, tiếp thị dựa trên dữ liệu và các chiến lược dựa trên hiểu biết sâu sắc sẽ trở thành công cụ quan trọng để thu hút làn sóng du khách toàn cầu tiếp theo.

Du lịch Việt Nam cần hướng đến các thị trường mới nổi
Bên cạnh đó cần chú ý đến tính thời điểm và trải nghiệm hóa cá nhân

“Với việc những du khách từ thị trường mới nổi tìm kiếm giá trị xứng tầm, trải nghiệm đáng nhớ và sự dễ dàng trong việc lập kế hoạch, nền văn hóa sôi động, vẻ đẹp thiên nhiên và giá cả cạnh tranh của Việt Nam tạo nên sự lựa chọn hoàn hảo. Để luôn đi đầu, các bên liên quan phải cam kết theo đuổi tư duy số hóa, tận dụng các công nghệ quảng cáo và phân tích thời gian thực để tạo nên những câu chuyện hấp dẫn có sức lan tỏa trên nhiều nền tảng và giới hạn khác nhau. Làm được như vậy, Việt Nam có thể định vị mình không chỉ là điểm đến được ưa chuộng mà còn là quốc gia dẫn đầu trong tương lai của du lịch toàn cầu.” Bà Thư Nguyễn, Quản lý Phát triển Kinh doanh của Yango Ads tại Việt Nam chia sẻ.

Yango Ads Du lịch Việt Nam thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển phát triển bền vững

