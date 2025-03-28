Grab Việt Nam chung tay quảng bá và thúc đẩy du lịch Việt Nam

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Grab Việt Nam ghi rõ, Grab sẽ trở thành đối tác vận chuyển và thương mại điện tử được ưa chuộng, tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc nâng cao trải nghiệm của du khách khi tới Việt Nam với chuỗi dịch vụ thông suốt từ di chuyển, giao nhận, đặt đồ ăn, hàng hoá, thanh toán không dùng tiền mặt.

Với ưu thế là ứng dụng đặt xe số 1 về thương hiệu được sử dụng nhiều nhất và mạng lưới dịch vụ rộng khắp cả nước, Grab không chỉ có thể kết nối du khách trong và ngoài nước với hệ thống giao thông công cộng như sân bay, ga tàu, bến xe… mà còn có thể mang đến trải nghiệm di chuyển liền mạch, chất lượng và an toàn tại các điểm đến du lịch nổi tiếng.

Ngoài dịch vụ di chuyển, du khách trong và ngoài nước cũng có thể sử dụng ứng dụng Grab để thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc mua sắm đặc sản, tạo nên một trải nghiệm du lịch trọn vẹn và đáng nhớ tại Việt Nam.

Đồng thời, trong khuôn khổ hợp tác 5 năm, hai bên sẽ cùng tập trung vào: Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với truyền thông, quảng bá du lịch Việt Nam; Tận dụng ưu thế của mình để góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến ưu tiên cho du khách nước ngoài, đồng thời kích cầu du lịch trong nước; và cùng sẽ phát huy các giá trị văn hóa, di sản và ẩm thực của Việt Nam.

MOU Grab x Quỹ Phát triển Du lịch Bộ VHTTDL ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

Hai bên cũng dự kiến phối hợp triển khai các hoạt động sau:

Kết hợp với các đơn vị lữ hành để xây dựng các Gói du lịch quốc tế trên ứng dụng Grab nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách khi tới Việt Nam.

Quảng bá dịch vụ du lịch theo cụm tỉnh, thành để khuyến khích du khách đến thăm đồng thời các tỉnh, thành phố lân cận nhau.

Quảng bá du lịch Việt Nam và ứng dụng Grab qua các kênh truyền thông trong và ngoài nước.

Tăng cường các tiện ích công cộng phục vụ du khách và người dân địa phương.

Song song đó, Grab cũng cam kết đồng hành với các sự kiện văn hoá - xã hội lớn để nâng cao trải nghiệm của du khách và góp phần phát triển tiềm năng du lịch của địa phương.

Để thúc đẩy chuyển đổi số, quảng bá ẩm thực và đặc sản các địa phương, hai bên sẽ hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị kinh doanh siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận nền tảng số và sử dụng công cụ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tham gia vào hoạt động thương mại điện tử, thanh toán không tiền mặt...

Ngoài ra, Grab sẽ triển khai quảng bá ẩm thực đặc trưng của các địa phương cả trong và ngoài ứng dụng, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các thông tin đáng tin cậy và có hành trình trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ tại Việt Nam. Điển hình, ngoài ứng dụng Grab, Grab có kế hoạch tiếp tục quảng bá ẩm thực địa phương trên xe GrabCar và tài trợ thêm ghế đá có dán mã QR quảng bá ẩm thực địa phương tại các điểm đến du lịch nổi tiếng. Còn trên ứng dụng Grab, người dùng có thể dễ dàng tìm các quán ăn “trứ danh” trên GrabFood và đặt món với các ưu đãi đa dạng.

Ngoài các trọng tâm chính này, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch và Grab Việt Nam cũng sẽ dành nhiều nguồn lực để tăng cường số hoá các điểm đến du lịch của địa phương thông qua tiện ích mới trên nền tảng Grab.

“Với mục tiêu hoạt động là quảng bá, xúc tiến và hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam một cách có hiệu quả và bền vững, Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch mong muốn sự hợp tác với Grab sẽ góp phần phát huy vai trò, thế mạnh của Quỹ và hướng tới mục tiêu đưa du lịch Việt Nam thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.” Bà Hoàng Thị Kim Anh, Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết.

Ông Alejandro Osorio, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Du lịch hiện đang là một trong những lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của Việt Nam và được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước đến năm 2030. Thông qua hợp tác với Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, Grab rất vinh dự được góp phần vào mục tiêu tổng quát này, tận dụng các lợi thế của nền tảng công nghệ đã đồng hành với cuộc sống hằng ngày của người Việt Nam trong hơn 10 năm qua. Chúng tôi tin rằng các nội dung hợp tác sẽ tạo ra động lực quan trọng để quảng bá, thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, từ đó tiếp tục có những đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.”

Buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.