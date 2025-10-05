Đây là sự ghi nhận của người dùng và giới chuyên môn cho một thương hiệu công nghệ thuần Việt đã và đang bền bỉ kiến tạo một hệ sinh thái số toàn diện, nơi mọi nhu cầu thường nhật của người Việt, từ đi lại, ăn uống, giao vận, du lịch, tài chính, bảo hiểm đến chăm sóc gia đình.

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Ở hạng mục Giải pháp Số Toàn diện cho Cộng đồng Việt, BE được công nhận bởi năng lực công nghệ, phát triển hơn 12 dịch vụ bao trùm mọi nhu cầu hàng ngày chỉ trong một ứng dụng duy nhất. Hiện diện tại hơn 30 tỉnh, thành, với 100 triệu lượt tải và 10 triệu người dùng, BE đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị.

Be cũng đã duy xây dựng được một nền tảng mở với hơn 100.000 đối tác trải rộng từ tiêu dùng, bán lẻ, du lịch, giải trí, nhà hàng, ngân hàng đến thanh toán đều đang gắn kết cùng BE trên cả hai trục: công nghệ và chiến lược kinh doanh. Chính sự liên kết chặt chẽ này không chỉ tạo nên một hệ sinh thái số toàn diện, mà còn mở ra tương lai, nơi chuyển đổi số của từng ngành được thúc đẩy mạnh mẽ, cộng hưởng thành sức bật chung cho nền kinh tế.

Ở hạng mục Giải pháp đột phá cho giao thông vận tải trên nền tảng số, Be được ghi nhận bởi mô hình di chuyển đa phương thức, cho phép người dùng nối liền mọi nhu cầu đi lại, từ chặng ngắn trong nội đô đến chặng dài liên tỉnh, từ chặng đầu–cuối gắn với vé máy bay, tàu hỏa đến cả nhu cầu giao đồ ăn, giao hàng – tất cả trong một ứng dụng thống nhất.

Trải nghiệm này được nâng cao nhờ các giải pháp AI và dữ liệu lớn, giúp định tuyến theo thời gian thực và phân phối chuyến xe công bằng theo bối cảnh khu vực, thời tiết hay cung–cầu, từ đó rút ngắn thời gian chờ, giảm quãng đường rỗng và tối ưu lộ trình để hạn chế phát thải đô thị.

Ứng dụng BE cũng đã đạt chứng nhận bảo mật toàn cầu PCI DSS 2024 cấp độ cao nhất dành cho Nhà cung cấp dịch vụ loại 1, tiêu chuẩn khắt khe nhất trong ngành thanh toán. Cùng với kiến trúc cloud-native microservices đa vùng, uptime ổn định 99,87% và chương trình Responsible Disclosure, BE mang lại một hệ thống an toàn, minh bạch và tin cậy.

Nền tảng này hiện đang cung cấp phương thức thanh toán đa dạng bậc nhất thị trường, từ ví điện tử, thẻ ngân hàng đến bePayLater, và đạt hơn 45% giao dịch không dùng tiền mặt, góp phần thúc đẩy tài chính số bao trùm tại Việt Nam.

Sự phát triển bền vững của BE còn được khẳng định qua tác động thực tế đến cộng đồng, với hơn 500.000 đối tác tài xế, giúp việc… đang gia tăng thu nhập và ổn định cuộc sống nhờ đồng hành cùng nền tảng.