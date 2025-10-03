Công nghệ số
Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Thế Kiên

Thế Kiên

17:23 | 03/10/2025
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tại Họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III/2025, hiện chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa, nhưng cũng có một số doanh nghiệp bày tỏ thực sự quan tâm.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tại Họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III/2025

Tại Họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III/2025 diễn ra chiều 3.10, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, ngày 9.9.2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Việc thí điểm được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

Trên cơ sở đó, UBCKNN đang xây dựng dự thảo hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, trong đó sẽ quy định tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, UBCKNN chưa nhận được hồ sơ đăng ký chính thức nào từ các doanh nghiệp.

Thông tin thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi Nghị quyết 05 được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhiệm vụ liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp thuế, chế độ kế toán và các quy định có liên quan. Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng để phối hợp triển khai.

“Đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đăng ký chính thức. Tuy nhiên, tôi được biết một số doanh nghiệp đã bày tỏ quan tâm và có trao đổi kỹ thuật bước đầu với cơ quan quản lý. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đề xuất chính thức" - Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Toàn cảnh Họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III/2025.

Cũng tại buổi Họp báo, trả lời câu hỏi về đánh thuế bất động sản, ông Lưu Đức Huy cho biết, nội dung này Bộ Tài chính đã từng trả lời và đến nay chưa có sự thay đổi so với các ý kiến trước đây. Bộ Tài chính vẫn tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

Theo ông Huy, hiện nay, chính sách thuế bất động sản đã có quy định cụ thể từ khâu đăng ký, sử dụng đến chuyển nhượng. Tuy nhiên, ông Huy cho rằng, chính sách thuế đối với bất động sản cần được nghiên cứu một cách tổng thể. Với chức năng được giao, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng chính sách phù hợp với thực tiễn và Luật Đất đai.

Về Luật thuế TNCN, ông Lưu Đức Huy cho hay, ngày 29/9, Bộ Tài chính đã có Tờ trình gửi Quốc hội về dự thảo Luật Thuế TNCN, trong đó có nội dung liên quan đến thuế chuyển nhượng bất động sản, hiện vẫn áp dụng theo quy định của Luật Thuế hiện hành. Dự thảo Luật này đã được Ủy ban Kinh tế - Tài chính - Ngân sách thẩm tra. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Lý giải về việc cơ quan soạn thảo bỏ đề xuất áp thuế suất 20% trên thu nhập đối với chuyển nhượng bất động sản và giữ nguyên mức 2% như hiện hành, ông Lưu Đức Huy cho biết, trong quá trình tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo theo hướng giữ nguyên quy định hiện tại.

Tại cuộc họp hồi giữa tháng 8 về sửa chính sách liên quan đất đai, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Tài chính kiên định việc đánh thuế bất động sản với đất bỏ hoang, dự án chậm tiến độ hoặc nhà xây dựng xong nhưng để trống, thay vì áp dụng với các dự án sử dụng nhiều đất để phát triển. Việc này nhằm ngăn hành vi găm đất, thổi giá trong bối cảnh thị trường còn nhiều hạn chế, giá nhà tăng nhanh và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng khó khăn.

Liên quan tới thuế chuyển nhượng bất động sản, tại dự thảo mới nhất Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, theo thời gian nắm giữ. Mức thuế cá nhân khi giao dịch bất động sản vẫn giữ như hiện hành, tức bằng giá chuyển nhượng nhân (x) thuế suất 2%.

Nhiều chuyên gia cho rằng thuế là công cụ trực diện nhất buộc thị trường nhà đất quay về nhu cầu thực bằng cách loại bỏ lợi ích đầu cơ ngắn hạn. Song để chính sách hạ nhiệt giá nhà hiệu quả, nhà chức trách cần kết hợp nhiều biện pháp ngoài thuế, như rút ngắn quy trình phê duyệt dự án, cải cách hành chính, tăng nguồn cung và phát triển hạ tầng.

