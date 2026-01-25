Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành văn bản tuyên truyền, hỗ trợ thu và nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026, trong đó nhấn mạnh việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026 theo quy định mới của Quốc hội và Chính phủ.

Cụ thể, Khoản 7 Điều 10 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân đã quy định rõ việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026. Quy định này tiếp tục được cụ thể hóa tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, theo đó bãi bỏ toàn bộ các quy định liên quan đến lệ phí môn bài tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP và Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.

Tháo gỡ vướng mắc cho các hộ kinh doanh trong chuyển đổi mô hình và kê khai thuế. Ảnh minh họa

Trên cơ sở các quy định nêu trên, kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm 2026 và các năm tiếp theo. Đồng thời, người nộp thuế cũng không phải thực hiện hồ sơ khai lệ phí môn bài kể từ thời điểm này, qua đó giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời và đầy đủ nội dung trên đến người nộp thuế, nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước. Song song với đó, cơ quan thuế các địa phương cần tiếp tục rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định để thu đúng, thu đủ số lệ phí môn bài còn phát sinh phải nộp đối với các năm 2025 trở về trước, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Ngoài chính sách bãi bỏ lệ phí môn bài từ năm 2026, Nghị quyết 198 còn quy định nhiều chính sách hỗ trợ thuế, phí, lệ phí như sau:

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thời gian miễn, giảm thực hiện theo pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học làm việc cho doanh nghiệp, trung tâm, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Chi phí đào tạo, đào tạo lại nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Việc chấm dứt thu, nộp lệ phí môn bài được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm gánh nặng chi phí cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời phù hợp với chủ trương thúc đẩy sản xuất – kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn tới.