Ngành Thuế thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Tính đến ngày 14/12, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đã đạt mốc 2.150 nghìn tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ước thu đến ngày 31/12 sẽ đạt 2.236.900 tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao, tăng 27,6% so với năm 2024; trong đó thu nội địa đạt 2.189.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% tổng thu, vượt 31,4% dự toán, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2024. 34/34 địa phương đều đánh giá hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao. TP. Hà Nội thu cán mốc 631 nghìn tỷ, vượt 32,1% dự toán; TP. Hồ Chí Minh thu cán mốc 606 nghìn tỷ, vượt 20,8% dự toán. Đây là những cột mốc quan trọng, ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng của ngành Thuế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Giai đoạn 2021-2025, ngành Thuế nỗ lực đổi mới toàn diện, hiện đại hóa quản lý thuế, từ đó từng bước khẳng định vai trò và vị thế trong nền kinh tế với tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,754 triệu tỷ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân đạt khoảng 18,5%/GDP; tốc độ tăng thu hàng năm ước đạt 10,8%/năm. Tổng thu do cơ quan thuế quản lý giai đoạn 2021-2025 ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu ngân sách nhà nước, gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2016-2020, gấp 2,5 lần so giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng thu bình quân 11,5%.

Cơ cấu thu ngân sách nhà nước chuyển biến theo hướng bền vững. Tỷ trọng đóng góp của thu nội địa trên tổng thu ngân sách nhà nước ngày càng lớn, tăng từ mức 81% của giai đoạn 2011-2015 lên mức 82,1% giai đoạn 2016-2020 và khoảng 86% giai đoạn 2021-2025. Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ mức 82,3% của năm 2021 lên mức 86,6% của năm 2025.

Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” đã được triển khai đồng loạt trên toàn quốc với nhiều giải pháp quyết liệt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh, chuẩn bị cho lộ trình xóa bỏ thuế khoán từ ngày 01/01/2026 theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kết quả cho thấy, cơ bản 100% hộ, cá nhân kinh doanh đã được tiếp cận thông tin, hưởng ứng, đồng thuận và chuẩn bị sẵn sàng cho công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai kể từ 01/01/2026. Đặc biệt, đã có hơn 18,3 nghìn HKD nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đối sang phương pháp kê khai trước thời điểm 01/01/2026, hơn 3,2 nghìn HKD chuyển lên mô hình DN.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn ngành Thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tiền đề tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả 07 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng yêu cầu ngành Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là tiếp tục xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số. Tiếp tục tập trung xây dựng, ban hành kịp thời và tổ chức triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

“Ngành Thuế cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Trong đó, tiếp tục có những biện pháp chống thất thu mạnh mẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu; chủ động rà soát, mở rộng cơ sở thu; chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đồng thời đề nghị ngành Thuế tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, với trọng tâm tăng cường ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn trong công tác kiểm tra, thương mại điện tử, quản lý hóa đơn…

Từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, chuyển đổi mạnh mẽ sang nền hành chính phục vụ. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.