Đã hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động 1.169 tỷ đồng: Minh bạch, nhanh chóng và tiện lợi

Theo Cục Thuế, người nộp thuế dễ dàng hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên điện thoại qua ứng dụng eTax Mobile mà không phải đến cơ quan thuế.

Hơn 1.169 tỷ đồng hoàn thuế chỉ trong một tháng

Theo thông tin từ Cục Thuế, tính đến ngày 5-5, đã có 256.797 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý với tổng số tiền lên tới 1.169,66 tỷ đồng. Hệ thống điện tử của ngành thuế đã tạo lệnh hoàn thuế và chuyển thông tin sang Kho bạc Nhà nước để chi trả cho người nộp thuế.

Việc triển khai hoàn thuế tự động giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo tính minh bạch khi toàn bộ quá trình được thực hiện qua ứng dụng eTax Mobile.

Cá nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây để được hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Thuộc một trong ba trường hợp hoàn thuế TNCN; có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế cùng với đề nghị hoàn thuế .

Hướng dẫn hoàn thuế tự động qua eTax Mobile

Để thực hiện hoàn thuế tự động, người nộp thuế chỉ cần tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động thông minh. Thao tác trên ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng:

Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile.

Xác nhận thông tin trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân gợi ý.

Hệ thống tự động rà soát và xử lý hoàn thuế nếu thông tin hợp lệ.

Lệnh hoàn thuế được gửi đến Kho bạc Nhà nước để thanh toán.

Đôn đốc các đơn vị chi trả thu nhập nộp đủ thuế

Bên cạnh việc triển khai hoàn thuế tự động, Cục Thuế cũng ghi nhận còn 39.814 đơn vị đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động nhưng chưa nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo quyền lợi của người nộp thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục đôn đốc, áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ và công khai thông tin đối với các đơn vị sai phạm.

Cục Thuế cho biết đã giao trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo giải quyết hồ sơ hoàn thuế đến từng lãnh đạo chi cục thuế, đội thuế. Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước để đảm bảo việc chi trả hoàn thuế diễn ra kịp thời, chính xác.

Với hệ thống hoàn thuế tự động, người nộp thuế không chỉ được đảm bảo quyền lợi mà còn được trải nghiệm quy trình nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả.