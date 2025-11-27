Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

Cơ hội cho xuất khẩu

Phát biểu tại diễn đàn, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Vũ Bá Phú cho biết, kinh tế thế giới đang thay đổi sâu sắc, với sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, cạnh tranh thương mại gia tăng và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm. Thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất khẩu. Việt Nam - với độ mở thương mại cao và mạng lưới FTA rộng - đang đứng trước thời cơ quan trọng để gia tăng thị phần, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, ông Vũ Bá Phú cũng cho biết, triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về về phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân, Bộ Công Thương đang hoàn thiện chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2035 (GoGlobal)”. Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế hóa, phát triển doanh nghiệp dẫn dắt, hoàn thiện chuỗi giá trị và mở rộng thị trường theo hướng sâu, rộng và bền vững.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Vũ Bá Phú phát biểu tại diễn đàn.

Thực tế cho thấy, những năm qua, xuất khẩu đang là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam. Giai đoạn 2021 - 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng đều ở mức hai con số và xuất siêu duy trì ổn định. Nhiều doanh nghiệp tư nhân năng động, tiên phong đã chinh phục thành công các thị trường khó tính và xây dựng thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế. Trong 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất siêu gần 20 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 762 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức bật của nền kinh tế và tiềm năng mở rộng thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vẫn còn hạn chế; năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng thương hiệu, quản trị chuỗi cung ứng và ứng dụng thương mại số cần được tiếp tục nâng cao. Nhiều thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản hay Trung Đông - châu Phi còn chưa được khai thác hiệu quả. Hơn thế, trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, xu hướng bảo hộ gia tăng, yêu cầu cấp bách về chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, hoạt động xúc tiến thương mại đòi hỏi phải mở ra bước phát triển mới. Cần thay đổi cách làm, thay đổi công cụ, cách tư duy về xúc tiến thương mại; mô hình mới phải dựa trên dữ liệu, công nghệ và sự liên kết của toàn bộ hệ thống.

“Việt Nam hiện vẫn đối diện với ba thách thức lớn: giá trị gia tăng nội địa thấp; liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI còn lỏng lẻo; mạng lưới xúc tiến thương mại chưa thống nhất, thiếu cơ chế chia sẻ dữ liệu và đánh giá hiệu quả. Chính vì vậy, cần một hệ sinh thái xúc tiến thương mại mới: hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và gắn kết tất cả các nguồn lực trong ngoài nước”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Cần một hệ sinh thái xúc tiến thương mại hiện đại

Theo ông Vũ Bá Phú, kế hoạch xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 đã và đang được Bộ Công Thương hoàn thiện. Kế hoạch sẽ được triển khai trên nền tảng 05 định hướng chiến lược chủ đạo, làm trụ cột cho hệ sinh thái xúc tiến thương mại hiện đại. Qua đó, tái cấu trúc toàn diện công tác xúc tiến thương mại quốc gia, từ mô hình quản lý, phương thức vận hành, đến năng lực con người và hạ tầng dữ liệu.

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2025 với chủ đề “Go Global - Chinh phục thị trường quốc tế”.

Bộ Công Thương sẽ xúc tiến thương mại theo cụm ngành hàng, tổ chức theo chuỗi, theo cụm sản phẩm có liên kết chiều sâu. Cách làm này giúp tăng sức mạnh thương hiệu, tiết kiệm nguồn lực, đồng thời hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng mang tầm khu vực. Kết hợp xúc tiến thương mại với chuyển đổi xanh và thúc đẩy tiêu chuẩn bền vững; sản xuất sạch hơn, logistics phát thải thấp, bao bì thân thiện môi trường và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Triển khai hệ thống nền tảng số cho xúc tiến thương mại quốc gia, tích hợp dữ liệu doanh nghiệp - thị trường - sản phẩm - đối tác, ứng dụng Big Data và AI để phân tích, dự báo xu hướng tiêu dùng và hỗ trợ ra quyết định chính xác.

Đặc biệt, hình thành hệ sinh thái xúc tiến, thương mại số, triển khai hệ thống nền tảng số cho xúc tiến thương mại quốc gia, tích hợp dữ liệu doanh nghiệp - thị trường - sản phẩm - đối tác, ứng dụng Big Data và AI để phân tích, dự báo xu hướng tiêu dùng và hỗ trợ ra quyết định chính xác.

"Bên cạnh đó, xây dựng bộ nhận diện xuất khẩu quốc gia, thống nhất hình ảnh hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, gắn với chương trình Thương hiệu quốc gia Vietnam Value. Để đối tác quốc tế mỗi khi nhìn thấy bộ nhận diện đó, sẽ hiểu rằng đây là sản phẩm đáng tin cậy của một đất nước năng động và sáng tạo”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Cùng với đó, triển khai chương trình “Go Global”, lựa chọn các doanh nghiệp đầu ngành có năng lực cạnh tranh quốc tế để làm “đầu tàu” dẫn dắt, kéo theo hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh cùng vươn ra thế giới.