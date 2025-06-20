Kinh tế số
Thị trường

5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 355,79 tỷ USD

La Giang

La Giang

21:14 | 20/06/2025
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2025 đạt 355,79 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 14,0%; nhập khẩu tăng 17,5%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,67 tỷ USD.
Đây là thông tin được Bộ Công thương đưa ra tại cuộc Họp báo thường kỳ, chiều 19/6, tại Hà Nội.

Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 5 tháng ước đạt 180,23 tỷ USD, tăng 14,0% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 49,62 tỷ USD, tăng 12,5%, chiếm 27,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 130,61 tỷ USD, tăng 14,5%, chiếm 72,5%. Có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 67,3%.

5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam đạt 355,79 tỷ USD
Họp báo thường kỳ quý II/2025 của Bộ Công Thương dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở cả nhóm hàng nông, thủy sản và công nghiệp chế biến, ước đạt mức hai con số so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản đạt gần 17,7 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về nhập khẩu hàng hóa, kim ngạch 5 tháng đầu năm ước đạt 175,56 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 62,04 tỷ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113,52 tỷ USD, tăng 20,2%. Có 29 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 86,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 4 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 51,6%).

Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm xuất siêu 4,67 tỷ USD, cùng kỳ năm trước xuất siêu 8,71 tỷ USD, trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 12,42 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 17,09 tỷ USD.

bo-cong-thuong
Bà Mai Thu Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp.

Về tình hình sản xuất công nghiệp trong nước, Bộ Công Thương cho biết, tính trong 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 7,1%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%, cùng kỳ năm 2024 tăng 7,6%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,2%, cùng kỳ năm 2024 tăng 12,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10,0%, cùng kỳ năm 2024 tăng 5,9%...

Một số ngành trọng điểm tăng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất xe có động cơ tăng 34,3%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 16,8%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 16,1%; sản xuất trang phục tăng 15,7%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 14,1%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 12,4%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,3%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 9,6%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8,8%...

Cùng với đó, sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng so với cùng kỳ như: Ô tô tăng 70,3%; tivi tăng 25,6%; khí hóa lỏng LPG tăng 21,7%; phân hỗn hợp NPK tăng 18,8%; quần áo mặc thường tăng 14,6%; thép cán tăng 13,8%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 13,4%; xi măng tăng 12,9%; thép thanh, thép góc tăng 11,7%; giày, dép da tăng 11,5%; đường kính tăng 10,9%...

Đáng chú ý, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng ở 61 địa phương. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ do chỉ số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao như: Phú Thọ tăng 46,7%; Nam Định tăng 29,6%; Bắc Giang tăng 28,1%; Bắc Kạn tăng 23,6%; Hà Nam tăng 22,5%; Quảng Ngãi tăng 22,2%;... Hoặc do chỉ số sản xuất và phân phối điện tăng cao: Hòa Bình tăng 53,6%; Huế tăng 39,6%; Sơn La tăng 30,5%; Quảng Ngãi tăng 20,3%; Hà Nam tăng 14,1%...

