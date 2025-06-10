Triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 từ ngày 14/6-14/7

Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 14/7/2025 trên phạm vi toàn quốc - Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 25 năm 2025 của Chính phủ về bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2025 đạt từ 8% trở lên, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1635 năm 2025 chính thức triển khai Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2025 (Vietnam GrandSale 2025), diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 14/7/2025 trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) chủ trì, làm đầu mối phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong Bộ; sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các hoạt động truyền thông, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp trong cả nước triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn.

Điểm đặc biệt của Vietnam GrandSale 2025 là tính mở rộng và không giới hạn. Tất cả doanh nghiệp trên cả nước đều được tự do tham gia, không qua bất kỳ vòng đăng ký xét chọn nào. Các doanh nghiệp được toàn quyền chủ động thực hiện các chương trình khuyến mại với nội dung hấp dẫn, sáng tạo, hướng đến khách hàng và người tiêu dùng. Mức giảm giá, ưu đãi có thể lên đến 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, theo quyết định của từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia cũng có trách nhiệm bảo đảm việc khuyến mại diễn ra hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch; đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, chất lượng hàng hóa dịch vụ và tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục hành chính hiện hành.

Chương trình được triển khai kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đa dạng của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, bán lẻ và cung ứng dịch vụ trên cả nước.

Vietnam GrandSale 2025 kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các năm trước, góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng xã hội, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025 mà Chính phủ đề ra.

Đây cũng là dịp để người tiêu dùng trong nước có cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi, góp phần thúc đẩy sức mua và khôi phục nhịp độ thị trường nội địa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.