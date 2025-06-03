Ford Việt Nam mở chương trình ưu đãi tháng 6

Chương trình dành cho các khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe Ford Everest, Ford Explorer, Ford Territory, Ford Ranger và Ford Transit

Theo đó, từ ngày 02/06/2025 đến ngày 21/06/2025 tất cả khách hàng mua các dòng xe Ford Everest, Ford Explorer, Ford Territory, Ford Ranger và Ford Transit đều sẽ nhận được 01 mã quay thưởng may mắn để tham gia rút thăm trúng thưởng trực tuyến, nhận cơ hội sở hữu gần 500 giải thưởng trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Cụ thể, trong chương trình “Phiêu hè cùng Ford, tự do sống chất” diễn ra từ 0h ngày 02/06/2025 đến 11:30 ngày 21/06/2025, dành cho các khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe Ford Everest, Ford Explorer, Ford Territory, Ford Ranger và Ford Transit tại Đại lý uỷ quyền của Ford Việt Nam trên toàn quốc, hoặc nhân viên của Ford Việt Nam ký hợp đồng mua các dòng xe tương tự từ Ford Việt Nam sẽ được cấp 01 mã quay thưởng may mắn để tham gia rút thăm trúng thưởng trực tuyến. Mỗi hợp đồng sẽ được cấp duy nhất 01 mã quay thưởng.

Sự kiện rút thăm sẽ được tổ chức từ 14:00 đến 17:00 ngày 21 tháng 6 năm 2025 dưới hình thức trực tuyến nhằm tìm ra 466 chủ nhân may mắn nhận giải thưởng từ Ford Việt Nam. Bao gồm: 01 giải Nhất: mỗi giải là 1 voucher du lịch - nghỉ dưỡng - ẩm thực Urbox trị giá 100 triệu đồng, 05 giải Nhì: mỗi giải là 1 voucher du lịch - nghỉ dưỡng - ẩm thực Urbox trị giá 50 triệu đồng, 10 giải Ba: mỗi giải là 1 voucher du lịch - nghỉ dưỡng - ẩm thực Urbox trị giá 30 triệu đồng. * Các voucher được phát hành bởi Urbox Việt Nam sẽ có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm, cho phép khách hàng sử dụng nhiều lần tại các thương hiệu khác nhau thuộc danh sách liên kết của Urbox, tuỳ thuộc vào nhu cầu.

Ford Everest

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận hàng trăm các giải thưởng hấp dẫn khác như loa du lịch Electro-voice Everse 8, camera cầm tay DJI Pocket 3 creator combo, xe đạp gấp Chevaux Fuku khung nhôm bánh 20 inch, tủ lạnh xe ô tô Apicool 22L G22, camera hành trình Vietmap-TS-2K, lều cắm trại 4 người Nature Hike Naturehike Ango Automatic NH21ZP010 và bếp dã ngoại gấp gọn Snowline SN45UGG004.

Ford Territory

Đặc biệt, tất cả khách hàng không trúng thưởng khi tham gia rút thăm trực tuyến sẽ có cơ hội nhận được 01 Voucher nhiên liệu xe trị giá 1 triệu đồng. Cùng với đó, tất cả các khách hàng mua xe đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và xuất hóa đơn VAT từ ngày 01/06/2025 đến hết 30/06/2025 sẽ tiếp tục được tặng 100% lệ phí trước bạ đối với các dòng xe Ranger Wildtrack, và Territory phiên bản Titanium X, Sport, Titanium và Trend; và nhận ưu đãi mới tăng 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe Ranger Sport.

Việc hỗ trợ lệ phí trước bạ được đóng góp bởi Ford Việt Nam và hệ thống đại lý, căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và kệ phí trước bạ 6% cho xe bán tải, 10% cho xe du lịch, áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành.

Ford Transit

Đối với dòng xe Ranger Raptor, khách hàng sẽ nhận được 1 năm bảo hiệm vật chất hoặc tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

Riêng đối với dòng xe Ranger XLS, bao gồm phiên bản XLS 4x2 và XLS 4x4, Ford cũng dành tặng khách hàng lên tới 2 năm bảo hiểm vật chất hoặc tiền mặt 10 triệu đồng.

Thông tin chi tiết chương trình “Phiêu hè cùng Ford, Tự do sống chất” xem tại: LINK

Chương trình tri ân đặc biệt cho khách hàng thân thiết áp dụng với tất cả các mẫu xe SUV và xe thương mại, xem thêm tại: LINK

Ford Ranger

Bên cạnh việc khuyến khích khách hàng sở hữu một chiếc xe Ford, Ford Việt Nam mong muốn chương trình “Phiêu hè cùng Ford, tự do sống chất” sẽ góp phần tạo ra động lực thúc đẩy khách hàng sẵn sàng bứt phá khỏi nhịp sống thường nhật, chủ động tạo nên từng khoảnh khắc tự do đáng nhớ theo cách riêng của mình trên mỗi hành trình trong mùa hè này.

Đáng chú ý là các dòng xe như Ford Ranger Raptor (biểu tượng của phong cách sống mạnh mẽ và khác biệt), hay Ford Everest (mẫu xe SUV 7 chỗ đậm chất phiêu lưu), hay Ford Territory (lựa chọn hiện đại cho nhịp sống đô thị năng động),... Ford Việt Nam đều cam kết sẽ đồng hành và tiếp sức cho mỗi chuyến đi của khách hàng được an toàn, tiện lợi và linh hoạt, đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn trên mỗi cung đường.

“Thông qua các chương trình này, Ford hy vọng mọi khách hàng sẽ được tận hưởng trọn vẹn hành trình dịch chuyển tự do, tràn đầy cảm hứng sống theo cách riêng nhờ sự hỗ trợ từ các dòng xe Ford.” Ông Ruchik Shah - Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam chia sẻ.