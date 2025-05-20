Video

Ford Ranger Raptor - tự do sống chất

Huy Thông

Huy Thông

12:20 | 20/05/2025
Không chỉ là chiếc xe bán tải hiệu năng cao, Ford Ranger Raptor còn là biểu tượng của phong cách sống mạnh mẽ và khác biệt, được cộng hưởng và lan tỏa bởi chính cộng đồng người sử dụng.
Với gần 11.000 xe Ranger Raptor đã được bán ra tại Việt Nam từ năm 2018, Ford ghi nhận vai trò trung tâm của khách hàng trong việc định hình bản sắc và tinh thần của Raptor, sản phẩm được xem là hội tụ đủ công nghệ tiên phong để chinh phục mọi địa hình, dù là đi trên phố, trebe đường trường hay đồi núi.

Ford Raptor – tự do sống chất
Với tinh thần Tự do sống chất, cộng đồng Ranger Raptor cũng gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ sinh ra để chinh phục và phấn khích

Với tinh thần Tự do sống chất, cộng đồng Ranger Raptor cũng gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ sinh ra để chinh phục và phấn khích. Là nơi quy tụ những chủ xe có cùng đam mê mãnh liệt với khám phá, chinh phục và sẻ chia, cộng đồng xe bán tải tại Việt Nam không chỉ là nơi kết nối những người chung sở thích, các câu lạc bộ bán tải trên khắp cả nước, mà còn là nơi tinh thần đoàn kết, văn minh và tôn trọng kỷ luật luôn được đề cao, nơi đã và đang hình thành nên một văn hóa sử dụng xe đầy trách nhiệm. Và trong hành trình đó, Ford tự hào khi trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng các chủ xe kiến tạo nên cộng đồng vững mạnh và truyền cảm hứng.

Ford Raptor – tự do sống chất
Sự kiện trải nghiệm “Ford Ranger Raptor – Tự do sống chất” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/05/2025 tại Đà Nẵng

Với 11.000 xe đã được bán ra kể từ năm 2018 đến nay, Ford Raptor không chỉ là kết quả của một thiết kế vượt trội hay khả năng vận hành ấn tượng, mà còn là sự ghi nhận cho những giá trị tinh thần mà chính cộng đồng người dùng đã cùng nhau xây dựng.

Vốn được định vị là phiên bản cao cấp nhất trong dòng bán tải trứ danh của Ford, Ranger Raptor đã trở thành một phần không thể thiếu làm nên sự thành công của 160.000 xe Ranger đã được bán ra tại Việt Nam.

Sự kiện trải nghiệm “Ford Ranger Raptor - Tự do sống chất” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/05/2025 tại Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa, nơi các chủ xe, nhà báo và người có sức ảnh hưởng cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ, kết nối và trải nghiệm, cùng nhau thể hiện niềm đam mê tự do sống chất.

Ford Raptor – tự do sống chất
Ford Raptor – tự do sống chất

Luôn là một phần của sự kiện, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương lần này như được nối dài thêm cùng với nỗ lực đem tới các giá trị vững bền

Luôn là một phần của sự kiện, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng địa phương lần này như được nối dài thêm cùng với nỗ lực đem tới các giá trị vững bền. Với mong muốn góp phần cải thiện điều kiện học tập và mang đến niềm vui cho các em học sinh dân tộc miền núi nơi đây, chương trình đã trao tặng bàn ghế, tivi, dụng cụ học tập và sân chơi thân thiện với môi trường cho các em nhỏ.

Ford Raptor – tự do sống chất
Ford Raptor – tự do sống chất

Với nội thất được lấy cảm hứng từ buồng lái của máy bay chiến đấu, thể hiện qua ghế thể thao ôm trọn người lái và các đường chỉ khâu tinh tế, Ford Raptor không chỉ giúp nâng cao sự thoải mái mà còn gia tăng khả năng bảo vệ khi vận hành offroad ở tốc độ cao.

Vô-lăng bọc da với điểm đánh dấu trung tâm và màn hình kỹ thuật số kết hợp với hệ thống giải trí SYNC® 4A hiện đại, mang lại trải nghiệm cao cấp và tiện nghi trong mọi chuyến đi.

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian là yếu tố then chốt giúp Raptor thích nghi với mọi điều kiện địa hình. Cùng với hệ thống treo FOX 2.5-inch Live Valve có khả năng tự điều chỉnh theo bề mặt đường và phong cách lái, qua đó người dùng Raptor sẽ luôn cảm nhận được sự ổn định và tự tin sau vô-lăng.

Ford Raptor – tự do sống chất
Ford Raptor – tự do sống chất

Với hàng loạt công nghệ tiên tiến giúp Raptor thích nghi với mọi điều kiện địa hình cũng như mang đến trải nghiệm lái an toàn

Trail Control™ là hệ thống kiểm soát hành trình cho off-road cũng góp phần hỗ trợ người lái tối ưu khi vượt địa hình phức tạp ở tốc độ thấp.

Hệ thống kiểm soát địa hình của Ranger Raptor có 7 chế độ lái tùy chọn bao gồm: Thông thường (Normal), Thể thao (Sport), Trơn trượt (Slippery), Leo đá (Rock Crawl), Bùn lầy / rãnh sâu (Mud/Ruts), Cát (Sand) và Baja. Mỗi chế độ được thiết kế riêng biệt cho từng tình huống lái cụ thể.

Điểm nhấn của hệ thống kiểm soát địa hình là chế độ Baja, được lấy cảm hứng từ giải đua Baja 1000, một thử thách cam go diễn ra trên Bán đảo Baja California tại Mexico. Đây cũng đồng thời là một trong những đường đua địa hình danh giá nhất thế giới.

Những công nghệ này giúp Ford Raptor duy trì khả năng vận hành mạnh mẽ, nhưng vẫn tối ưu trải nghiệm của chủ sở hữu từ cảm giác cầm lái, độ an toàn đến sự tiện nghi trên mọi cung đường.

Ford Raptor – tự do sống chất
Ford luôn gắn liền các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong các sự kiện

Chia sẻ về Với Ranger Raptor, ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết: “Chúng tôi không chỉ tập trung vào hiệu năng vận hành mà còn hướng đến việc đồng hành cùng khách hàng trong hành trình khẳng định phong cách sống riêng. Với Raptor, mỗi công nghệ, mỗi cải tiến trên xe đều được phát triển từ việc lắng nghe người dùng và thấu hiểu nhu cầu thực tế.”

