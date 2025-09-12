Xe và phương tiện
Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025 chính thức tổ chức

Phạm Anh

Phạm Anh

15:31 | 12/09/2025
Năm nay, chung kết Hội thi Tay nghề Toàn quốc 2025 vừa diễn ra vào đầu tháng 9 tại Nhà máy Ford Việt Nam (Hải Phòng) với 3 hạng mục tranh tài: Tư vấn bán hàng, Cố vấn dịch vụ và Kỹ thuật viên.
Hàng trăm thí sinh từ các đại lý và chi nhánh trên toàn quốc đã trải qua 3 vòng thi đa dạng về lý thuyết và thực hành, bám sát công việc thực tế tại đại lý. 30 thí sinh xuất sắc đại diện cho 24 đại lý đã bước vào vòng chung kết với nội dung thi bao gồm các bài thi liên quan đến sản phẩm thế hệ mới của Ford, hội tụ nhiều tính năng ưu việt và công nghệ kỹ thuật tiên tiến.

Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025

“Hội thi Tay nghề không chỉ là một sân chơi để các bạn thể hiện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã tích lũy, mà còn là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ bản thân. Ford Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm và việc ưu tiên phát triển kỹ năng cho đội ngũ của mình chính là yếu tố then chốt để chúng tôi không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng”. Ông Trần Tiến Đức, Giám đốc Dịch vụ khách hàng Ford Việt Nam chia sẻ.

Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025

TOP 10 kỹ thuật viên, TOP 10 tư vấn bán hàng và TOP 10 cố vấn dịch vụ

Kết quả chung cuộc, kỹ thuật viên Quảng Ninh Ford đã giành giải Nhất hạng mục Kỹ thuật viên và sẽ đại diện cho Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Khu vực IMG tại Thái Lan vào cuối năm nay. Đại lý City Ford giành giải nhất hạng mục tư vấn bán hàng và đại lý Hà Nội Ford giành giải nhất hạng mục cố vấn dịch vụ.

Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025

Hệ thống đào tạo của Ford được chia thành bốn cấp độ

Hệ thống đào tạo của Ford được chia thành bốn cấp độ từ cấp độ 0 đến cấp độ 3, trong đó cấp độ 3 là cấp độ cao nhất trong hệ thống đánh giá năng lực của kỹ thuật viên của chương trình đào tạo Master Technician Training, phản ánh năng lực chuyên môn vượt trội.

Toàn bộ đại lý chính thức của Ford có kỹ thuật viên cấp độ 3. Hiện nay, 80% đội ngũ kỹ thuật viên đã đạt chứng nhận kỹ năng theo tiêu chuẩn toàn cầu từ cấp độ 1 đến cấp độ 3, tăng 10% so với năm 2024, và tỷ lệ này sẽ liên tục được nâng cao trong các năm tới. Năm 2025 cũng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của mạng lưới đại lý Ford với gần 900 kỹ thuật viên, gần 1500 tư vấn bán hàng và 320 cố vấn dịch vụ trong toàn hệ thống.
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ông Ruchik Shah, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam

“Các chương trình đào tạo và hội thi tay nghề không chỉ dừng lại ở việc nâng cao và kiểm chứng kiến thức hay kỹ năng. Quan trọng hơn, đây còn là sự phản ánh tinh thần học hỏi không ngừng, tinh thần làm việc nhóm và khát vọng vươn tới sự xuất sắc, những giá trị đã định hình Ford Việt Nam cùng toàn bộ hệ thống đại lý.” Ông Ruchik Shah, Tổng Giám Đốc Ford Việt Nam chia sẻ.

Song song với các hoạt động đào tạo, Ford Việt Nam còn triển khai nhiều sáng kiến dịch vụ nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng như dịch vụ giao nhận xe tại nhà, Mobile Service và ứng dụng FordPass™. Trung bình mỗi tháng, hơn 10.000 khách hàng lựa chọn hai dịch vụ giao nhận và Mobile Service, chiếm tới 24% tổng lượng khách hàng dịch vụ. Những sáng kiến này góp phần giúp Ford nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, rút ngắn thời gian chờ đợi, đảm bảo sửa chữa đúng quy trình, đến duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất trên toàn hệ thống.

Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025
Ford Việt Nam tổ chức Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025

Ford luôn kiên định với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, mang đến những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế

Trải qua ba thập kỷ, Ford luôn kiên định với triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm, mang đến những sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Hội thi Tay nghề Toàn quốc là minh chứng sống động nhất cho triết lý ấy, đầu tư bền bỉ vào con người để nâng cao dịch vụ, từ đó tạo dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài với khách hàng.

Ngược thời gian, khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2022, mẫu xe hoàn toàn mới của Ford được đón nhận khá dè dặt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Ford Territory đã nhanh chóng vươn lên vị trí Top 2 phân khúc với doanh số cộng dồn lên tới hơn 24.000 xe bán ra sau chưa đầy 3 năm.
Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

Xpeng ra mắt toàn cầu thương hiệu xe điện bình dân Mona vào năm 2026

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng vừa công bố kế hoạch đưa thương hiệu xe điện đại chúng Mona ra thị trường toàn cầu vào năm 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cạnh tranh với các đối thủ như BYD, Tesla và các hãng châu Âu trong những năm tới.
BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

BMW iX3 2026 đối đầu Mercedes GLC EV: Cuộc chiến SUV điện cao cấp Đức

Khi hai thương hiệu xa xỉ lớn nhất nước Đức cùng ra mắt phiên bản điện hoàn toàn của những mẫu SUV bán chạy nhất, việc so sánh trở nên tự nhiên. Mercedes-Benz GLC EV (hay như hãng gọi là GLC với công nghệ EQ) xuất hiện đúng hai ngày sau BMW X3 điện hóa ra mắt, điều này tạo nên nên cuộc đối đầu thú vị giữa hai ông lớn.
Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Các cấp độ của trạm sạc xe điện từ gia dụng đến thương mại

Trạm sạc xe điện phân thành ba cấp độ chính với tốc độ khác biệt. Cấp 1 sạc qua đêm 8 giờ bằng ổ cắm 120V gia đình, cấp 2 rút ngắn thời gian xuống 4 giờ với điện áp 240V, còn trạm sạc nhanh DC công suất 350kW chỉ mất 30 phút nạp đầy pin xe điện.
Skoda Epiq 2026: SUV điện

Skoda Epiq 2026: SUV điện 'giá sốc' thách thức thị trường Việt Nam

Thương hiệu xe hơi Séc Skoda vừa tạo nên ấn tượng lớn tại triển lãm IAA Mobility Show ở Munich khi giới thiệu mẫu Epiq - chiếc SUV điện cỡ nhỏ với mức giá "sát sàn" được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện thị trường xe điện toàn cầu.
