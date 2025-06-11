Được biết, dịch vụ lưu động 4 giờ được Ford Việt Nam phát triển dựa trên nhu cầu thực tiễn, trở thành một trong những sáng kiến nổi bật, và đã phục vụ hàng nghìn khách hàng tại Hà Nội chỉ sau chưa đầy 1 năm ra mắt.

Ford Việt Nam mở rộng dịch vụ lưu động 4 giờ tới Tp HCM

Trước đó, Ford Việt Nam cũng đã triển khai nhiều sáng kiến như Ứng dụng kiểm soát xe FordPass, Đặt lịch dịch vụ trực tuyến, Chương trình bảo hiểm Ford Ensure, Sản phẩm Bảo hành mở rộng, Khám phá chiếc xe Ford của bạn với loạt video hướng dẫn sử dụng xe từ chuyên gia,...

Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí chính thức được triển khai từ tháng 11 năm 2024 tại Hà Nội với mục tiêu gia tăng tiện lợi cho khách hàng để việc sở hữu một chiếc Ford trở nên dễ dàng nhất có thể. Thông qua dịch vụ này, khách hàng sẽ được sửa chữa trong 4 giờ nhờ vào công nghệ đề xuất vị trí phù hợp để định vị các xe dịch vụ lưu động. Nhờ sử dụng dữ liệu kết nối và công nghệ thông minh, dịch vụ này đã trở thành điểm nhấn trong hành trình nâng tầm trải nghiệm của Ford Việt Nam.

Hàng nghìn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ và ghi nhận những trải nghiệm tích cực. Anh Đỗ Huy Hoàng, chủ sở hữu chiếc Ford Ranger Wildtrak, khách hàng lâu năm chia sẻ: “Công việc của tôi khá bận rộn nên hiếm khi có thời gian để đặt lịch bảo dưỡng định kỳ. Ford cung cấp dịch vụ này rất tiện lợi cho lịch trình cá nhân của tôi, cũng như đảm bảo hiệu quả vận hành cho xe.”

Đồng quan điểm, anh Lê Anh Dũng, chủ sở hữu chiếc Ford Explorer cho biết nhờ dịch vụ, anh còn tiết kiệm được nhiều thời gian để làm các công việc khác trong ngày, đồng thời anh bày tỏ sự tin tưởng và sẽ tiếp tục ủng hộ các dịch vụ khác của Ford.

Từ khảo sát người dùng, Ford Việt Nam nhận thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu động 4 giờ ngày càng tăng cao, đặc biệt là các nhu cầu bảo dưỡng thay thế nhanh như: bảo dưỡng định kỳ (thay dầu, nước làm mát, lọc gió), thay thế các bộ phận hao mòn (má phanh, đĩa phanh), kiểm tra dây đai, pin, điều hòa, xoay lốp, xả phanh, vệ sinh nội ngoại thất và một số sửa chữa khác.

“Từ khi dịch vụ ra mắt, mình đã sử dụng đến nay là lần thứ ba rồi và thấy rất tốt.”, anh Đỗ Công Đức, chủ sở hữu chiếc Ford Ranger Wildtrak nói.

Có thể nói, nhờ luôn lắng nghe ý kiến khách hàng để không ngừng phát triển và đưa ra các sáng kiến dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí đã giúp các Đại lý uỷ quyền giảm được áp lực lên trung tâm dịch vụ, cũng như gia tăng cơ hội sản xuất kinh doanh và mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Hà Nội Ford là một trong những đại lý đầu tiên triển khai dịch vụ lưu động 4 giờ

Ông Hồ Mậu Tùng, Tổng Giám đốc Hà Nội Ford khẳng định sự ủng hộ của Đại lý cho dịch vụ này, đồng thời cam kết: “Đại lý chúng tôi đảm bảo thường xuyên bảo dưỡng định kỳ xe lưu động, cũng như kiểm tra đầy đủ đồ nghề, phụ tùng để sẵn sàng lên đường phụ vụ khách hàng.”

Ford Việt Nam cũng đặt mục tiêu mang đến cho tất cả các khách hàng dù ở bất kỳ địa phương nào cũng được trải nghiệm nhất quán, chuyên nghiệp và ngày càng hoàn thiện.

Ford Việt Nam đặt mục tiêu mang đến cho tất cả các khách hàng đều được trải nghiệm dịch vụ nhất quán và chuyên nghiệp

Với chiến lược Ford+, Ford Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quá trình số hóa hành trình khách hàng thông qua việc tích hợp các tiện ích công nghệ trên website và ứng dụng, đồng thời không ngừng phát triển các giải pháp dịch vụ ngày càng cá nhân hóa.