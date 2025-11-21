Gaming
The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

Thành Biên

Thành Biên

11:16 | 21/11/2025
Mới đây, The Game Awards 2025 đã công bố các hạng mục đề cử, trong đó, hạng mục được theo dõi nhiều nhất vẫn là Game of the Year (GOTY 2025). Sáu cái tên xuất sắc nhất đại diện cho những xu hướng game nổi bật của năm đã bước vào cuộc đua gay cấn, hứa hẹn tạo nên một mùa giải đầy bất ngờ.
The Game Awards 2025
The Game Awards 2025

The Game Awards 2025 và hạng mục Game of the Year

Từ khi tách khỏi Spike TV vào năm 2014, The Game Awards đã nhanh chóng trở thành sự kiện được mong đợi nhất trong ngành công nghiệp game. Dưới sự dẫn dắt quen thuộc của Geoff Keighley, chương trình hàng năm luôn tạo nên những khoảnh khắc “bão mạng” khó quên: từ các thông báo game mới gây sốc đến những giây phút vinh danh xứng đáng cho các tựa game xuất sắc nhất.

Trong đó, hạng mục Game of the Year 2025 chính là tâm điểm chú ý, sẽ được công bố chính thức vào lúc 7h30 sáng ngày 12/12/2025 tại sự kiện The Game Awards (Peacock Theater, Los Angeles). Đây là khoảnh khắc mà hàng triệu game thủ trên toàn thế giới đã chờ đợi suốt nhiều tháng qua.

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên nhiều nền tảng lớn như YouTube, Twitch và Facebook.

Top 6 danh sách đề cử Game of the Year 2025

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

1. Clair Obscur: Expedition 33: Nổi lên như hiện tượng mới, chinh phục giới phê bình và game thủ nhờ phong cách nghệ thuật siêu thực tinh tế, bối cảnh bi kịch đầy chiều sâu cùng lối chơi hành động theo lượt sáng tạo, hòa quyện yếu tố nhập vai mượt mà. Dù một số ý kiến cho rằng nhịp độ đôi chỗ còn chậm và đòi hỏi thời gian làm quen, sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh ấn tượng và cơ chế chiến đấu thông minh đã biến tựa game này thành ứng cử viên nặng ký nhất.

Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach

2. Death Stranding 2: On The Beach: Tiếp tục tầm nhìn triết lý của Hideo Kojima, nâng tầm thế giới hậu tận thế với chất điện ảnh đỉnh cao, dàn diễn viên hạng A và gameplay đổi mới, mở rộng bản chất “kết nối” đặc trưng từ phần đầu – tất cả nhận được 8 đề cử danh giá. Tuy nhiên, phong cách kể chuyện chậm rãi, trừu tượng quen thuộc của Kojima vẫn có thể gây chia rẽ, song sức ảnh hưởng khổng lồ khiến đây là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua GOTY.

Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza

3. Donkey Kong Bananza: Mang làn gió tươi mới, đánh dấu sự trở lại rực rỡ của thương hiệu Nintendo kinh điển, với trải nghiệm platform hài hước, năng lượng dồi dào, thiết kế màn chơi sáng tạo dung hòa hoài cổ và hiện đại. Dễ tiếp cận nhưng đầy thử thách, tựa game này trở thành “ngựa ô” bất ngờ nhờ đồ họa rực rỡ phù hợp mọi lứa tuổi, dù thiếu chiều sâu cốt truyện có thể khiến một bộ phận game thủ hardcore e ngại.

Hades 2
Hades 2

4. Hades 2: Kế thừa và hoàn thiện công thức roguelite gây nghiện của phần đầu, với hệ thống chiến đấu đa dạng, cốt truyện cuốn hút hơn và phong cách nghệ thuật độc đáo – tất cả góp phần vào 6 đề cử lớn. Nhịp độ nhanh, mượt mà cùng khả năng "gây nghiện" là điểm mạnh vượt trội, dù một số đánh giá nhận định phần tiếp theo chưa tạo đột phá lớn như bản gốc.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

5. Hollow Knight: Silksong: Sau bao nhiêu chờ đợi, Hollow Knight: Silksong cuối cùng cũng ra mắt, mang đến thế giới Metroidvania rộng lớn, tinh tế với cơ chế di chuyển linh hoạt, gameplay chính xác và bầu không khí u ám đặc trưng. Độ khó thử thách cùng chiều sâu khám phá đã thuyết phục cộng đồng "hardcore", dù có thể nản lòng người chơi phổ thông.

Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II

6. Kingdom Come: Deliverance II: tựa game mô phỏng trung cổ chân thực bậc nhất với cốt truyện nhánh đa dạng, hệ thống chiến đấu lịch sử tinh xảo và quy mô trải nghiệm vượt trội phần đầu. Sự tỉ mỉ từ sinh hoạt hàng ngày đến bối cảnh lịch sử là thế mạnh lớn, song nhịp độ chậm và yêu cầu thích nghi cao vẫn là điểm trừ quen thuộc.

Danh sách đề cử GOTY 2025
Danh sách đề cử GOTY 2025

Cuộc đua GOTY 2025 không chỉ là màn so tài về công nghệ hay doanh số, mà còn là sự đối đầu giữa các triết lý thiết kế game: nghệ thuật đối đầu hành động, hoài niệm cạnh tranh đổi mới, tốc độ đối chọi tính suy tư.

Mỗi đề cử đại diện cho một hướng tiếp cận game khác nhau, tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung – mang lại trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn cho người chơi.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn bỏ ngỏ, Clair Obscur: Expedition 33 đang nổi lên như “người dẫn đầu”, trong khi Death Stranding 2, Hades 2 và Silksong vẫn giữ nguyên sức nặng. Sự trở lại của Donkey Kong và Deliverance II mang đến chiều sâu đa dạng cho bảng đề cử, khiến GOTY 2025 trở thành một trong những mùa giải đáng mong chờ nhất lịch sử.

Cộng đồng game thủ thế giới đang chờ đợi khoảnh khắc công bố cuối cùng – nơi nghệ thuật, cảm xúc và công nghệ cùng gặp nhau trên sân khấu vinh danh tựa game xuất sắc nhất 2025.

