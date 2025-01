Những game nổi bật đáng lưu ý năm 2025

Năm 2024 đã khép lại với nhiều trò chơi đáng nhớ với cộng đồng game thủ như Alan Wake 2, Black Myth: Wukong, Black Ops 6, Astro Bot, Helldivers 2... khiến cho nhiều người chơi đặt kỳ vọng cao vào những sản phẩm mới ra mắt trong năm 2025 với những cái tên nổi bật như GTA 6, Assassin's Creed Shadows...

Năm nay có thể nói là một năm hết công suất của PlayStation và Xbox, khi mà hệ máy PS5 vẫn đang thiếu thốn game độc quyền và Xbox thì đang bùng nổ với sự phát triển nhanh chóng của Game Pass.

Chính vì thế, cuộc chiến của hai người khổng lồ ngành game hứa hẹn sẽ đem đến cho các fan nhiều tựa game hấp dẫn, danh sách dưới đây là những game được mong chờ nhất trong năm 2025.

Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows là một trong những game vừa gây tranh cãi, vừa được mong đợi nhất đầu năm 2025, dự kiến ra mắt ngày 14-2.

Lấy bối cảnh Nhật Bản cuối thời kỳ Sengoku, Assassin's Creed Shadows khám phá cuộc chiến Assassin-Templar qua góc nhìn của hai nhân vật chính: một nữ ninja tên là Naoe và một chiến binh châu Phi có thật trong lịch sử Nhật Bản là Yasuke.

Vẫn như các phần trước, tựa game cuốn hút vì câu chuyện sát thủ hấp dẫn, lối chơi đã tay cũng như thế giới mở rộng lớn, giúp game thủ tha hồ khám phá.

Đồng thời, một tựa game Assassin's Creed lấy bối cảnh Nhật Bản cũng là một trong những chủ đề fan mong đợi nhất suốt gần 20 năm kể từ khi dòng game này ra mắt.

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds được xem là người kế nhiệm của Monster Hunter World từng gây chấn động làng game thế giới năm 2018.

Cốt truyện không phải là yếu tố quá đáng quan tâm của dòng game này, thứ hấp dẫn các fan là việc được hóa thân thành các thợ săn, truy lùng và tiêu diệt những con quái vật khổng lồ.

Theo những nhà báo chuyên mảng game được trải nghiệm trước thì tựa game này sẽ đáp ứng, thậm chí vượt qua kỳ vọng của các game thủ nhờ phong cách chơi đa dạng với vô số nghề nhân vật để chọn lựa, cùng với đó là những vũ khí độc quyền của họ.

Game GTA 6

Chắc không cần phải bàn nhiều về sức hấp dẫn của Grand Theft Auto 6 (GTA 6) với game thủ trên toàn thế giới, nếu có game nào sở hữu danh hiệu Game được mong đợi nhất mọi thời đại thì đó chính là GTA 6.

Sau khi hé lộ trailer cuối năm ngoái, nhà sản xuất Rockstar Games đã chính thức xác nhận ngày phát hành dự kiến của GTA 6 là vào mùa thu năm 2025, đồng nghĩa với việc cộng đồng fan đã phải chờ 12 năm kể từ GTA 5.

Các chuyên gia cho rằng nhiều studio thậm chí đang sắp xếp lịch phát hành của mình tránh xa các tháng mùa thu vì lo ngại sẽ bị GTA 6 dìm thê thảm.

Elden Ring Nightreign

Được công bố tại The Game Awards 2024, Elden Ring Nightreign là phần tiếp theo của tựa game đình đám đến từ Nhật Bản - Elden Ring.

Tuy không được phát triển bởi Hidetaka Miyazaki, người làm nên thành công của các tựa game nổi tiếng nhất FromSoftware, Elden Ring Nightreign vẫn hứa hẹn sẽ đem lại một trải nghiệm hấp dẫn khi người chơi phải phối hợp với bạn bè đánh bại những con trùm mạnh mẽ.

Thay vì theo lối cốt truyện, thế giới mở như Elden Ring, game sẽ có bản đồ hẹp hơn một chút, pha trộn thêm nhiều yếu tố sinh tồn.

Elden Ring Nightreign được coi là một thí nghiệm thị trường của FromSoftware, tuy chưa có ngày ra mắt cụ thể nhưng hãng game này chưa bao giờ trễ hẹn với fan một khi đã công bố sẽ phát hành game trong năm.

Ghost of Yotei

Tiếp nối thành công của Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei sẽ vẫn lấy bối cảnh Nhật Bản cổ đại, người chơi sẽ hóa thân thành một hiệp khách tên Atsu, chu du quanh nước Nhật để trả thù và trở thành The Ghost tiếp theo.

Trong cốt truyện, đã 329 năm trôi qua kể từ những sự kiện của Ghost of Tsushima, tuy chưa có nhiều thông tin về cốt truyện nhưng thông qua trailer, có vẻ như lối chơi của game đã có sự cải tiến đáng kể về mọi mặt, khiến cho các game thủ đứng ngồi không yên.

Tin xấu dành cho các fan là giống như người tiền nhiệm, Ghost of Yotei sẽ độc quyền trên PS5, những người dùng PC phải đợi thêm một thời gian dài nữa mới có thể trải nghiệm tựa game này.