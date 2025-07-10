Tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Trên hành trình chuyển mình trở thành một Nhà cung cấp các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh, LG tích cực triển khai những sáng kiến hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, với tầm nhìn mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho tất cả mọi người. Năm nay, LG lần đầu tiên triển khai LG Ambassador Challenge 2025 tại Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm LG có mặt tại thị trường Việt Nam”.

Chương trình “Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt” được tổ chức tại được tổ chức tại Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Cũng nhân dịp này, LG đã trao tặng và tham gia trồng 600 cây Lim xanh, loại cây đặc hữu của tỉnh Thanh Hóa cho Vườn Quốc gia Bến En để phủ xanh vùng đồi suy thoái. Loại cây này được xếp nằm trong nhóm gỗ "tứ thiết" quý hiếm (đinh, lim, sến, táu) và được xếp vào nhóm các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm, hạn chế khai thác và sử dụng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ góp phần tạo bể chứa carbon để ứng phó với biến đổi khí hậu, hoạt động ý nghĩa này cũng góp phần giảm thiệt hại thiên tai, bảo vệ an ninh nguồn nước, bảo vệ đa dạng sinh học và đặc biệt là loài Lim xanh quý hiếm.

Dự án còn trao tặng 100 nhà nuôi ong mật để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương

Ngoài ra, dự án còn trao tặng 100 nhà nuôi ong mật để tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Và trong khuôn khổ dự án, HTX Bản Thổ sẽ tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật nông lâm kết hợp và nuôi ong, đảm bảo tính tự chủ và khả năng nhân rộng mô hình dự án cho bà con.

Ngoài giá trị kinh tế, việc đặt những tổ ong dưới tán rừng nguyên sinh còn giúp duy trì sự cân bằng sinh thái và hỗ trợ sự phát triển của rừng, đồng cỏ, và các hệ sinh thái tự nhiên khác.

Bà Nguyễn Lê Ngọc Linh, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ bày tỏ niềm vui khi dự án “Ươm mầm xanh, Gieo mật ngọt” là một trong ba dự án được LG lựa chọn triển khai, góp phần giải quyết những khó khăn tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá, nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Thổ, Mường…

“Do thiếu điều kiện kinh tế và kiến thức nông lâm nghiệp bền vững, bà con tại đây phụ thuộc quá mức vào khai thác rừng, gây ra mất cân bằng sinh thái, suy thoái tài nguyên đất và gia tăng nguy cơ thiên tai. Thực trạng này cũng dẫn đến việc thanh niên rời khỏi địa phương, gây thiếu gắn kết cộng đồng”, bà Ngọc Linh chia sẻ.

“Cảm ơn Hợp tác xã Bản Thổ với dự án ý nghĩa này. Những mầm xanh hôm nay không chỉ góp phần phủ xanh đồi trọc, hồi sinh hệ sinh thái thực vật địa phương mà còn bảo vệ môi trường sống cho thế hệ tương lai. Tôi cũng hy vọng những nhà ong được cung cấp từ chương trình sẽ góp phần tạo sinh kế, giúp bà con ổn định kinh tế”, ông Song Ikhwan chia sẻ thêm.

Đây là năm đầu tiên dự án được triển khai tại Việt Nam, LG Ambassador Challenge 2025 ra đời nhằm tìm kiếm những sáng kiến tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi theo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm: Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu. Bên cạnh dự án tại Thanh Hoá, hai sáng kiến khác gồm: “Hỗ trợ nâng cấp sân vận động tại Trường Tiểu học Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang” và “Nâng cấp thư viện cho Trường Tiểu học Lợi Bác, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” cũng đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em tại các khu vực còn khó khăn.