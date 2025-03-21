LG tìm kiếm 'Đại sứ Cộng đồng LG 2025'

Dự án không chỉ tạo cơ hội để các cá nhân và tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới hiện thực hóa những sáng kiến ý nghĩa, góp phần mang đến những thay đổi tích cực cho cộng đồng, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội của LG tại Việt Nam.

Chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG 2025” tiếp tục tìm kiếm những sáng kiến tập trung vào ba lĩnh vực cốt lõi theo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc bao gồm: Xóa nghèo, Giáo dục có chất lượng và Hành động vì khí hậu.

Thông qua chương trình này, LG mong muốn trở thành cầu nối và bệ phóng cho những ý tưởng sáng tạo, đồng hành cùng các cá nhân và tổ chức xã hội trong hành trình kiến tạo những mô hình phát triển bền vững. Những sáng kiến xuất sắc nhất sẽ có cơ hội nhận được hỗ trợ tài chính lên đến 500 triệu đồng, tùy theo quy mô và tính khả thi của dự án.

Các đề xuất dự án hoặc sáng kiến tham gia cần đảm bảo tính thiết thực và khả thi, thể hiện rõ cách thức giải quyết một hoặc nhiều vấn đề cấp bách trong cộng đồng. Hội đồng đánh giá sẽ xem xét dựa trên các tiêu chí:

Tính cấp thiết và tác động xã hội: Dự án phải đáp ứng nhu cầu thực tế, tạo ra những thay đổi tích cực và mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng hoặc nhóm đối tượng thụ hưởng.

Hiệu quả và tính bền vững: Đề xuất cần có phương pháp đo lường kết quả cụ thể, đảm bảo nguồn lực được sử dụng hợp lý để đạt được tác động tối đa.

Kế hoạch triển khai rõ ràng: Các hoạt động, mục tiêu và phương pháp thực hiện cần được mô tả chi tiết, thể hiện lộ trình khả thi để triển khai dự án thành công.

Khả năng quản lý và theo dõi tiến độ: Dự án cần có kế hoạch giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch và đánh giá kết quả một cách khách quan.

Chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG 2025” gồm các giai đoạn:

Nhận đơn đăng ký: Từ 10:00 ngày 21/03/2025 đến 18:00 ngày 31/03/2025 (theo thời gian ghi nhận trên hệ thống).

Thông báo kết quả vòng sơ tuyển: 03/04/2025.

Trình bày dự án và xây dựng kế hoạch chi tiết: 04/04/2025 - 07/04/2025 (dành cho các dự án được chọn).

Triển khai dự án: 08/04/2025 - 31/07/2025.

Đánh giá và tổng kết: Từ tháng 08 - 09/2025.

“Với tinh thần “Life's Good”, LG không chỉ tiên phong trong việc mang đến những giải pháp công nghệ thông minh đáp ứng nhu cầu của người dùng, mà còn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội. Lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng dự án sẽ tìm kiếm được những sáng kiến ý nghĩa hướng đến cộng đồng, tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày cho người dân Việt Nam.” Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ về chương trình.

Các cá nhân và tổ chức có thể gửi đề xuất dự án theo biểu mẫu tại https://bit.ly/Dangky_DaisuCongdongLG.