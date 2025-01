LG lọt TOP 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu năm 2024

Kết quả này đến từ những nỗ lực không ngừng của nhà phát triển công nghệ và điện tử tiêu dùng toàn cầu để tái định vị thương hiệu cũng như gia tăng năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, giá trị thương hiệu ghi nhận một mức tăng trưởng đáng kể 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vai trò và sức mạnh thương hiệu được đánh giá cao.

Còn nhớ, vào tháng 7 năm ngoái, LG đã công bố tầm nhìn mới, phấn đấu trở thành một “Công ty cung cấp những Giải pháp công nghệ Cuộc sống Thông minh" (Smart Life Solutions) nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong nhiều môi trường khác nhau, từ nhà ở, không gian thương mại, bên trong phương tiện đi lại đến cả không gian ảo. Tầm nhìn rõ ràng này đã giúp giá trị thương hiệu tăng vọt từ khoảng 3,1 tỷ USD vào năm 2022 lên đến 6,5 tỷ USD vào năm 2024. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng bền vững của LG thông qua việc đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh mới và tiềm năng cũng giúp nâng cao điểm số thương hiệu cho LG.

Interbrand cũng đánh giá cao sáng kiến toàn cầu “Brand Reinvent” của LG với mục tiêu trẻ hóa thương hiệu. Sứ mệnh “Life’s Good” về một cuộc sống tốt đẹp hơn đã trở thành tôn chỉ nhất quán cho mọi trải nghiệm cũng như điểm chạm đến người dùng. Bộ nhận diện thương hiệu và các biểu cảm thương hiệu cũng được làm mới. Logo mặt cười nháy mắt được LG sử dụng rộng rãi trên các nền tảng kỹ thuật số, giúp người dùng kết nối và gần gũi hơn với thương hiệu.

Ngoài ra, LG cũng đang triển khai nhiều chiến dịch, các sự kiện trực tiếp và trực tuyến để tiếp cận những người dùng tương lai, đặc biệt là thế hệ Z.

Đội tuyển Gen.G gặp gỡ và giao lưu cùng người hâm mộ tại Another Saigon by LG

Trong tương lai, LG sẽ tiếp tục gia tăng trải nghiệm cho người dùng thế hệ Z thông qua những trải nghiệm trực tiếp gắn liền với sở thích và thói quen của giới trẻ. Ví dụ như tại Việt Nam, mới đây LG đã ra mắt không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG tại địa chỉ 96 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Bên cạnh là nơi trưng bày và giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới, Another Saigon còn là nơi tổ chức những hoạt động thú vị được "may đo" riêng cho gen Z như không gian sáng tạo nội dung hay khu vực chiến game với màn hình LG OLED sắc nét. Rất nhiều buổi gặp gỡ và giao lưu cùng các thành viên của Gen.G - đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) vô địch giải đấu quốc nội 4 lần liên tiếp, cũng đã được tổ chức tại đây.

Không gian trải nghiệm tại Another Saigon by LG

Chiến dịch toàn cầu “Optimism Your Feed” đã được LG triển khai nhằm khuyến khích người dùng mạng xã hội chủ động tương tác với những nội dung tích cực, giàu cảm hứng trên trang tin cá nhân, từ đó thu hút thêm những nội dung tương tự, tạo ra một trang cá nhân ngập tràn niềm vui. Chiến dịch này đã thu hút hơn 1,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng như YouTube và TikTok.

Chia sẻ nhân dịp này, ông William Cho - CEO LG Electronics cho biết:“Tại thời điểm mang tính lịch sử trong hoạt động kinh doanh của LG này, chúng tôi tự hào được công nhận là một trong 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu. Đây là minh chứng rõ nét cho sự hiện diện mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của LG trong tương lai”.

Trước đó, LG cũng từng được công nhận là một trong 100 thương hiệu tốt nhất toàn cầu trong 3 năm liên tiếp từ 2005 đến 2007.

Bảng xếp hạng Thương hiệu tốt nhất toàn cầu của Interbrand được đánh giá dựa trên ba yếu tố bao gồm: hiệu quả tài chính, vai trò của thương hiệu trong việc thúc đẩy quyết định mua hàng và sức mạnh của thương hiệu. Đây là một trong những hệ thống đánh giá giá trị thương hiệu lâu đời và uy tín nhất thế giới.