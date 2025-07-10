Trump dọa áp thuế 50% với đồng nhập khẩu, giá tăng vọt kỷ lục

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu đồng và đề xuất sẽ áp dụng mức thuế cao hơn đối với từng ngành cụ thể. Ảnh: Getty.

“Tôi tin rằng mức thuế đối với đồng sẽ là 50%.” ông Trump phát biểu tại cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng. Mặc dù chưa công bố thời điểm chính thức, tuyên bố này ngay lập tức làm rung chuyển thị trường.

Ngay sau phát ngôn của ông Trump, giá đồng tăng vọt 13,12% trong phiên giao dịch ngày, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1989. Cổ phiếu của công ty khai thác đồng lớn nhất Mỹ - Freeport-McMoRan cũng bật tăng 5% do kỳ vọng các nhà sản xuất trong nước sẽ hưởng lợi từ chính sách mới.

Hiện Mỹ đang nhập khẩu gần một nửa lượng đồng tiêu thụ, chủ yếu từ Chile – nhà cung ứng hàng đầu thế giới. Đồng là kim loại công nghiệp thiết yếu, chỉ đứng sau sắt và nhôm về mức độ tiêu thụ toàn cầu.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick xác nhận trên truyền thông rằng cuộc điều tra về an ninh quốc gia đối với nhập khẩu đồng đã hoàn tất, mở đường cho việc Trump ký tuyên bố áp thuế vào cuối tháng 7. “Ý tưởng là đưa sản xuất đồng trở lại Mỹ,” ông Lutnick nhấn mạnh, đồng thời cho biết mức thuế 50% này sẽ tương đương với thuế thép và nhôm nhập khẩu mà Trump từng tăng vào tháng 6.

Trump cũng tiết lộ kế hoạch áp thuế lên tới 200% đối với dược phẩm nhập khẩu, với thời gian ân hạn khoảng 18 tháng để các công ty dược “hồi hương” dây chuyền sản xuất.

Thông báo mới này cho thấy sự chuyển hướng của chính sách thương mại Trump, từ mức thuế "có đi có lại" 10–40% từng công bố hồi tháng 4, sang các mức thuế cụ thể và cao hơn với từng ngành. Gần đây nhất, ông đã chỉ đạo tăng thuế nhập khẩu với hàng hóa từ 14 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/8.