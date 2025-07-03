Tổng thống Trump đẩy mạnh ưu đãi thuế cho ngành Chip, tín dụng lên tới 35%

Theo “dự luật lớn và tuyệt vời” của Tổng thống Donald Trump được Thượng viện thông qua, khoản tín dụng thuế dành cho các công ty bán dẫn xây dựng năng lực tại Hoa Kỳ có thể tăng từ mức 25% hiện tại lên 35%. Ảnh: Getty.

Dự luật vừa được Thượng viện thông qua hôm thứ Ba nhằm khuyến khích các công ty như Intel, TSMC và Micron mở rộng sản xuất tiên tiến tại Mỹ trước năm 2026. Đây là phần mở rộng của các ưu đãi thuộc Đạo luật CHIPS và Khoa học 2022, vốn đã dành 39 tỷ USD tài trợ và 75 tỷ USD cho vay.

Tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, dự luật của Trump cần vượt qua Hạ viện, nơi đã thông qua một phiên bản khác vào tháng trước. Tổng thống đã thúc giục Quốc hội thông qua trước ngày 4/7.

Khác với chính quyền Biden, vốn thiên về các khoản tài trợ trực tiếp trong đó ông Trump nhấn mạnh vai trò của thuế quan nhằm đưa sản xuất chip trở lại Mỹ. Chính quyền của ông cũng đang điều tra nhập khẩu công nghệ bán dẫn, có thể mở đường cho các biện pháp thuế bổ sung.

Theo giới quan sát, đe dọa áp thuế cùng tín dụng thuế hấp dẫn đang thúc đẩy các ông lớn như TSMC, Nvidia, GlobalFoundries và Micron tăng tốc đầu tư tại Mỹ. CEO của Futurum Group, ông Daniel Newman, nhận định: “Rủi ro thuế quan khiến các hãng chip phải hành động nhanh hơn, và tín dụng thuế là đòn bẩy quan trọng giúp bù đắp chi phí”.