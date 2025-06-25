Các ông lớn công nghệ đổ xô đầu tư hạ tầng AI tại Việt Nam

Làn sóng đầu tư hạ tầng AI đang định hình lại ngành công nghệ Việt Nam. Thay vì tập trung vào phần mềm như trước, các tập đoàn lớn hiện hướng sự chú ý về phía những con chip, cụm GPU và trung tâm dữ liệu chuyên dụng.

Nhà máy AI của FPT chính thức cung cấp dịch vụ, được trang bị hàng ngàn siêu chip GPU. Ảnh: Báo Chính phủ.

Cuộc đua xây dựng "siêu não" AI

FPT khởi công nhà máy "AI Factory" trị giá 200 triệu USD tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc cuối tháng 5/2025. Cơ sở này trang bị GPU Nvidia H100 để vận hành các mô hình AI lớn, xử lý ngôn ngữ, hình ảnh và dữ liệu thời gian thực. Nhà máy AI này hoạt động như "siêu não" khổng lồ, sở hữu hàng ngàn siêu chip GPU có thể thực hiện hàng nghìn tỷ phép tính mỗi giây.

Nvidia đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) để triển khai hạ tầng AI trên toàn quốc. Hai trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Bắc Ninh và TP HCM đang hoàn thiện giai đoạn cuối. Đầu tư trực tiếp vào phần cứng giúp rút ngắn thời gian huấn luyện AI từ vài ngày xuống vài giờ, mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn như kiểm định chất lượng sản phẩm, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, phân tích hành vi giao thông.

Tại Hà Nội, Qualcomm khai trương trung tâm nghiên cứu AI chuyên về chip xử lý cho điện thoại thông minh, xe điện và thiết bị IoT. Trung tâm này phát triển các bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng tích hợp AI trong thiết bị dân dụng. Đây là trung tâm đầu tiên của Qualcomm tại Đông Nam Á chuyên phát triển phần cứng cho trí tuệ nhân tạo, khẳng định vị thế mới của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp Việt tham gia cuộc chơi

Việt Nam đang hình thành hệ sinh thái AI gắn chặt với phần cứng. Viettel thử nghiệm thành công chip 5G nội địa có khả năng xử lý hơn 1.000 tỷ phép tính mỗi giây, cạnh tranh trực tiếp với chip ngoại nhập. VinAI phát triển hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh tích hợp trực tiếp trên vi xử lý chuyên dụng, hiện áp dụng trên xe điện VinFast VF e34. FPT Smart Cloud triển khai Vision AI trong nhà máy, rút ngắn thời gian kiểm định sản phẩm từ 3 phút xuống 3 giây.

Sự kiện tầm cỡ quốc tế về AI và bán dẫn giúp doanh nghiệp trong nước định hướng chiến lược phát triển, mở rộng kết nối quốc tế, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong ngành công nghệ cao. Ảnh: VGP

Nhu cầu phần cứng kéo theo cuộc chạy đua đào tạo nhân lực. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 100.000 kỹ sư AI và bán dẫn đến năm 2030. Đại học Bách khoa Hà Nội mở ngành vi mạch chuyên sâu, Đại học FPT ký kết với Nvidia triển khai chương trình đào tạo thực hành trên GPU thật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu thiết bị bán dẫn đến hết năm 2030, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước xây dựng chuỗi cung ứng độc lập.

Cú hích từ hạ tầng phần cứng giúp AI tại Việt Nam chấm dứt tình trạng phụ thuộc. Khi các dự án lớn đi vào vận hành, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm sáng tạo và triển khai các mô hình AI phục vụ thực tiễn, sở hữu chủ quyền công nghệ rõ ràng và năng lực cạnh tranh toàn cầu.