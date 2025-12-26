Doanh nghiệp số
Thúc đẩy số hoá, Schaeffler đào tạo nhân lực chuyên sâu về AI

15:27 | 26/12/2025
Chương trình không chỉ nhấn mạnh cam kết của Schaeffler trong việc nâng cao năng lực số và trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn góp phần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số và công nghệ chuyển động.
Quy tụ hơn 50 nhân sự, bao gồm đội ngũ kỹ sư của Schaeffler cùng các chuyên gia hàng đầu từ FPT Software và AWS đã cùng nhau thí nghiệm thực hành và xây dựng mô hình thử nghiệm, cũng như trang bị toàn diện từ nền tảng lý thuyết đến kỹ năng thực tiễn.

Lộ trình đào tạo thiết kế bám sát theo nhu cầu kinh doanh và vận hành của Schaeffler, được hệ thống hoá rõ ràng từ kiến thức nền tảng đến kỹ năng chuyên sâu. Sau các buổi đào tạo do những chuyên gia hàng đầu từ AWS chia sẻ để nắm vững kiến thức nền tảng về dịch vụ AWS Bedrock (AWS Bedrock services), nhân sự trực tiếp áp dụng lý thuyết vào thực tế thông qua các bài tập thực hành. Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi hackathon ở chặng cuối, khi các đội nhóm cùng nhau vận dụng kiến thức mới giải quyết những bài toán hóc búa của Schaeffler bằng các giải pháp AI đầy sáng tạo.

Ông Pobantz Angeles, Karl Fabian, Phó Chủ tịch Giải pháp số hoá Vận hành, IT SCM và Thu mua, chia sẻ: “Trí tuệ nhân tạo và các tác nhân thông minh (intelligent agents) không còn là những công nghệ mới, mà đã trở thành yếu tố then chốt trong quá trình chuyển đổi sản xuất và kinh doanh. Sự bứt phá của các công nghệ này chính là bước ngoặt quan trọng, giúp doanh nghiệp thiết lập những chuẩn mực mới về hiệu suất và đổi mới sáng tạo”.

“Hơn 50 nhân sự của Schaeffler đến từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phần lớn đang làm việc tại Việt Nam, đã cùng tham dự chương trình. Đồng hành cùng đối tác công nghệ chiến lược AWS và đối tác triển khai tin cậy FPT Software, chúng tôi đã cùng nhau giải mã những bài toán kinh doanh thực tiễn thông qua việc ứng dụng AI. Kết quả đạt được thực sự ấn tượng và truyền cảm hứng. Các đội nhóm đã chủ động đào sâu nghiên cứu công nghệ và đưa ra những giải pháp có tính ứng dụng cao, minh chứng rõ nét cách AI tạo ra những giá trị thực tế cho doanh nghiệp. Sự hợp tác chặt chẽ cùng tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng”, ông cho biết thêm.

Tại Schaeffler, AI được xác định là chìa khóa thành công trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện

Được biết, tại Schaeffler, AI được xác định là chìa khóa thành công trong lộ trình chuyển đổi số toàn diện của công ty. Khoá đào tạo bootcamp lần này không chỉ giúp đội ngũ nhân viên Schaeffler không ngừng nâng cao năng lực, học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành, mà còn thúc đẩy việc ứng dụng AI trực tiếp vào hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và khả năng thích ứng linh hoạt trên toàn chuỗi giá trị.

Hướng triển khai đồng nhất với chương trình nghị sự của Việt Nam trong việc xác lập AI trở thành ưu tiên quốc gia. Từ việc xây dựng Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đến triển khai Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực vào năm 2030.

Bên cạnh đó, hoạt động này cũng diễn ra đúng thời điểm tiến trình phủ sóng AI tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ.

Theo Mạng lưới Nghiên cứu thị trường Độc lập Toàn cầu (Worldwide Independent Network of Market Research - WIN), Việt Nam xếp thứ 6 trong số 40 quốc gia về mức độ sẵn sàng và ứng dụng AI. Hệ sinh thái AI trong nước cũng đang phát triển nhanh chóng, với lực lượng lao động công nghệ khoảng 500.000 người cùng tỷ lệ ứng dụng AI ở mức cao - 42% dân số và 65% thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo Báo cáo e-Conomy SEA 2025 cho biết, Việt Nam là nước dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ tin cậy của người dùng đối với AI, trong đó 81% người tương tác với AI hằng ngày và 96% sẵn sàng chia sẻ dữ liệu cho các tác nhân AI.

Schaeffler cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp số, nổi bật là các công cụ GenAI như Trợ lý AI và Agentic AI, đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, nhằm nhân rộng sáng kiến về nhà máy thông minh trong hệ thống sản xuất

Trong bối cảnh Việt Nam đang vươn mình trở thành trung tâm AI của khu vực, việc sở hữu lực lượng lao động am hiểu công nghệ số sở hữu năng lực chuyên môn về AI là yếu tố then chốt trong việc duy trì đổi mới sáng tạo và thúc đẩy nền kinh tế tri thức. Schaeffler đang góp phần hiện thực hóa tầm nhìn này thông qua việc không ngừng bồi dưỡng kỹ năng số và lan toả văn hóa đổi mới sáng tạo trong toàn bộ khía cạnh vận hành của doanh nghiệp.

Để thúc đẩy quá trình này Schaeffler cũng đẩy mạnh triển khai các giải pháp số, nổi bật là các công cụ GenAI như Trợ lý AI và Agentic AI, đồng thời hợp tác với các đối tác công nghệ trong và ngoài nước, nhằm nhân rộng sáng kiến về nhà máy thông minh trong hệ thống sản xuất. Schaeffler cũng chú trọng tạo môi trường học tập không ngừng cho nhân sự thông qua các cuộc thi hackathon nội bộ và chuỗi đào tạo chuyên sâu như AWS Immersion Days và Game Days, tạo điều kiện để nhân viên thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn.

“Agentic AI sở hữu sức mạnh chuyển đổi to lớn mà chúng ta vẫn chưa khai thác hết. Việc tiên phong làm chủ công nghệ là trọng tâm để Schaeffler chủ động định hình hướng phát triển, thay vì bị động thích nghi với xu thế. Chính vì vậy, Schaeffler luôn cam kết ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực cho nhân viên cũng như các đối tác. Chương trình Bootcamp Agentic AI được triển khai hợp tác cùng AWS và FPT là minh chứng rõ nét cho cam kết này”. Bà Anne-Cathrine Koch, Phó Chủ tịch Số hoá và IT Vận hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho biết.

Schaeffler cũng đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp lấy người dùng làm trọng tâm, từng bước tích hợp công nghệ vào quy trình sản xuất và cung cấp các giải pháp IT hiện đại. Đồng thời, tập trung thắt chặt an ninh mạng công nghiệp (OT-security) và tập trung đẩy mạnh các giải pháp GenAI/Agentic AI và hệ thống quản trị vận hành thông minh dựa trên AI.

AI đào tạo nhân lực chuyên sâu Schaeffler khu vực Đông Nam Á

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

