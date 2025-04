Schaeffler và tầm nhìn tương lai trong công nghệ chuyển động

Ngày 30/3 tại Hà Nội, Công ty TNHH TMDV Viên An Group (VAG), đơn vị độc quyền thương hiệu Yi He Tang Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố chính sách nhượng quyền Yi He Tang Việt Nam 2025 với chủ đề “Nhượng quyền thông minh – Thành công bứt phá”.