Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Bình Lê

Bình Lê

15:08 | 04/07/2025
Ngày 4/7, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ báo chí giới thiệu Hành trình và Lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.
Được khởi sướng từ năm 2017, giải thưởng Thanh Niên Sống Đẹp là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; tuyên dương những thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình là tấm gương, là động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình.

Đây là hoạt động thiết thực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các việc làm, hành động cụ thể của thanh niên trên các lĩnh vực tới xã hội và cộng đồng, từ đó xây dựng lớp thanh niên sống đẹp, sống có ích. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng mạng lưới những tấm gương thanh niên sống đẹp nhằm lan tỏa những hành động hay, câu chuyện đẹp đến các tầng lớp, đối tượng thanh niên trên cả nước.

Trải qua 8 năm triển khai, giải thưởng “Thanh Niên Sống Đẹp” đã tuyên dương 192 thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu nhất; là tấm gương sáng trong các lĩnh vực: học tập, lao động sản xuất, kinh doanh; tình nguyện; quốc phòng, an ninh; khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; văn hóa, nghệ thuật; y tế; thể dục thể thao; công tác xã hội; từ thiện; phát triển cộng đồng…

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, với vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi, có vai trò đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tăng cường tổ chức các chương trình, hoạt động phong trào, các đợt sinh hoạt chính trị nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý thức, hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam.

Nhiều chương trình, giải thưởng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được tổ chức thường xuyên, sâu rộng nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp, sống có ích, sống trách nhiệm, sống sẻ chia trong thanh niên. Trong đó, Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng được Trung ương Hội tổ chức nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cùng đại diện các đơn vị liên quan đồng chủ trì chương trình gặp mặt báo chí.

Cũng theo anh Lâm, năm 2024 vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến và truyền cảm hứng từ 20 câu chuyện sống đẹp phi thường. Đó là lòng nhân ái của nữ điều dưỡng Đặng Thị Hạ, người đã không quản ngày đêm nơi tuyến đầu giành giật sự sống cho bệnh nhân tại Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai. Đó là màu áo xanh không ngại khó khăn, lấm bẩn của các bạn trẻ trong câu lạc bộ "Sài Gòn Xanh" do anh Nguyễn Lương Ngọc dẫn dắt, trả lại màu xanh cho những dòng kênh, góc phố. Đó còn là sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ biên phòng Lý Văn Vũ, vững tay súng nơi địa đầu Tổ quốc, giữ cho đất nước bình yên.

Những tấm gương đó đã cho thấy "sống đẹp" là một giá trị không có giới hạn về không gian, thời gian hay lĩnh vực. Trong kỷ nguyên số, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến không chỉ thể hiện ở nơi biên cương, mà còn ở từng dự án khởi nghiệp, từng nốt nhạc lan tỏa giá trị nhân văn. Chúng ta tự hào vinh danh một doanh nhân công nghệ trẻ như anh Lê Yên Thanh, người đang góp phần khẳng định vị thế của trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Chúng ta cũng tự hào vinh danh một nghệ sĩ trẻ như Rapper Double2T, người đã dùng chính âm nhạc của mình để thực hiện dự án "Đánh cắp mặt trời", mang ánh sáng điện về với những bản làng còn nhiều khó khăn. “Họ chính là những minh chứng sống động nhất cho thấy thanh niên Việt Nam hôm nay đang kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và làm phong phú thêm những giá trị đó bằng tri thức, sức sáng tạo và tinh thần hội nhập của thời đại mới”, anh Lâm nói.

Tiếp nối thành công trên, năm nay Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Công ty TNHH TCP Việt Nam tiếp tục tổ chức Hành trình và Lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025
Một trong những gương "Thanh niên sống đẹp" những năm gần đây trao đổi ý kiến tại chương trình.

Đối tượng tham gia là hội viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước có độ tuổi từ 16 tuổi đến không quá 30 tuổi; cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam chuyên trách và không chuyên trách có độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi, trường hợp đặc biệt không quá 40 tuổi (do Hội đồng xem xét, quyết định). Các cá nhân đã nhận Giải thưởng những năm trước vẫn tiếp tục được xét trao giải thưởng nếu hồ sơ giới thiệu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định. Các cá nhân được khen thưởng đặc biệt, đột xuất do có thành tích, hoạt động được các cơ quan, tổ chức, xã hội ghi nhận để lại dấu ấn trong thanh niên, người dân, các cơ quan truyền thông, báo chí.

“Hành trình “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 sẽ là một chiến dịch truyền cảm hứng, một phong trào sâu rộng để chúng ta cùng nhau tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh những câu chuyện tử tế, những hành động dũng cảm, những sáng kiến vì cộng đồng đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền Tổ quốc, từ miền núi xa xôi đến hải đảo tiền tiêu, trong mọi lĩnh vực của đời sống”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời mong rằng các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành và là những cây cầu nối, những người lan tỏa mạnh mẽ nhất những câu chuyện truyền cảm hứng này, để "mạch sống tốt" được nhân lên và lan xa. “Trung ương Hội LHTN Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, kiến tạo điều kiện tốt nhất để các bạn rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp những câu chuyện sống đẹp, để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ luôn là một thế hệ giàu lòng nhân ái, có trí tuệ, bản lĩnh, tràn đầy lòng yêu nước và khát vọng vươn ra thế giới”, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm gửi gắm đến các bạn thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước: Đừng chỉ ngưỡng mộ những tấm gương sống đẹp, hãy trở thành một phần của Hành trình sống đẹp. Mỗi việc tốt các bạn làm, dù nhỏ bé, đều góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Mỗi ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng của bạn đều là một viên gạch xây dựng nên một Việt Nam hùng cường.

Giải thưởng năm nay sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh Niên Sống Đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. Mỗi cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Hồ sơ xét Giải thưởng đề nghị gửi bản mềm trước về Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam qua Email: [email protected] trước ngày 15/7/2025. Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Theo ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng giám đốc Công ty TCP Việt Nam cho biết: TCP đã và đang hành với Trung ương Hội LHTN Việt trong nhiều hoạt động, đặc biệt là vinh danh những tấm gương sống đẹp vì cộng đồng. Chúng tôi hy vọng những tấm gương tiêu biểu sẽ lan tỏa thông điệp sống đẹp, sống tích cực đến với thanh niên Việt Nam nói riêng và cộng đồng nói chung. Qua đó, người trẻ có cơ hội biết đến, học tập và hành động theo những nghĩa cử tốt đẹp, từ đó viết tiếp nhiều hơn nữa những câu chuyện tích cực, góp phần mang lại một xã hội văn minh, tốt đẹp hơn.

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục tổ chức Hành trình “Thanh niên sống đẹp” từ tháng 7 đến tháng 10/ 2025, với các chuỗi hoạt động và chủ đề cụ thể: Hành trình “Thanh niên sống đẹp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hành trình “Thanh niên sống đẹp trong các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội”; Hành trình “Thanh niên sống đẹp trong các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao”; Hành trình “Thanh niên sống đẹp trong chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; giữ gìn trật tự an ninh, an toàn xã hội”; Hành trình “Thanh niên sống đẹp trong lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế”; Hành trình “Thanh niên sống đẹp trong lĩnh vực giảng dạy”; Chương trình Gala “Thanh niên sống đẹp” dự kiến tổ chức vào tháng 10/2025 tại thủ đô Hà Nội.

