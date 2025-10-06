Chuyển động số
Cuộc sống số

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Lan tỏa tri thức và thúc đẩy chuyển đổi số vì cộng đồng

Gia Hân

Gia Hân

23:01 | 06/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Không chỉ tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc, Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ tiên phong trong chuyển đổi số. Với vai trò Giám đốc điều hành Miss World Việt Nam 2025 và sáng lập chương trình Gen Zero, chị đang truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam dấn thân vì phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
'Thanh niên sống đẹp' 'Tỏa sáng Nghị lực Việt' 2025: Vinh danh 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo Ngọc đã sớm thể hiện niềm say mê học tập và khát vọng dấn thân vì cộng đồng. Gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm 2017, chị luôn là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động phong trào của thanh niên, sinh viên. Trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022, chị không xem danh hiệu là vinh quang để nghỉ ngơi, mà lấy đó làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn, bền vững đến cộng đồng.

hoa-hau-le-nguyen-bao-ngoc
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Không chỉ tỏa sáng ở lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, Bảo Ngọc còn được biết đến là một thủ lĩnh thanh niên năng động, tích cực tham gia vào nhiều chương trình, sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Với vai trò Nhà sáng lập Chương trình Gen Zero – Thanh niên vì phát triển bền vững, chị đã tổ chức và điều phối nhiều diễn đàn quan trọng, trong đó có Hội nghị Thanh niên Vì Khí hậu năm 2024 (Local Conference Of Youth Việt Nam 2024), sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu trẻ cả nước cùng chung tay thảo luận, đề xuất giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là minh chứng cho tư duy toàn cầu và trách nhiệm xã hội của một người trẻ Việt Nam trước những vấn đề nóng bỏng của thời đại.

Đặc biệt, chị từng đại diện thanh niên Việt Nam tham gia nhiều diễn đàn uy tín: COP29 – Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu, Diễn đàn Tương lai Châu Á (AFF 2025), Hội nghị P4G lần thứ 4 về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030. Tại những diễn đàn này, chị không chỉ mang đến tiếng nói của thanh niên Việt Nam mà còn góp phần nâng cao hình ảnh đất nước năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Lan tỏa tri thức và thúc đẩy chuyển đổi số vì cộng đồng
Tham gia tình nguyện viên hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão Yagi, Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Là thành viên tích cực của CLB Suối Mát Từ Tâm, chị đã trực tiếp tham gia các chương trình trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật, động viên những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Chị cũng là đại sứ của nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường, như Clean up Việt Nam lần 6, lần 7, Chiến dịch Giờ Trái Đất, hay chương trình Planting & Monitoring Forest in Xuan Lien Nature Reserve.

Ở mỗi nơi chị đến, hình ảnh một Hoa hậu giản dị, gần gũi, sẵn sàng lăn xả cùng các bạn trẻ đã để lại những ấn tượng đẹp, chân thành. Không chỉ là một gương mặt nổi bật trong các hoạt động tình nguyện, chị còn là Đại sứ văn hóa, du lịch của nhiều sự kiện quan trọng. Chị từng đại diện Việt Nam tham gia buổi tiếp đón Thủ tướng Kyrgyzstan, giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam đến bạn bè quốc tế, hay xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

hoa-hau-le-nguyen-bao-ngoc
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự Đại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024.

Với tài năng, sự duyên dáng và vốn hiểu biết sâu rộng, chị đã khẳng định hình ảnh một người trẻ Việt Nam tự tin, trí tuệ và đầy sức sáng tạo trên trường quốc tế. Đặc biệt, với vai trò Giám đốc Điều hành Cuộc thi Miss World Việt Nam 2025, chị tiếp tục chứng minh năng lực lãnh đạo và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Đây không chỉ là vị trí khẳng định uy tín cá nhân mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của chị trong việc xây dựng các sân chơi văn hóa có giá trị, góp phần tôn vinh trí tuệ và vẻ đẹp người Việt.

hoa-hau-le-nguyen-bao-ngoc
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Hội nghị Thanh niên Vì Biến đổi Khí hậu 2024.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Bảo Ngọc đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024, Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ, cùng nhiều giấy chứng nhận ghi nhận sự đóng góp trong các hoạt động phong trào. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên để chị tiếp tục viết nên những hành trình sống đẹp, cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10/2025 tại thủ đô Hà Nội.

Chuyển đổi số Thanh niên sống đẹp Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Bài liên quan

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Sôi nổi hội trại

Sôi nổi hội trại 'Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập'

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Đẩy mạnh truyền thông và chuyển đổi số trong chương trình giảm nghèo năm 2025

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập

Có thể bạn quan tâm

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025 lập kỷ lục mới mùa 4

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025 lập kỷ lục mới mùa 4

Cuộc sống số
Hơn 13.000 vận động viên đến từ 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4, tạo nên bầu không khí thể thao sôi động bậc nhất Thủ đô.
VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10

VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10

RevNews
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát động quyên góp hỗ trợ người dân các tỉnh Trung Bộ và miền núi phía Bắc sau thiên tai, tiếp nhận ủng hộ đến 17h ngày 15/10.
‘Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức’: Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức

‘Xứ sở sương mù - Cuộc truy tầm Keo dán ký ức’: Câu chuyện cảm động về tình thân và ký ức

Cuộc sống số
Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2025, tối 4/10, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình Booktalk "Xứ sở Sương Mù - Cuộc truy tầm Keo Dán Kí Ức: Khi gia đình là phép màu".
Phường Hoàn Kiếm sôi động trong

Phường Hoàn Kiếm sôi động trong 'Đêm hội Trăng rằm 2025'

Cuộc sống số
Tối 3/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (TP. Hà Nội), UBND phường Hoàn Kiếm đã chủ trì tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm 2025” với nhiều hoạt động sôi động. Chương trình đã trở thành một “biểu tượng văn hoá” riêng có mang đậm dấu ấn dân gian của một Hà Nội cổ kính, thanh lịch và sáng tạo.

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Cuộc sống số
Mới đây, Universal Pictures đã chính thức “thả xích” trailer tiếp theo của tác phẩm chuyển thể từ Broadway thành công nhất mọi thời đại, hé lộ hồi kết hoành tráng, rực lửa và chan chứa cảm xúc trong WICKED: PHẦN 2 (tựa gốc: Wicked: For Good).
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

AI trở thành đòn bẩy mới trong quản trị vận hành và nhân sự doanh nghiệp

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
24°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
21°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
22°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
22°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 10/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 10/10/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 10/10/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 10/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 10/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 10/10/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 11/10/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 11/10/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 11/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 11/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 11/10/2025 18:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16853 17123 17702
CAD 18360 18636 19250
CHF 32337 32720 33365
CNY 0 3470 3830
EUR 30113 30386 31409
GBP 34605 34997 35928
HKD 0 3257 3458
JPY 168 172 178
KRW 0 17 19
NZD 0 15014 15600
SGD 19828 20110 20632
THB 727 790 844
USD (1,2) 26098 0 0
USD (5,10,20) 26140 0 0
USD (50,100) 26168 26203 26403
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,186 26,186 26,403
USD(1-2-5) 25,139 - -
USD(10-20) 25,139 - -
EUR 30,450 30,474 31,627
JPY 172.52 172.83 180.02
GBP 35,046 35,141 35,954
AUD 17,165 17,227 17,675
CAD 18,604 18,664 19,191
CHF 32,784 32,886 33,563
SGD 20,013 20,075 20,695
CNY - 3,657 3,753
HKD 3,338 3,348 3,430
KRW 17.27 18.01 19.34
THB 777.66 787.26 837.6
NZD 15,087 15,227 15,577
SEK - 2,768 2,848
DKK - 4,074 4,191
NOK - 2,613 2,689
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,865.9 - 6,578.6
TWD 781.36 - 940.66
SAR - 6,932.15 7,255.8
KWD - 84,379 89,215
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,230 26,233 26,403
EUR 30,335 30,457 31,542
GBP 34,859 34,999 35,938
HKD 3,327 3,340 3,442
CHF 32,548 32,679 33,563
JPY 172.53 173.22 180.20
AUD 17,070 17,139 17,659
SGD 20,089 20,170 20,684
THB 793 796 830
CAD 18,584 18,659 19,144
NZD 15,134 15,615
KRW 17.96 19.64
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26327 26327 26403
AUD 17032 17132 17737
CAD 18539 18639 19245
CHF 32584 32614 33500
CNY 0 3667.8 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30290 30320 31346
GBP 34902 34952 36062
HKD 0 3390 0
JPY 171.75 172.25 179.3
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 15123 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19983 20113 20846
THB 0 756.9 0
TWD 0 860 0
XAU 13810000 13810000 14010000
XBJ 11500000 11500000 14010000
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,195 26,245 26,403
USD20 26,195 26,245 26,403
USD1 23,889 26,245 26,403
AUD 17,101 17,201 18,313
EUR 30,589 30,589 31,906
CAD 18,487 18,587 19,900
SGD 20,105 20,255 21,230
JPY 173 174.5 179.13
GBP 35,035 35,185 35,964
XAU 13,658,000 0 13,862,000
CNY 0 3,553 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,810 14,010
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,450 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,350 13,650
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,300 13,600
Nguyên liệu 99.99 13,000 13,200
Nguyên liệu 99.9 12,950 13,150
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,500 137,500
Hà Nội - PNJ 134,500 137,500
Đà Nẵng - PNJ 134,500 137,500
Miền Tây - PNJ 134,500 137,500
Tây Nguyên - PNJ 134,500 137,500
Đông Nam Bộ - PNJ 134,500 137,500
Cập nhật: 07/10/2025 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 13,090 13,690
Trang sức 99.9 13,080 13,680
NL 99.99 12,950
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,950
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,810 14,010
Miếng SJC Nghệ An 13,810 14,010
Miếng SJC Hà Nội 13,810 14,010
Cập nhật: 07/10/2025 01:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson V16 Piston Animal mới, hút sạch và diệt chuẩn tối ưu

Dyson Hushjet, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Dyson Hushjet, máy lọc không khí nhỏ gọn nhất

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Viettel nâng cấp mạng quang gấp 6 lần với công nghệ Ciena

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam: Từ xu hướng tới động lực tăng trưởng kinh tế hai chữ số

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam: Từ xu hướng tới động lực tăng trưởng kinh tế hai chữ số

5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

5G Việt Nam: Bứt phá hạ tầng, hướng tới phủ sóng 90% dân số

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Intech Solar tổ chức hội thảo

Intech Solar tổ chức hội thảo 'Xanh hóa năng lượng' thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Garmin Run Vietnam 2025: điểm đến của 6.000 runner

Garmin Run Vietnam 2025: điểm đến của 6.000 runner

Khánh thành

Khánh thành 'Sân chơi xanh'

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Be Group giành chiến thắng kép tại Better Choice Awards 2025

Dragon Golf Links được vinh danh

Dragon Golf Links được vinh danh 'Top 10 Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng