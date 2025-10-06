Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Lan tỏa tri thức và thúc đẩy chuyển đổi số vì cộng đồng

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ, từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Bảo Ngọc đã sớm thể hiện niềm say mê học tập và khát vọng dấn thân vì cộng đồng. Gia nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm 2017, chị luôn là gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động phong trào của thanh niên, sinh viên. Trở thành Hoa hậu Liên lục địa 2022, chị không xem danh hiệu là vinh quang để nghỉ ngơi, mà lấy đó làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn, bền vững đến cộng đồng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Không chỉ tỏa sáng ở lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, Bảo Ngọc còn được biết đến là một thủ lĩnh thanh niên năng động, tích cực tham gia vào nhiều chương trình, sự kiện mang tầm vóc quốc tế. Với vai trò Nhà sáng lập Chương trình Gen Zero – Thanh niên vì phát triển bền vững, chị đã tổ chức và điều phối nhiều diễn đàn quan trọng, trong đó có Hội nghị Thanh niên Vì Khí hậu năm 2024 (Local Conference Of Youth Việt Nam 2024), sự kiện thu hút hơn 500 đại biểu trẻ cả nước cùng chung tay thảo luận, đề xuất giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là minh chứng cho tư duy toàn cầu và trách nhiệm xã hội của một người trẻ Việt Nam trước những vấn đề nóng bỏng của thời đại.

Đặc biệt, chị từng đại diện thanh niên Việt Nam tham gia nhiều diễn đàn uy tín: COP29 – Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu, Diễn đàn Tương lai Châu Á (AFF 2025), Hội nghị P4G lần thứ 4 về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030. Tại những diễn đàn này, chị không chỉ mang đến tiếng nói của thanh niên Việt Nam mà còn góp phần nâng cao hình ảnh đất nước năng động, sáng tạo, sẵn sàng hội nhập.

Tham gia tình nguyện viên hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão Yagi, Tuyên Quang.

Bên cạnh đó, Bảo Ngọc còn để lại dấu ấn sâu đậm trong nhiều hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường. Là thành viên tích cực của CLB Suối Mát Từ Tâm, chị đã trực tiếp tham gia các chương trình trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật, động viên những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Chị cũng là đại sứ của nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường, như Clean up Việt Nam lần 6, lần 7, Chiến dịch Giờ Trái Đất, hay chương trình Planting & Monitoring Forest in Xuan Lien Nature Reserve.

Ở mỗi nơi chị đến, hình ảnh một Hoa hậu giản dị, gần gũi, sẵn sàng lăn xả cùng các bạn trẻ đã để lại những ấn tượng đẹp, chân thành. Không chỉ là một gương mặt nổi bật trong các hoạt động tình nguyện, chị còn là Đại sứ văn hóa, du lịch của nhiều sự kiện quan trọng. Chị từng đại diện Việt Nam tham gia buổi tiếp đón Thủ tướng Kyrgyzstan, giới thiệu văn hóa cà phê Việt Nam đến bạn bè quốc tế, hay xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật lớn như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc dự Đại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024.

Với tài năng, sự duyên dáng và vốn hiểu biết sâu rộng, chị đã khẳng định hình ảnh một người trẻ Việt Nam tự tin, trí tuệ và đầy sức sáng tạo trên trường quốc tế. Đặc biệt, với vai trò Giám đốc Điều hành Cuộc thi Miss World Việt Nam 2025, chị tiếp tục chứng minh năng lực lãnh đạo và sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Đây không chỉ là vị trí khẳng định uy tín cá nhân mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của chị trong việc xây dựng các sân chơi văn hóa có giá trị, góp phần tôn vinh trí tuệ và vẻ đẹp người Việt.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Hội nghị Thanh niên Vì Biến đổi Khí hậu 2024.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, Bảo Ngọc đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2024, Bằng khen của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Bằng khen của UBND TP. Cần Thơ, cùng nhiều giấy chứng nhận ghi nhận sự đóng góp trong các hoạt động phong trào. Những phần thưởng ấy không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là nguồn động viên để chị tiếp tục viết nên những hành trình sống đẹp, cống hiến cho cộng đồng và đất nước.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã vinh dự được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức. Lễ vinh danh sẽ diễn ra vào tháng 10/2025 tại thủ đô Hà Nội.