Sôi nổi hội trại “Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ – Bản lĩnh hội nhập”

Sự kiện thu hút gần 100 đại biểu là cán bộ, đoàn viên thanh niên đến từ các vùng miền trong cả nước – đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ có tinh thần cầu tiến, khát vọng hội nhập và năng lực ngoại ngữ vượt trội.

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc hội trại.

Chương trình diễn ra từ ngày 31/7 - 03/8/2025 tại Trường Đại học Hải Phòng, thành phố Hải Phòng với mục tiêu nhằm tạo một sân chơi rộng rãi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên toàn quốc cùng tề tựu lai và trao đổi, học hỏi, được trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường thuận lợi, sân chơi cho cán bộ Đoàn, Hội học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường, cơ hội thực hành sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu niên, từ đó khơi dậy tinh thần chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng học ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng hội nhập quốc tế cho các nhóm đối tượng thanh thiếu niên toàn quốc.

Tham gia Chương trình là gần 100 đại biểu đến từ các vùng, miền trên toàn quốc; độ tuổi từ 18 - 35; đại diện cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực; có đam mê, kinh nghiệm và kỹ năng tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, công tác xã hội.

Điểm nhấn nổi bật của Hội trại năm 2025 là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tổ chức các hoạt động, kết hợp với Vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ VII năm 2025. Xuyên suốt trong 04 ngày, đại biểu được tham gia chuỗi các hoạt động gắn kết, trải nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực ngoại ngữ trong môi trường hội nhập đầy sôi động.

Đoàn viên thanh niên chia sẻ tại chương trình.

Đây cũng là hoạt động nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Quyết định 1477/QĐ-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”…

Phát biểu khai mạc Hội trại, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam – khẳng định: Trong thời đại số và toàn cầu hóa, ngoại ngữ là “chiếc chìa khóa của cánh cửa hội nhập”. Đó không chỉ là một kỹ năng, mà còn là năng lực nền tảng giúp thanh niên mở rộng tri thức, tăng cường hợp tác, phát huy bản sắc dân tộc trên trường quốc tế.

Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Vươn mình trong hội nhập quốc tế”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: Hội nhập không còn là xu thế mà đã trở thành động lực phát triển đất nước bền vững và thịnh vượng. Theo đó, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đã mở ra một tầm nhìn mới – không chỉ hội nhập để học hỏi mà còn để đóng góp, từ vị thế đi sau vươn lên tiên phong. “Tuy nhiên, công nghệ có thể dịch lời – nhưng không thể thay thế tư duy. Người sử dụng công cụ là người đi sau, người làm chủ ngôn ngữ là người đi trước,” anh Lâm nhấn mạnh.

Các bạn trẻ tham hào hứng tham gia hội trại.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm kêu gọi thanh niên Việt Nam hãy tích cực học ngoại ngữ để làm chủ công nghệ, làm chủ chính mình và làm chủ tương lai.

Ngay sau Lễ khai mạc, phiên Tọa đàm chuyên đề “Hành trang hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Việt Nam trong kỷ nguyên số” đã diễn ra sôi nổi với phần trình bày của Thạc sĩ Hoàng Minh Thông – Tổ trưởng Tổ phát triển Chương trình Đào tạo và Đảm bảo chất lượng, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Diễn giả đã chia sẻ những góc nhìn thực tiễn, kinh nghiệm cá nhân và các kỹ năng thiết yếu để người trẻ nâng cao năng lực ngoại ngữ trong bối cảnh chuyển đổi số.