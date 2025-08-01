Thanh niên tình nguyện “tiếp sức” thi công đường dây 500kV

Trong chuyến thăm ngày 31/7, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đánh giá cao vai trò của lực lượng trẻ và khẳng định: “Thanh niên cần có mặt ở những nơi đang rất cần sức trẻ để đảm bảo tiến độ, chất lượng cho công trình trọng điểm quốc gia”.

Căn cứ Công điện số 81/CĐ-TTg ngày 3/6/2025 của Thủ tướng Chính phú về tình hình, giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2025 và thời gian tới; để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai Đợt thi đua cao điểm tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên là một công trình trọng điểm, cấp bách trong hệ thống điện quốc gia. Dự án có tổng chiều dài hơn 229 km, đi qua 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, với 468 vị trí móng cột, trải dài trên địa bàn 31 xã, thị trấn.

Công trình có vai trò then chốt trong việc truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc, kết nối với hệ thống điện quốc gia, nâng cao năng lực vận hành an toàn, ổn định và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thái Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Đình cho biết, xã được sáp nhập từ hai đơn vị (xã Bồ Lý và thị trấn Đại Đình), hiện có diện tích tự nhiên rộng, với 21.000 dân, trong đó 32% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, xã vừa tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính mới, vừa khẩn trương tham gia thực hiện dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Theo ông Sơn, dự án đi qua địa bàn xã có 12 vị trí móng cột. Đến nay, chính quyền đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng 12 vị trí này cho chủ đầu tư thi công và các cột điện "đã sừng sừng ở địa bàn". Về hành lang tuyến, trong số 17 hộ dân phải di dời và tái định cư, còn 4 hộ chưa đồng thuận và có một số đòi hỏi ngoài quy định.

Theo Bí thư Đảng uỷ, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân còn lại đồng thuận di dời, tái định cư; đồng thời cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để giải quyết dứt điểm, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 10/8, đảm bảo tiến độ chung của dự án trọng điểm quốc gia này.

Anh Vũ Viết Đại, Bí thư Đoàn xã Đại Đình cho biết, đến nay, Đoàn xã đã triển khai đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kv Lào Cai – Vĩnh Yên với bốn đợt ra quân. Các tình nguyện viên đã tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản, cây cối và hoa lợi để giải phóng mặt bằng.

Trung ương Đoàn động viên đội hình tình nguyện.

Trao đổi với lãnh đạo xã Đại Đình và các Đội tình nguyện hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV tại xã Đại Đình, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: Việc tham gia hỗ trợ thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên diễn ra với yêu cầu thời gian rất ngắn và trong bối cảnh có nhiều thay đổi, thách thức sau sáp nhập địa giới hành chính.

Theo anh Lâm, “Công việc cấp bách, rất cần sự nhanh chóng, dứt khoát, quyết liệt, tuy nhiên cần đảm bảo an toàn, tính toán sử dụng nguồn lực cho phù hợp. Công việc là không chờ đợi, việc nào làm được phải làm ngay, có thể làm nhiều việc song song. Địa bàn này xong thì hỗ trợ địa bàn khác. Đặc biệt, các hoạt động của Đoàn phải tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương và có sự hỗ trợ, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác để đạt hiệu quả cao nhất”.

Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị Tỉnh Đoàn bám sát việc triển khai, thực hiện các phần việc của các đội hình thanh niên tình nguyện, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Chúng ta phải xác định với nhau một tâm thế tập trung cao điểm trong 15 ngày cuối để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ hết sức quan trọng này vào dịp hết sức ý nghĩa, 19/8”, anh Lâm nhấn mạnh.

Dịp này, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, tặng quà, động viên các đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ tháo dỡ 1 công trình nhà tôn, vật kiến trúc và tham gia chặt cây cối, phát quang hành lang tuyến, đội hình tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Ngoại Thương.