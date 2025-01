Sẵn sàng các phương án đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục dịp Tết Nguyên đán và mùa khô năm 2024

Tại các đơn vị đến làm việc, Lãnh đạo PTC3 đã trực tiếp kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, vật tư dự phòng, công cụ dụng cụ thi công, hệ thống PCCC, đời sống tinh thần CBCNV tại từng đội truyền tải và trạm biến áp; công tác chuẩn bị đảm bảo quản lý vận hành lưới điện mùa khô 2024 trên địa bàn; đặc biệt là phương án đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, đáp ứng như cầu sinh hoạt của nhân dân trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, bao gồm cả phương án bố trí sắp xếp nhân sự tại các đơn vị, đội truyền tải, trạm biến áp, vừa đảm bảo đủ nhân sự sẵn sàng điều động phục vụ công tác quản lý vận hành cho các tình huống có thể xảy ra, vừa đảm bảo người lao động ở xa quê được sắp xếp luân phiên hợp tình hợp lý về ăn Tết cùng gia đình…

Lãnh đạo PTC3 kiểm tra công tác vận hành tại Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Truyền tải điện Bình Định

Ông Đinh Văn Cường, Phó Giám đốc PTC3 cho biết, triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024; cũng như các công việc và nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024, với yêu cầu được đặt lên hàng đầu là đảm bảo vận hành tin cậy, an toàn, liên tục lưới điện truyền tải, Công ty Truyền tải điện 3 đã yêu cầu các đơn vị quán triệt triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng cường công tác vận hành, quản lý theo dõi giám sát các đường dây và trạm biến áp, đồng thời phân tích, đánh giá rủi ro để ngăn ngừa các sự cố lưới điện, không để xảy ra sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đặc biệt với hệ thống lưới điện 500kV Bắc - Nam.

Đối với công tác quản lý vận hành trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, các đơn vị trực thuộc PTC3 phải bố trí người trực tiếp tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trực ca, đặc biệt trong thời gian trực lễ, tết, trực xử lý sự cố, bảo vệ, tự vệ, PCCC; Tăng cường công tác kiểm tra kỷ cương kỷ luật vận hành đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trước và trong Tết Nguyên đán năm 2024; Đảm bảo nhân lực phương tiện, trang thiết bị vật tư dự phòng, dụng cụ sẵn sàng xử lý khi có sự cố trên lưới điện xảy ra một cách nhanh nhất; Đặt chế độ theo dõi tình hình vận hành lưới điện ở mức cao và báo cáo kịp thời Lãnh đạo mọi bất thường trên lưới; Kiểm tra phương tiện vận chuyển luôn hoạt động tốt, bố trí lái xe trực tăng cường.

Kiểm tra QLVH tại Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Truyền tải điện Bình Định

Đảm bảo đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc thông suốt để lãnh đạo các Truyền tải, Công ty có thể theo dõi tình hình lưới điện 24/24; Làm việc với các đơn vị Viễn thông để đảm bảo đường truyền phục vụ vận hành an toàn lưới điện và thông tin liên lạc trong các ngày lễ, tết; Rà soát, tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn thông tin theo thứ tự ưu tiên phù hợp với nguồn lực và mức độ quan trọng của các tài sản/hệ thống cần bảo vệ; Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng địa phương đảm bảo an ninh, bảo vệ tài sản và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện.

Phó Giám đốc PTC3 cho biết thêm, quán triệt chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty, từ đầu tháng 1/2024 các đơn vị trực thuộc PTC3 đã đồng loạt ra quân thực hiện kiểm tra rà soát thiết bị trên lưới, xử lý các khiếm khuyết đề phòng sự cố có thể xảy ra nhằm đảm bảo quản lý vận hành trong các ngày Tết Nguyên đán và các tháng mùa khô năm 2024.

Cụ thể: Truyền tải điện Khánh Hoà thực hiện vệ sinh cách điện Hotline tại 21 vị trí thuộc đường dây 220kV Tuy Hoà - Vân Phong nằm gần đường cao tốc Bắc - Nam (cung đoạn Vân Phong - Nha Trang) đang thi công; Truyền tải điện Bình Thuận kết hợp lịch cắt điện để thay thế kẹp cực TI532 tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân; Truyền tải điện Đắk Nông vệ sinh hotline cách điện nằm gần đường giao thông tại 38 vị trí cột của đường dây 220kV Buôn Tua Srah và 05 vị trí cột của đường dây 500kV Pleiku - Đăk Nông, đồng thời sử dụng Rô bốt quấn tưa dây chống sét tại khoảng cột 121-122 và khoảng cột 182-183 đường dây 220kV Đắk Hoà - Đắk Nông đang mang điện;

Truyền tải điện Lâm Đồng thi công vệ sinh, bảo dưỡng 169 vị trí đường dây 500kV Ea Nam - Di Linh, đi qua địa bàn 3 huyện: Đam Rông, Lâm Hà, Di Linh; Truyền tải điện Đắk Lắk hoàn thành công tác vệ sinh, bảo dưỡng 207 vị trí đường dây 500kV Ea Nam-Di Linh, Pleiku-Ea Nam, Pleiku 2-Xuân Thiện và đường dây 220kV Buôn Kuốp-Đắk Hòa; các Truyền tải điện Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Ninh Thuận cũng đồng loạt triển khai rà soát, xử lý khiếm khuyết thiết bị tại các trạm biến áp và đường dây 220kV, 500kV đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, sẵn sàng cung cấp điện cho mùa khô năm 2024.

Vệ sinh cách điện đường dây 500kV Ea Nam - Di Linh, Truyền tải điện Lâm Đồng

Chia sẻ về công tác chuẩn bị để đảm bảo quản lý vận hành trong dịp Tết nguyên đán sắp tới của đơn vị, ông Trương Hải Thành, Trưởng phòng Kỹ thuật Truyền tải điện Đăk Lăk, cho biết: Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong quản lý vận hành, kiểm tra tổng thể các tuyến đường dây và Trạm biến áp để kịp thời phát hiện xử lý các khiếm khuyết, bất thường; tăng cường kiểm tra ngày, quan trắc nhiễm bẩn đêm, phát quang chống cháy hành lang tuyến,...

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong QLVH như: Bay UAV kiểm tra đường dây, quét LiDAR và thiết lập đường bay tự động, chụp ảnh nhiệt, đốt diều vướng trên đường dây; Sử dụng Camera giám sát vị trí xung yếu; Vệ sinh cách điện hotline...

Với đặc thù địa hình phức tạp, dân cư đa dạng, trong khi đó, khối lượng đường dây 500kV trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk dàn trải trên diện tích rộng, nhiều đường dây đi gần khu vực biên giới, nhiều nhà máy điện mặt trời, điện gió đấu nối lên lưới truyền tải, để đảm bảo vận hành an toàn trong tết nguyên đán sắp tới, ngoài vấn đề về chuyên môn kỹ thuật, Truyền tải điện Đăk Lăk đã triển khai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và các lực lượng công an trên địa bàn Tỉnh để xây dựng và thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống khủng bố theo quy định; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra tại các mục tiêu, dự án, công trình trọng điểm của đơn vị; quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng, chính trị và bảo vệ an toàn cho cán bộ, công nhân viên, người lao động để kịp thời loại trừ những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hoạt động khủng bố đặc biệt trong dịp Lễ, Tết.