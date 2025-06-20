Điện tử tiêu dùng
Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM

Anh Thái

Anh Thái

11:42 | 20/06/2025
Đây là hoạt động nhằm truyền tải thông điệp về lịch sử và câu chuyện của thương hiệu của của Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, cũng như nêu tuyên ngôn về việc trân trọng sự sáng tạo và cá tính trong nhiếp ảnh.
Triển lãm i/IDENTITY – We Are What We Shoot của Fujifilm mang đến một thông điệp về chính những cá tính độc đáo trong nhiếp ảnh. Qua đó, Fujifilm tin rằng, thiết bị không chỉ là công cụ, mà còn thể hiện được bản sắc cá nhân của người chụp, thông qua những gì được ghi lại trên máy. Mỗi một tác phẩm được chụp ra, thể hiện chính sự độc đáo của từng cá nhân, và điều đó cũng là hành trình khám phá bản thân của từng tay máy.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Triển lãm sẽ được mở cửa tự do từ ngày 20 đến 22 tháng 06 năm 2025

Triển lãm sẽ được mở cửa tự do từ ngày 20 đến 22 tháng 06 năm 2025, từ 09:00 sáng đến 21:00 tối, Khách tham dự có thể tham gia các buổi Talkshow cùng các X-Photographer và Nhiếp ảnh gia, Nhà sáng tạo nội dung đang cộng tác cùng Fujifilm Việt Nam, tham quan không gian triển lãm ảnh với các tác phẩm được thực hiện bởi các Nhiếp ảnh gia ở Việt Nam và thế giới.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Nhân sự kiện này FUJIFILM Việt Nam cũng ra mắt loạt sản phẩm mới

Nhân sự kiện này, Công ty TNHH FUJIFILM Việt Nam, cũng ra mắt loạt sản phẩm mới nhất bao gồm:

Máy ảnh GFX100RF, Medium Format ống kính cố định.

Máy ảnh X half, sản phẩm đầu tiên của hãng có cảm biến 1 inch, lấy cảm hứng từ các máy ảnh analog half frame (nửa khung hình).

Máy ảnh X-E5, sản phẩm tiếp theo của dòng X-E series và là bản nâng cấp vượt bậc.

Ống kính pancake XF23mmF2.8 R WR ra mắt cùng X-E5 với thiết kế kim loại tinh tế, trọng lượng siêu nhẹ.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
XE5 một trong 3 mẫu máy ảnh mới được ra mắt lần này

Trong không gian triển lãm, Fujifilm Việt Nam cũng trưng bày 3 mẫu máy ảnh mới được bố trí ở 3 không gian khác nhau nhằm giúp khách hàng có thể hiểu rõ về thông điệp hướng tới và các câu chuyện xung quanh sự phát triển của 3 sản phẩm thân máy. Cùng với đó là các tác phẩm đã được thực hiện từ chính những chiếc máy ảnh được ra mắt lần này, bởi các NAG chụp trong thời gian gần đây.

Tới tham dự triển lãm, khách tham quan còn có cơ hội Trải nghiệm máy ảnh, in ấn ảnh miễn phí, vệ sinh máy ảnh và tìm hiểu các thông tin về các ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của Fujifilm tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của các đại diện quan trọng từ Tập đoàn Fujifilm toàn cầu và khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Fujifilm Việt Nam.

Trong suốt hành trình 91 năm phát triển của Fujifilm, giá trị đã giúp cho Tập đoàn trở nên bền vững và mạnh mẽ như hiện nay đến từ sự ĐỔI MỚI. "Value from Innovation" là khẩu hiệu của tập đoàn Fujifilm từ năm 2014, thể hiện quyết tâm của Thương hiệu Nhật Bản trong việc liên tục đổi mới một cách cởi mở và linh hoạt, kết hợp các công nghệ độc đáo của hãng, để mở rộng tầm nhìn của các doanh nghiệp và lối sống.

Xuất phát từ một Công ty kinh doanh các sản phẩm giấy ảnh, film chụp ảnh, film chụp công nghệ hình ảnh, Fujifilm tận dụng những chuyên môn đã được trau dồi trong lĩnh vực phim ảnh và gia nhập vào nhiều hoạt động kinh doanh thuộc ba lĩnh vực: Giải pháp Y Tế, Vật liệu và Hình ảnh, hướng tới việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giá trị, đồng thời giúp nâng cao chất lượng đời sống cũng như tiến bộ xã hội.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Trong không gian triển lãm, Fujifilm Việt Nam cũng trưng bày 3 mẫu máy ảnh mới

GFX100RF

GFX100RF là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển Medium Format của Fujifilm với định dạng cảm biến lớn gấp 1,7 lần so với cảm biến Full Frame để mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất, phục vụ những nhu cầu thương mại, cao cấp.

Lần này, thông qua GFX100RF, FUJIFILM đã mang bộ xử lý cao cấp nhất X Processor 5, cùng cảm biến GFX102MP CMOS của hãng, vốn đang được trang bị cho GFX100S II, đặt vào một thân máy gọn nhẹ tối giản với thiết kế tương tự dòng X Series.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM

Điểm nhấn của GFX100RF nằm ở vòng xoay tỉ lệ khung hình mới được thiết kế ở mặt sau

Việc trang bị một ống kính tiêu cự 35mmF4, tương đương với tiêu cự 28mm trên khổ 35mm, cho một góc nhìn ấn tượng và đảm bảo sự phối hợp hoàn hảo với thân máy. Điểm nhấn của GFX100RF nằm ở vòng xoay tỉ lệ khung hình mới được thiết kế ở mặt sau, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa những khung hình vốn đã là một phần của lịch sử nhiếp ảnh, từ tỉ lệ 1:1 trên những chiếc máy ảnh khổ vuông, cho tới 5:4 trên Large Format, hay là tỉ lệ Panoramic 17:6 vốn xuất hiện trên dòng máy huyền thoại như Fujica GX617, tất cả 9 tỉ lệ tượng trưng cho 9 góc nhìn khác nhau đã từng được các Nhiếp ảnh gia và Thế giới Nhiếp ảnh yêu chuộng, nay được đưa ra vòng xoay tỉ lệ, để tôn vinh những giá trị lịch sử, gia tăng trải nghiệm và sáng tạo của Nhiếp ảnh gia khi sử dụng.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Máy được bán ra với 2 phiên bản màu, màu đen có giá 144,990,000 đồng, và màu bạc có giá 147,990,000 đồng.

GFX100RF đặc biệt ở chỗ, với kiểu dáng Range Finder và phần thiết kế đẹp mắt, chiếc máy ảnh hướng đến những người dùng mong muốn một chất lượng cao nhất, trên một thân máy nhỏ gọn và thẩm mĩ nhất, mang đậm phong cách Fujifilm.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
X half

X half là chiếc máy ảnh có cảm biến 1 inch đầu tiên của Fujifilm, một sản phẩm thú vị và đậm chất nghệ thuật. X half lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh half frame dùng để chụp 2 ảnh trên cùng 1 khung hình ngày xưa, trở lại trên hình hài kỹ thuật số với nhiều tính năng thú vị.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM

Ảnh minh họa.

Ở X half, người dùng sẽ được trải nghiệm chụp ảnh khung dọc ở tỉ lệ 3:4, gạt cần lên phim, và chụp tiếp 1 khung ảnh dọc (hoặc video) để tạo thành 1 tác phẩm có 2 ảnh được ghép lại ngay trên máy ảnh. Chế độ Film Camera, vô hiệu hóa toàn bộ các màn hình và nút bấm trên máy, người dùng sẽ phải chụp hết cuộn phim đã được cài đặt khi bật chế độ này, có thể chọn từ 36, 54 hoặc 72 ảnh, sau đó mới có thể thực hiện thao tác develop ảnh (tráng ảnh) bằng một ứng dụng hoàn toàn mới mang tên X half để chuyển ược những hình ảnh và contact sheet về điện thoại, trước khi chia sẻ, hoặc in ấn trực tiếp thông qua máy Instax Link Series.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
X half sẽ chính thức được bán ra tại Việt Nam vào ngày 24/6 tới với giá bán lẻ đề nghị 19,490,000 đồng. Chương trình mở bán với phần quà hấp dẫn.

X half được trang bị 1 cảm biến 17.74MP nằm dọc, một màn hình cảm ứng dọc 3:4 kèm 1 màn hình phụ thể hiện giả lập phim, một ống ngắm OVF, ống kính tối giản tiêu cự 10mmF2.8 (tương đương 32mm trên khổ 35mm). Chiếc máy ảnh hướng đến trải nghiệm nhiều hơn là thông số kĩ thuật, với X half, người dùng sẽ kể chuyện theo cách của riêng mình với một chiếc máy ảnh siêu nhỏ gọn và nhiều niềm vui, không theo một khuôn mẫu, hoàn toàn sáng tạo.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
X-E5 & XF23mmF2.8 R WR Pancake

X-E5 & XF23mmF2.8 R WR Pancake: là một sản phẩm được mong chờ thuộc phân khúc tầm trung-cao cấp của Fujifilm bên cạnh X-T50 và X-S20. X-E5 được ra đời để tạo thành một mảnh ghép cuối cùng cho 3 phong cách nhiếp ảnh ở phân khúc nêu trên.

X-E5 với ống ngắm lệch, kiểu dáng gọn nhẹ, đơn giản và ít nút bấm, vốn là đặc điểm của dòng E trước đó. Tuy nhiên, X-E5, cũng tương tự như X-T50 và X-S20 nhưng được trang bị thêm nhiều chức năng cao cấp. Cụ thể, X-E5 sẽ được trang bị bộ xử lý X-Processor 5 và cảm biến X-Trans CMOS 5 HR 40MP, cùng với chống rung thân máy 5 trục lên đến 7 stop, khả năng quay video lên đến 6.2K và hức năng lấy nét với thuật toán mới nhất dựa trên công nghệ học sâu có hỗ trợ lấy nét vật thể.

X-E5 cũng được nâng cấp mạnh mẽ ở phần ngoại hình với phần tấm trên được làm từ nhôm nguyên khối tạo ra các đường nét của thân máy đẹp và có độ hoàn thiện cao. Vòng xoay giả lập phim hoàn toàn mới được ẩn dưới mặt trên của máy và có thể nhìn thông qua một mặt kính được gia công tỉ mỉ, gây ấn tượng mạnh cho những người yêu mến nhiếp ảnh analog.

X-E5 được định vị ở một phân khúc cao hơn người tiền nhiệm X-E4, với ngoại hình cổ điển tinh tế, có thể thay được ống kính để có sự đa dụng cao hơn so với các dòng máy ống kính cố định như X100VI.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM
Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM

Cùng với X-E5, Fujifilm cũng đồng thơi sản xuất chiếc ống kính XF23mmF2.8 Pancake

Cùng với X-E5, Fujifilm cũng đồng thơi sản xuất chiếc ống kính XF23mmF2.8 Pancake theo đặt hàng của người dùng. Thông qua một cuộc khảo sát gần đây, Fujifilm đã thu được những đề nghị từ người dùng về việc sản xuất một chiếc ống kính Pancake ở tiêu cự 23mm. Và nay, Fujifilm đã cho ra mắt cùng với X-E5 với 2 phiên bản màu đen và bạc. Đây là chiếc ống kính Pancake có kích thước cực nhỏ, nhưng vẫn đảm bảo được các thành phần thấu kính đã được tối ưu tối đa để mang lại chất lượng quang học không thua kém các ống kính cao cấp khác của hãng.

Ống kính sẽ có khẩu độ lớn nhất F2.8 và khả năng lấy nét gần nhất ở 20cm, khả năng chống chịu thời tiết, chắc chắn sẽ là một lựa chọn tốt dành cho những người dùng đang có nhu cầu sử dụng một ống kính fix đa dụng có kích thước nhỏ gọn.

Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot đang diễn ra tại Tp HCM

X-E5 body được bán ra với hai màu Đen/Bạc cùng giá bán lẻ đề nghị 38,990,000 đồng.

X-E5 kết hợp ống kính XF23mmF2.8 R WR kit có giá 44,990,000 đồng và sẽ chính thức được mở bán vào tháng 08 tới.
Triển lãm i/IDENTITY sẽ là nơi các khách hàng có thể đến để theo dõi những tác phẩm của các Nhiếp ảnh gia và Nhà sáng tạo nội dung, cùng tìm hiểu những điểm thú vị trên những chiếc máy ảnh mới lần này, giao lưu cùng cộng đồng đam mê và các Nhiếp ảnh gia, Nhà sáng tạo nội dung tiêu biểu, trải nghiệm trên tay các thiết bị mới của Fujifilm trong một không gian nhiều cảm hứng.

Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 21 giờ ngày 22/06/2025 | 09:00 - 21:00

Địa chỉ: Tầng 2, TTTM Pearl Center - 12 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức

Đăng ký tham gia miễn phí tại đây.
Fujifilm Việt Nam Triển lãm ảnh i/IDENTITY by Fujifilm – We Are What We Shoot GFX100RF X half X-E5 & XF23mmF2.8 R WR Pancake

