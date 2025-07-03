Licogi 13 đặt mục tiêu doanh thu 3.500 tỷ đồng, tập trung ba trụ cột chiến lược trong giai đoạn 2025-2029

Ngày 30/6, Công ty Cổ phần Licogi 13 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở chính (Hà Nội), với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đạt 52,78%. Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung tờ trình với sự đồng thuận cao, phản ánh sự tin tưởng của cổ đông đối với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo báo cáo tại Đại hội, năm 2024 Licogi 13 đã linh hoạt tái cấu trúc nguồn vốn, đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm như mảng năng lượng, công ty sẽ dồn sức cho việc phát điện thương mại Nhà máy Thuỷ điện Sông Nhiệm 3, dự kiến diễn ra trong nửa đầu quý III/2025. Đồng thời, dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 cũng được tăng cường thi công để hướng tới mục tiêu phát điện vào nửa đầu quý III/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Licogi 13 năm 2025.

Đối với mảng bất động sản công nghiệp, doanh nghiệp sẽ hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh nhà đầu tư cho dự án Khu công nghiệp Quán Ngang (Quảng Trị) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án trong quý I hoặc quý II năm 2026. Để triển khai dự án này, Licogi 13 sẽ liên danh với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh, qua đó đảm bảo năng lực thi công và xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Các dự án bất động sản và xây lắp khác như Long Vân (Bình Định), Thanh Thuỷ (Phú Thọ), Cầu Hưng Lai cũng tiếp tục được triển khai.

Một trụ cột quan trọng khác trong chiến lược năm 2025 là việc tái cơ cấu danh mục tài sản. Công ty có kế hoạch chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Trường Trung cấp nghề Công trình 1. Cùng với đó, Licogi 13 sẽ tìm phương án chuyển nhượng hoặc tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư dự án điện gió Hướng Hoá 2 tại Quảng Trị. Doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào các loại hình bất động sản nhà ở xã hội, khu dân cư, khu đô thị mới và khu sinh thái tại các địa phương có tiềm năng như Ninh Bình, Hưng Yên, Lào Cai, Khánh Hoà, Bình Dương, Lâm Đồng.

Năm 2025, Licogi 13 đề ra mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 45 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức ở mức 3%, tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu trong khoảng 2,8-3 lần để đảm bảo an toàn tài chính.

Về chiến lược trung hạn giai đoạn 2025–2029, công ty đặt mục tiêu: Tăng trưởng doanh thu bình quân 10–15%/năm; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2029 đạt mốc 100 tỷ đồng; Tổng tài sản hợp nhất vượt 7.000 tỷ đồng; Tỷ lệ cổ tức trong giai đoạn 5-7%/năm. Tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu kiểm soát trong khoảng 2,8-3 lần.