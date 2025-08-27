YANGWANG U9 trở thành xe điện nhanh nhất hành tinh với tốc độ 472 km/h

YANGWANG U9 xác lập kỷ lục mẫu xe điện nhanh nhất thế giới

Thành tích ấn tượng này được thực hiện vào ngày 8 tháng 8 năm 2025 vừa qua với siêu xe YANGWANG U9 Track Edition, đưa YANGWANG trở thành thương hiệu sở hữu xe thuần điện nhanh nhất thế giới hiện nay.

Ông Marc Basseng - Tay đua chuyên nghiệp từng thiết lập kỷ lục vào năm 2024, tự hào chia sẻ sau khi phá vỡ kỷ lục cùng YANGWANG U9: “Năm ngoái tôi nghĩ mình đã chạm giới hạn kỷ lục. Không ngờ chỉ sau một năm, tại cùng đường thử này, tôi lại có thể phá vỡ chính kỷ lục của mình nhờ những công nghệ mới từ YANGWANG”.

Ảnh minh họa.

Mẫu xe YANGWANG U9 Track Edition được phát triển dựa trên nền tảng e⁴ Platform và công nghệ cốt lõi DiSus-X, vốn đang được ứng dụng trên YANGWANG U9 thương mại. Đặc biệt, xe trang bị nền tảng điện áp siêu cao 1.200V lần đầu tiên được sản xuất hàng loạt trên thế giới, kết hợp cùng hệ thống quản lý nhiệt tối ưu cho điều kiện vận hành khắc nghiệt. Chính sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng và những đột phá mới mẻ đã đưa hiệu năng của U9 Track Edition lên một tầm cao chưa từng có.

Ảnh minh họa.

Để chinh phục kỷ lục thế giới, chiếc xe vừa cần sức mạnh bền bỉ vừa phải đảm bảo sự ổn định tuyệt đối ở tốc độ cao. Nền tảng e⁴ – hệ thống 4 mô-tơ độc lập với tua máy tối đa 30.000 vòng/phút – mang đến công suất cực đại 555 kW tại mỗi mô-tơ, tổng công suất toàn hệ thống vượt mức 3.000 PS. Nhờ đó, YANGWANG U9 Track Edition đạt tỷ lệ công suất/trọng lượng lên đến 1.217 PS/tấn, nằm trong nhóm siêu xe hàng đầu thế giới.

Ảnh minh họa.

Không chỉ mạnh mẽ, hệ thống kiểm soát mô-men xoắn độc lập trên nền tảng e⁴ còn liên tục giám sát phản hồi mặt đường và điều chỉnh mô-men xoắn của từng bánh xe với tần suất hơn 100 lần mỗi giây. Dù ở tốc độ cực cao, xe vẫn duy trì sự ổn định, chống trượt bánh và đảm bảo độ bám tối đa. Đồng thời, hệ thống treo thông minh DiSus-X cho phép điều chỉnh độc lập dao động thẳng đứng tại từng góc bánh xe trong các tình huống tăng tốc, vào cua gắt hoặc di chuyển trên mặt đường gồ ghề. Điều này không chỉ hạn chế hiện tượng chồm và lắc ngang, mang lại sự tự tin cho người lái, mà còn tối ưu diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường, gia tăng độ bám và an toàn.

YANGWANG U9 Track Edition vẫn giữ thiết kế khí động học của bản thương mại, đồng thời được bổ sung tùy chọn cánh chia gió trước bằng sợi carbon đã bước vào sản xuất hàng loạt, chứng minh tính khoa học và độ tin cậy kỹ thuật ở điều kiện vận hành siêu tốc.

Nhằm nâng cao độ bền và hiệu năng của lốp khi vận hành ở tốc độ cực hạn, YANGWANG đã hợp tác cùng Giti Tire phát triển dòng lốp bán trơn chuyên dụng cho đường đua, dựa trên dữ liệu thử nghiệm tại Đức từ năm 2024. Loại lốp này được tối ưu về vật liệu hợp chất, hoa gai và ứng dụng công nghệ xử lý mặt vành mới kết hợp dung dịch bôi trơn đặc biệt giúp giảm hiện tượng trượt vành, hạn chế hao mòn, đồng thời tăng độ ổn định và độ chính xác khi thao tác ở tốc độ cao.