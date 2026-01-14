Vì sao Mercedes tạm dừng tính năng lái tự động cấp độ 3?

Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz vừa đưa ra quyết định gây chú ý, tạm dừng trang bị tính năng hỗ trợ lái tự động cấp độ 3 (Drive Pilot) trên các mẫu xe S-Class và EQS thế hệ mới.

Theo Electrive đây là quyết định khá bất ngờ, bởi Mercedes từng là hãng xe Đức đầu tiên đưa công nghệ lái xe tự động cao cấp này vào sản phẩm thương mại từ năm 2021.

Hệ thống Drive Pilot cho phép tài xế rời tay khỏi vô-lăng và mắt khỏi đường, nhưng chỉ trong những điều kiện rất cụ thể như trên cao tốc, thời tiết tốt và có xe phía trước. Nếu không đáp ứng, tài xế phải lập tức lấy lại quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, bản nâng cấp sắp tới của S-Class và EQS sẽ chỉ tích hợp hệ thống MB.Drive Assist Pro, một hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2++. Hệ thống này cho phép xe tự động xử lý nhiều tình huống hơn, từ giao thông đô thị đến cao tốc, nhưng tài xế vẫn phải luôn sẵn sàng can thiệp và không được rời mắt khỏi đường. Trách nhiệm pháp lý trong các sự cố vẫn thuộc về tài xế, khác với cấp độ 3 khi nhà sản xuất chịu trách nhiệm.

Sự thay đổi này không phải là bước lùi, mà là lựa chọn thực tế hơn. Hệ thống cấp độ 2 không cần cảm biến lidar đắt tiền như cấp độ 3, giúp giảm đáng kể chi phí. MB.Drive Assist Pro sẽ có giá khoảng 3.950 USD (gần 3.400 euro) cho gói đăng ký ba năm trên mẫu CLA điện tại Mỹ, trong khi giá cho S-Class và EQS chưa được công bố.

Trải nghiệm thực tế cho thấy MB.Drive Assist Pro đã rất tinh vi. Theo CEO Ola Källenius, ông đã lái thử hệ thống này tại San Francisco và cho biết: “Cảm giác như xe chạy trên đường ray. Tôi lái liên tục hơn một giờ qua giao thông đông đúc, rồi lên cao tốc. Xe xử lý mọi thứ mà không cần tôi can thiệp nhiều.”

Việc chuyển sang cấp độ 2 giúp Mercedes giảm chi phí và mở rộng phạm vi hoạt động cho hệ thống hỗ trợ lái xe, thay vì chỉ giới hạn ở cao tốc như Drive Pilot. Tài xế có thể tận dụng hệ thống trong nhiều tình huống thực tế hơn.

Tuy nhiên, Mercedes không từ bỏ công nghệ cấp độ 3 hay 4. Hãng vẫn đang hợp tác với Nvidia để phát triển hệ thống tự động hoàn toàn (Level 4) cho các dòng xe tương lai, với mục tiêu giới thiệu “trải nghiệm tài xế cấp độ 4 xuất sắc” trên S-Class thế hệ mới từ 2028 đến 2030.

Đối với thị trường châu Á, Mercedes hợp tác với công ty công nghệ Momenta của Trung Quốc và đã triển khai dịch vụ robotaxi cấp độ 4 tại Abu Dhabi.