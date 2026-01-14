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Vì sao Mercedes tạm dừng tính năng lái tự động cấp độ 3?

Ngọc Hà

Ngọc Hà

18:16 | 14/01/2026
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Mercedes tạm dừng tính năng lái tự động cấp độ 3 để tiết kiệm chi phí và mở rộng phạm vi hoạt động cho người dùng.
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Vì sao Mercedes tạm dừng tính năng lái tự động cấp độ 3?
Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz vừa đưa ra quyết định gây chú ý, tạm dừng trang bị tính năng hỗ trợ lái tự động cấp độ 3 (Drive Pilot) trên các mẫu xe S-ClassEQS thế hệ mới.

Theo Electrive đây là quyết định khá bất ngờ, bởi Mercedes từng là hãng xe Đức đầu tiên đưa công nghệ lái xe tự động cao cấp này vào sản phẩm thương mại từ năm 2021.

Hệ thống Drive Pilot cho phép tài xế rời tay khỏi vô-lăng và mắt khỏi đường, nhưng chỉ trong những điều kiện rất cụ thể như trên cao tốc, thời tiết tốt và có xe phía trước. Nếu không đáp ứng, tài xế phải lập tức lấy lại quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, bản nâng cấp sắp tới của S-Class và EQS sẽ chỉ tích hợp hệ thống MB.Drive Assist Pro, một hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2++. Hệ thống này cho phép xe tự động xử lý nhiều tình huống hơn, từ giao thông đô thị đến cao tốc, nhưng tài xế vẫn phải luôn sẵn sàng can thiệp và không được rời mắt khỏi đường. Trách nhiệm pháp lý trong các sự cố vẫn thuộc về tài xế, khác với cấp độ 3 khi nhà sản xuất chịu trách nhiệm.

Sự thay đổi này không phải là bước lùi, mà là lựa chọn thực tế hơn. Hệ thống cấp độ 2 không cần cảm biến lidar đắt tiền như cấp độ 3, giúp giảm đáng kể chi phí. MB.Drive Assist Pro sẽ có giá khoảng 3.950 USD (gần 3.400 euro) cho gói đăng ký ba năm trên mẫu CLA điện tại Mỹ, trong khi giá cho S-Class và EQS chưa được công bố.

Trải nghiệm thực tế cho thấy MB.Drive Assist Pro đã rất tinh vi. Theo CEO Ola Källenius, ông đã lái thử hệ thống này tại San Francisco và cho biết: “Cảm giác như xe chạy trên đường ray. Tôi lái liên tục hơn một giờ qua giao thông đông đúc, rồi lên cao tốc. Xe xử lý mọi thứ mà không cần tôi can thiệp nhiều.”

Việc chuyển sang cấp độ 2 giúp Mercedes giảm chi phí và mở rộng phạm vi hoạt động cho hệ thống hỗ trợ lái xe, thay vì chỉ giới hạn ở cao tốc như Drive Pilot. Tài xế có thể tận dụng hệ thống trong nhiều tình huống thực tế hơn.

Tuy nhiên, Mercedes không từ bỏ công nghệ cấp độ 3 hay 4. Hãng vẫn đang hợp tác với Nvidia để phát triển hệ thống tự động hoàn toàn (Level 4) cho các dòng xe tương lai, với mục tiêu giới thiệu “trải nghiệm tài xế cấp độ 4 xuất sắc” trên S-Class thế hệ mới từ 2028 đến 2030.

Đối với thị trường châu Á, Mercedes hợp tác với công ty công nghệ Momenta của Trung Quốc và đã triển khai dịch vụ robotaxi cấp độ 4 tại Abu Dhabi.

Mercedes Drive Pilot MB.Drive Assist Pro hỗ trợ lái xe cấp độ 2 hỗ trợ lái xe cấp độ 3 tự động hóa ô tô hệ thống lái xe tự động Mercedes S-Class

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của 'Minions & Quái Vật'

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ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

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